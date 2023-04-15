15 увлекательных изображений необычных находок

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Вряд ли мы осознаём до конца, насколько много в нашем мире захватывающих вещей, которые могут ошеломить по-настоящему. В этом посте вы увидите интересные и познавательные фотографии редких находок, которыми поделились пользователи.
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5. Теплицы Бомбейского сапфирового ликёро-водочного завода (Bombay Sapphire Distillery) спроектированы английским архитектором Томасом Хезервиком, создавшим здесь уникальное место, сохранив при этом промышленную архитектуру XVIII века
9. Водяной орех (он же чилим или чёртов орех) культивируются от восточной Азии до Китая из-за их необычных съедобных плодов
10. Цитадель Ла-ферьер. Крепость располагается на севере Гаити, на вершине тысячеметровой горы, в 27 километрах от города Кап-Аитьен
12. Бык породы ватуси имеет одни из самых больших рогов в мире. Их длина от одного конца рога до другого может достигать 2,4 метров
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