15 любопытных редкостей, которые не встретишь каждый день

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Мир велик и многообразен, и есть множество вещей, которые могут вызвать интерес и восхищение. В этом посте вы увидите познавательные изображения разных любопытных находок.
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2. Гигантская тридакна - вид морских двустворчатых моллюсков, обитающий в рифах Тихого и Индийского океанов. Длина раковины может достигать до 1,2 метров, а масса крупных экземпляров может превышать 200 килограмм
5. В 2001 году ученые обнаружили странное создание на вулканическом острове Болс-Пирамид в Тихом океане. Это считавшийся вымершим палочник Dryococelus australis
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