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15 любопытных редкостей, которые не встретишь каждый день

15 любопытных редкостей, которые не встретишь каждый день

Автор:
24 апреля 2023 10:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любопытные   Многообразен   Познавательные   интерес   мир   находки   
3770
16

Мир велик и многообразен, и есть множество вещей, которые могут вызвать интерес и восхищение. В этом посте вы увидите познавательные изображения разных любопытных находок.

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Метки: Любопытные   Многообразен   Познавательные   интерес   мир   находки   
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15  комментариев
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22k
Слепой Пью 3 часа назад
Крокодав морковки много ел...
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857
Засланный Час назад
"2/3 камня находится под землей"

В бан навечно.
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2k
Оксид Бетона Час назад
П.3 - шлем сразу с бородой идёт!
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3k
Алекс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
мангуст 2 часа назад
Найденный на пляже хрустальный шар(с).
Кухтыль это стеклянный.
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3k
Anatoly Tananykhin 2 часа назад
Я когда первый раз приехал в Усть-Кут на поезде совершил ошибку - вышел в тамбур как только в город въехал...... Практически весь город находится на одной улице и растянут по берегу реки Лена.
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18k
Александр 3 часа назад
Одна улица? А это тогда что?
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