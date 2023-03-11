15 любопытных изображений увлекательных вещей

1454
16
Мы всегда заняты работой и различными делами, и часто забываем, сколько удивительного и необычного нас окружает. В этом посте вы увидите познавательные фотографии интересных редкостей.
1. Гора Святой Елены, за день до извержения в 1980 году, и 4 месяца спустя, с того же ракурса
×
×
2. Бородатый Воббегонг - это разновидность ковровых акул семейства Orectolobus maculatus, единственный представитель своего рода. Обитает в неглубоких коралловых рифах на севере Австралии, Новой Гвинеи и прилегающих островах
5. Анджела Копсон выиграла восемь марафонов и десять мировых рекордов в забегах в возрасте 70 лет
8. Цветы, выращенные из древних семян, которым более 30000 лет. Их обнаружили российские учёные, под 37 метровой толщей льда, у реки Колыма
9. Река Кано Кристалес, национальный заповедник Ла-Макарена, Колумбия
Между сезоном дождей и сухим сезоном у растения, произрастающего в подземной реке под названием макарения зеленая, листья становятся ярко-красными, оранжевыми, желтыми и коричневыми. Эти цвета выделяются на желтом фоне песчаного дна реки, зелени мха, синевы воды и теней от скал, что принесло этой реке название “река радуга”.
11. Самцы индигового овсянкового кардинала окрашены в синий цвет, самки - в серо-коричневый
14. Когда молния попадает в песчаный пляж, она создает причудливые скульптуры, известные как фульгуриты или “окаменелые молнии”.
15. Патрик Догерти превращает живые деревья в удивительные природные постройки из деревьев
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 любопытных изображений необычных вещей
- 17 любопытных изображений увлекательных редкостей
- 18 увлекательных изображений разных необычностей
- 17 любопытных изображений различных редкостей
- 17 увлекательных изображений любопытных редкостей
Новости партнёров
реклама