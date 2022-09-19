"Едят, сами не зная что!": учёные обнаружили новый вид осьминогов на рынке в Китае

Группа ученых из Океанического университета Китая обнаружила на рынке в Чжанчжоу новый вид осьминогов. Интересно, что китайцы спокойно ели неизвестное науке существо.
Местные рыбаки Чжанчжоу уже давно знакомы с этим видом осьминогов. Они принимали его за детёныша обычного длиннорукого осьминога (Octopus minor), которого вылавливают в прибрежных районах Китая и продают на рынок. Китайцы любят есть осьминогов жареными, варёными и даже сырыми. Зоологи узнали новый вид, собрав партию из девяти образцов с нескольких точек продажи.
Нового осьминога назвали Callistoctopus xiaohongxu. Этот вид стал первым представителем рода Callistoctopus, обнаруженный в Китайских морях. Исследование опубликовано в журнале ZooKeys.
Теперь учёные будут исследовать этот вид. В соцсетях уже возмущаются привычке китайцев есть всё, что движется.
"Мне кажется, летучих мышей было достаточно!"
"Нас погубят китайцы и их необычные пристрастия!"
"Их жизнь ничему не учит!"
Источник:
АНТИФИШКИ
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