FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5415 постов • 1386 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Едят, сами не зная что!": учёные обнаружили новый вид осьминогов на рынке в Китае

"Едят, сами не зная что!": учёные обнаружили новый вид осьминогов на рынке в Китае

Автор:
19 сентября 2022 09:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   Китай   биологи   едят всё подряд   интересное   кальмар   рынок   фото   
1603
3

Группа ученых из Океанического университета Китая обнаружила на рынке в Чжанчжоу новый вид осьминогов. Интересно, что китайцы спокойно ели неизвестное науке существо.

Местные рыбаки Чжанчжоу уже давно знакомы с этим видом осьминогов. Они принимали его за детёныша обычного длиннорукого осьминога (Octopus minor), которого вылавливают в прибрежных районах Китая и продают на рынок. Китайцы любят есть осьминогов жареными, варёными и даже сырыми. Зоологи узнали новый вид, собрав партию из девяти образцов с нескольких точек продажи.

×
×

Нового осьминога назвали Callistoctopus xiaohongxu. Этот вид стал первым представителем рода Callistoctopus, обнаруженный в Китайских морях. Исследование опубликовано в журнале ZooKeys.

Теперь учёные будут исследовать этот вид. В соцсетях уже возмущаются привычке китайцев есть всё, что движется.

"Мне кажется, летучих мышей было достаточно!"

"Нас погубят китайцы и их необычные пристрастия!"

"Их жизнь ничему не учит!"


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Еда   Китай   биологи   едят всё подряд   интересное   кальмар   рынок   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
782
Lexx 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений Д 2 минуты назад
У китайцев все просто-хоть и может другого цвета-но все равно съедобный осьминог
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Babangdida 10 минут назад
Этот вид может и был неизвестен британской науке, но кутайской кулинарии он был хорошо знаком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Ivan 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Chuna Полчаса назад
Становится актуальной просьба Харламова!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
Tyger Kegan Час назад
Да пусть уже го.вно жрут и успокоятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Viktor Час назад
Пусть этого попробуют на вкус, синекольчатого!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Duckk Час назад
Шевелится? Да. Значит еда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Matrosskin Час назад
Три года назад: " ой да ладно, ну съем я эту мышь, что случится то ? Мир ведь не рухнет"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Летучий Мыш Час назад
А сколько новых видов было сожрано, не успев развиться, остаётся только догадываться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
317
Uganda 2 часа назад
Он же не инопланетный? Главное сырым не жрать и не сношаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Весь мир напрягся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SandMANn 2 часа назад
При такой демографии и ...попа – соловей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62580



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вездеспящие котики
Вездеспящие котики
Мои акварельные работы. Часть 7
Мои акварельные работы. Часть 7
Набирающие популярность в сообществах
Попутчики, которым очень хочется помочь выйти раньше
Попутчики, которым очень хочется помочь выйти раньше
15 человек, которым попались загадочные предметы
15 человек, которым попались загадочные предметы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#страна#картинки#подборка#Россия#знаменитости#удивительно#звезды
#фото#фотографии#интересно#кино#животные#прикол#позитив#Девушка
#история#СССР#в мире#факты#Приколы#Еда#утро#интересное
Как видел Китай XIX века англиканский священник Как видел Китай XIX века англиканский священник Фейлы на кухне, после которых лучше заказать доставку еды Фейлы на кухне, после которых лучше заказать доставку еды Самый одинокий зоопарк: 81-летний китаец спасает животных, которые пострадали от людей Самый одинокий зоопарк: 81-летний китаец спасает животных, которые пострадали от людей Фанатка "Звёздных войн" испекла удивительно реалистичный торт Фанатка "Звёздных войн" испекла удивительно реалистичный торт 16 интересных фото о китайской культуре 16 интересных фото о китайской культуре

На что жалуетесь?

Вернуться