"Едят, сами не зная что!": учёные обнаружили новый вид осьминогов на рынке в Китае

Местные рыбаки Чжанчжоу уже давно знакомы с этим видом осьминогов. Они принимали его за детёныша обычного длиннорукого осьминога (Octopus minor), которого вылавливают в прибрежных районах Китая и продают на рынок. Китайцы любят есть осьминогов жареными, варёными и даже сырыми. Зоологи узнали новый вид, собрав партию из девяти образцов с нескольких точек продажи.