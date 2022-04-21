Известняковый тофу: как в Китае делают еду из камней

Известно, что китайская кухня славится своей неординарностью, и среди рецептов можно найти массу неожиданных продуктов, даже камни. Но сколько надо варить камни, чтобы их можно было съесть, и сгодится ли любой булыжник для обеда?
В Китае принято большое внимание уделять своему здоровью, а потому люди едят много витаминов и минералов, но предпочитают получать их из полезных продуктов, а не из аптечных препаратов или БАДов. Но при чем тут камни? Все дело в кальции, который в избытке содержится в извести, а ее получают из известняковых камней. Любой булыжник, к сожалению, не подойдет. Автор видеоролика показывает, как можно приготовить известь дома и как ее добавлять в рацион интересным способом — в виде тофу.
Чтобы набрать камней, девушка отправляется в ближайший карьер. Чем крупнее камни, тем дольше их готовить, и автор берет средние. Следующим важным этапом служит разведение очага, который бы мог долго удерживать жар. Для этого девушка использует кирпичи, дрова и сосновую хвою для розжига. Между бревнами закладываются камни, принесенные из карьера, и оставляются в огне на 8 часов.
После девушка достает горячие камни и тут же капает на них холодной водой. Каждая капля вызывает интересную реакцию: камни начинают разбухать и рассыпаться в белую пыль. Так получается известняковая мука, насыщенная кальцием. Чтобы добавить ее в еду, хозяйка решает сварить тофу с этой мукой, а уже из готового продукта смастерить блюда на обед.
Для тофу она берет две миски с мукой и рисом, заливая продукты водой на ночь. Утром она прокручивает рис через жернова, получая кашицу, и добавляет туда известняковую воду, которая настоялась за ночь. Немного поварив на открытом огне и получив плотную массу, она выкладывает ее в миску и оставляет остывать. После этого масса превращается в тофу — плотный, но мягкий продукт, который используется как гарнир для разных блюд. Обычно тофу делают только из риса, но этот получился не только питательным, но и полезным. Что же можно приготовить с этим продуктом? Как и рис, он идет за основу для супов, салатов и горячих блюд, а все рецепты можно узнать из видеоролика. Не забудьте использовать английские субтитры, которые помогут понять китайские ингредиенты.
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АНТИФИШКИ
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