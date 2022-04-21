Известняковый тофу: как в Китае делают еду из камней

Для тофу она берет две миски с мукой и рисом, заливая продукты водой на ночь. Утром она прокручивает рис через жернова, получая кашицу, и добавляет туда известняковую воду, которая настоялась за ночь. Немного поварив на открытом огне и получив плотную массу, она выкладывает ее в миску и оставляет остывать. После этого масса превращается в тофу — плотный, но мягкий продукт, который используется как гарнир для разных блюд. Обычно тофу делают только из риса, но этот получился не только питательным, но и полезным. Что же можно приготовить с этим продуктом? Как и рис, он идет за основу для супов, салатов и горячих блюд, а все рецепты можно узнать из видеоролика. Не забудьте использовать английские субтитры, которые помогут понять китайские ингредиенты.