В Китае построили 26-этажный небоскрёб для свиней

По мнению экспертов, в год на этой огромной ферме будут забивать один миллион голов. Строительство такого свинарника объясняется тем, что китайцы в год потребляют 55 миллионов тонн свинины. Из-за высокой плотности населения строить традиционные фермы невозможно, поэтому приходится делать небоскрёбы для свиней.