В Китае построили 26-этажный небоскрёб для свиней

В Ките появился самый высокий и самый большой свинарник в мире. На 26 этажах здания живут свинки, которые потом станут чьим-то обедом.
По мнению экспертов, в год на этой огромной ферме будут забивать один миллион голов. Строительство такого свинарника объясняется тем, что китайцы в год потребляют 55 миллионов тонн свинины. Из-за высокой плотности населения строить традиционные фермы невозможно, поэтому приходится делать небоскрёбы для свиней.
Как вы уже догадались, главной проблемой вертикального свинарника — вывоз навоза. Люди, живущие в деревне, не по наслышке знают, сколько гадят свинки.
Всего за день рабочим придется убирать до 120 тысяч кубометров отходов. Из-за большого количества какашек пришлось выдумывать способы их утилизации. Свинарник будет отапливаться отходами.
Китайцы решили использовать навоз в качестве биотоплива для обогрева свинарника.
Единственное, что до сих пор беспокоит фермеров — запах, который будет распространяться по округе.
С экологической точки зрения этот свинарник — настоящая катастрофа. После сжигания навоза будут образовываться клубы дыма и осадки не самого приятного содержания.
Кроме того, защитники животных уже давно прозвали эту ферму "небоскрёб смерти". Многие уверены, что содержание свиней в таких условиях — настоящее варварство, сообщает The Guirdian.
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Хоть вертикально их размести, хоть горизонтально - меньше или больше отходов, меньше или больше проблем с утилизацией этих отходов не становится. По крайней мере, при вертикальном размещении экономится площадь.