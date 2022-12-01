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В Китае построили 26-этажный небоскрёб для свиней

В Китае построили 26-этажный небоскрёб для свиней

Автор:
01 декабря 2022 09:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   бизнес   здание   интересное   китайцы   свинарник   свинина   фото   
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В Ките появился самый высокий и самый большой свинарник в мире. На 26 этажах здания живут свинки, которые потом станут чьим-то обедом.

По мнению экспертов, в год на этой огромной ферме будут забивать один миллион голов. Строительство такого свинарника объясняется тем, что китайцы в год потребляют 55 миллионов тонн свинины. Из-за высокой плотности населения строить традиционные фермы невозможно, поэтому приходится делать небоскрёбы для свиней.

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Как вы уже догадались, главной проблемой вертикального свинарника — вывоз навоза. Люди, живущие в деревне, не по наслышке знают, сколько гадят свинки.

Всего за день рабочим придется убирать до 120 тысяч кубометров отходов. Из-за большого количества какашек пришлось выдумывать способы их утилизации. Свинарник будет отапливаться отходами.

Китайцы решили использовать навоз в качестве биотоплива для обогрева свинарника.

Единственное, что до сих пор беспокоит фермеров — запах, который будет распространяться по округе.

С экологической точки зрения этот свинарник — настоящая катастрофа. После сжигания навоза будут образовываться клубы дыма и осадки не самого приятного содержания.

Кроме того, защитники животных уже давно прозвали эту ферму "небоскрёб смерти". Многие уверены, что содержание свиней в таких условиях — настоящее варварство, сообщает The Guirdian.

Источник:

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Метки: Китай   бизнес   здание   интересное   китайцы   свинарник   свинина   фото   
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10  комментариев
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386
дмитрий Час назад
квадратные свиньи вспомнилось:)
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71k
Доктор Джонс 21 секунду назад
"Свинарник будет отапливаться отходами".
"Безумный Макс-3. Громовой купол"...
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8k
Борис Карабанов Минуту назад
"С экологической точки зрения этот свинарник настоящая катастрофа." (с)

Хоть вертикально их размести, хоть горизонтально - меньше или больше отходов, меньше или больше проблем с утилизацией этих отходов не становится. По крайней мере, при вертикальном размещении экономится площадь.
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22k
sssss3 Минуту назад
1 этажная ферма не варварство, 24 этажная варварство, вот не вижу логики.....
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76
Dlinnorykiy 2 минуты назад
У нас люди в таких домах живут,считается элитным...
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35k
Седой 18 минут назад
Даже страшно представить какой "духман" стоит в округе...
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38k
Александр 45 минут назад
Для беженцев сами знаете откуда )
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316
Liberman Александр 6 минут назад
Ну или для болельщиков Спартака)
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
скоро в ЕС такие начнут строить
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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