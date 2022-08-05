Блогершу, съевшую акулу, могут посадить в тюрьму

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Китайская блогерша под ником Tizi может получить до пяти лет тюрьмы. Наказание грозит ей за видео в сети, на котором она готовит и ест акулу.
Китайская блогерша Тизи (Tizi) опубликовала в соцсетях видео, на котором она готовит и ест акулу. "Возможно, это выглядит жестоко, но мясо акулы - удивительно нежнейшее," - сказала девушка в ролике. На видео Тизи, у которой сейчас 8 миллионов подписчиков в китайской соцсети Douyin, покупает двухметровую акулу на рынке в городе Наньчун. Затем акулу разрезали - голову отварили в остром бульоне, а остальные части пожарили на гриле.
Позже до её ролика добрались стражи порядка, заподозрив неладное. На видео блогер утверждала, что акулу вырастили в неволе, но у полиции своё мнение на этот счёт - они считают, что девушка купила акулу незаконно. Кроме того, на видео девушка говорит, что купила крючкозубую большеглазую акулу - но по мнению стражей порядка, на ролике большая белая акула, которая находится под угрозой исчезновения и под защитой в Китае.
После заявлений полиции блогер удалила видео с акулой со своего канала. Сейчас полиция рассматривает это дело, и в случае признания вины, Тизи грозит пять лет тюрьмы или условное осуждение со штрафом. По словам юристов, если девушку признают виновной в преступлениях особо тяжкого характера, она может быть приговорена как минимум к 10 годам тюремного заключения, а также ей грозит конфискация имущества.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Законы есть разные, в основном они работают в защиту хозяев мира, нужно думать и смотреть. Представь что ты раздавил паука, а я энтомолог-стукач говнистый по характеру(ну как ты), знаю что паук уникальный и его занесли в красную книгу и настучал на тебя и тебе дают 5 лет. И ты что, будешь всем рассказывать что ты придурок и не знал закона или сядешь потому что ты за закон?
так и тут
Я бы оценил почему сосед попался и не снимал бы видео как я её ем.
поэтому и надо сажать по максимуму покупателей, а продавцы погорюют, погорюют и станут продавать помидоры