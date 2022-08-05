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Блогершу, съевшую акулу, могут посадить в тюрьму

Блогершу, съевшую акулу, могут посадить в тюрьму

Автор:
05 августа 2022 20:35
Сообщество : Истории
Метки: Еда   Китай   акула   блогер   блогеры   истории   история   люди   фото   
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Китайская блогерша под ником Tizi может получить до пяти лет тюрьмы. Наказание грозит ей за видео в сети, на котором она готовит и ест акулу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Китай   акула   блогер   блогеры   истории   история   люди   фото   
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28  комментариев
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2k
Yus 3 часа назад
В 90% случаев, блогер = дол(б)оеб.
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7k
Артём 6 минут назад
Ну, она хотела хайпа, она его получила!
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601
Александр Потёмкин Полчаса назад
Странная юриспруденция в Китае... Пару юаней украл - можно и "на стадион" отправиться... А тут, один в открытую торгует "запрещённой", другая чё-то там с ней бодяжит, и всё это "в открытую"
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2k
Daimos Полчаса назад
Акула на вкус не очень, как и человек акуле. Полно рыб гораздо вкуснее.
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9k
Barachek_Obachek Час назад
В Китае так много народу, что даже у тупых блогерш 8 миллионов подписчиков.
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6k
Shtoppi Час назад
Похавала рыбки на десятку с конфискацией. Чего только не сделаешь ради лайков и подписчиков?))))))))))))))
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11k
Кыся 2 часа назад
Я знаю, откуда акула. Только он еще и лес с рынком спутал.
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59k
doker 2 часа назад

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2k
Трям 2 часа назад
С чего мясо нежное? Может канеш от вида зависит, я как-то купил стейки из акулы чисто на пробу. Во-первых цвет у мяса необчный фиолетовый, а во-вторых - подошва подошвой на вкус. И подтверждение моих слов видно в ролике, когда она куски отрывает зубами.
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916
Просто прохожий 2 часа назад
Похоже китайцы ипа.нулись как европейцы и амеры. Скорее всего это несовершеннолетний ребенок(ну тупой, ну блогер-это отягощающий фактор-блогеры все моральные уроды), но она не ловила акулу. Она купила акулу на рынке и не обязана знать породу и какие действуют законы. "Незнание закона не освобождает от ответственности"-это вообще верх дебилизма-инструмент властей для подавления любого действия. Конечно засадить ребенка за "рыбку" проще чем амера который может убить всю страну.
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14k
Александр 2 часа назад
Странно, наказывают не продавца и не рыбака, а покупателя.
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