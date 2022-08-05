Блогершу, съевшую акулу, могут посадить в тюрьму

Позже до её ролика добрались стражи порядка, заподозрив неладное. На видео блогер утверждала, что акулу вырастили в неволе, но у полиции своё мнение на этот счёт - они считают, что девушка купила акулу незаконно. Кроме того, на видео девушка говорит, что купила крючкозубую большеглазую акулу - но по мнению стражей порядка, на ролике большая белая акула, которая находится под угрозой исчезновения и под защитой в Китае.