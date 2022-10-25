FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6585 постов • 929 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
KFC Всё! Американская компания продаёт рестораны

KFC Всё! Американская компания продаёт рестораны

Автор:
25 октября 2022 11:03
Сообщество : Жить в России
Метки: kfc   Еда   интересное   курочка   ростикс   фото   франШИЗА   
1360
2

Американская компания Yum! Brands решила продать свои рестораны KFC ижевским франчайзи — компании "Смарт Сервис". Теперь курицу в сухарях будут продавать под новым-старым брендом Ростикс.

Компания Yum! Brands рассказала о продаже активов агентству РИА Новости.

"Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC - компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечено, что теперь покупатель обязан совершить ребрендинг ресторанов, отличный от KFC.

"Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит своё корпоративное присутствие в России", - добавили в компании.

Теперь рестораны будут называться Rostic's. Это название когда-то использовалось уже в России.

В 1993 году по всей России стали открываться рестораны быстрого питания "РОСТИК'С". Первый ресторан сети открылся в Москве, который полностью соответствовал стандартам западных ресторанов: быстрое обслуживание, своя уникальная униформа, лояльные цены. Концепция ресторана была позаимствована ресторана была позаимствована у успешной на западе компании Kentucky Fried Chicken (с англ. — «Жареный цыплёнок из Кентукки»).

В 2005 году американская компания "Yum! Brands" зашла на российский рынок и произошло слияние брендов "KFC" и "Ростикс".

"Ростикс изначально был создан как аналог KFC - куриная концепция и оформление точек продаж были скопированы, а меню слегка адаптировано для России. Такая стратегия позволяет сэкономить на затратах, а с другой стороны является привлекательным объектом для будущей продажи. Что и произошло, KFC всего лишь нужно заменить логотип и фирменного персонажа - курицу на своего легендарного дедушку. Потребители от таких изменений только выиграют, так как стандарты к продуктам и блюдам у KFC выше Ростикса", - рассказывал директор Ростикса Александр Еременко.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: kfc   Еда   интересное   курочка   ростикс   фото   франШИЗА   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
nobody® Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Semen 18 минут назад
Продает?... Смеетесь? Даром не надо.... пережаренная в майонезе с кляром хрень....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vasilykopkov 21 минуту назад
В первое время Ростикс был вполне приличный фастфуд, но последний год существования мы с сыном зашли туда. Есть это было невозможно - полное г. , пришлось выкинуть. и курицу и картошку. А вот КФС вкусно готовили, гады...
Если будет "возвращение" с качеством от Ростикс, ту лучше пусть не возвращаются.
Без них как-нибудь проживём...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Алексей Полчаса назад
Ну, не такие, и уже хорошо! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Голос Вселенной 40 минут назад
Главное, чтобы пиво и острые крылышки оттуда не исчезли. Пусть называются как угодно. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
917
likiloki 45 минут назад
Первое впечатление единственного посещения: первый укус наггетса обнаружил кусок сырого жира под фритюром. Я понимаю, что возможно случай один на тысячу, но воспоминание вызывает отвращение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
сеньор Леонсио 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Ego sum qui sum 55 минут назад
почему эти ....заведения называются ресторанами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dema 55 минут назад
Один раз пробовал эту х.йню,по мне так лучше нет:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ПЕТР Час назад
Мне Ростикс больше нравился, так один капустный салат был бомба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
tonic_guru Час назад
Обалдеть....
А я так ни разу и не был там.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
mbr Час назад
Ну заменили название КФЦ на Ростикс, и чё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид Час назад
Хватит народ травить! Открывайте столовки с борщами и пюрешкой!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Женя Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Б.Касторский Час назад
Ростикс я помню, школу как раз оканчивал и ходили туда. Сначала было отлично! Большие залы, столы стояли на приличном расстоянии и не было ощущение, что кто-то над тобой нависает. И вкусно было. Потом они как-то резко сдали.
Надеюсь новый старый Ростикс не повторит ошибки прошлого. Хотя. сомневаюсь, что сейчас мне интересно такое питание. Бизнес ланч в нормальном месте будет стоить примерно так же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег Данилов Час назад
Бургер Кинг живи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Sata33 Олег Данилов Час назад
Да , эти пока держатся )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
255
Feto13 2 часа назад
Уже начали открываться)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу 2 часа назад
символичное импортозамещение)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68300



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров
Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров
Росрезерв, «закрома Родины»⁠⁠ и ответственное хранение
Росрезерв, «закрома Родины»⁠⁠ и ответственное хранение
Набирающие популярность в сообществах
Почему в СССР общественный транспорт часто брали «штурмом», внутри ездили «зайцы» и можно было отыскать «счастливый билетик»
Почему в СССР общественный транспорт часто брали «штурмом», внутри ездили «зайцы» и...
Cпортивное купе Opel Monza: никому ненужная классика
Cпортивное купе Opel Monza: никому ненужная классика
Apple выпустит титановый iPhone
Apple выпустит титановый iPhone
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Везде обман

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Прикол#факты#Еда#кино#природа#забавно#дети#США
#интересно#животные#СССР#фотографии#автомобили#автомир#актеры#космос#истории#Россия
#история#люди#интересное#подборка#картинки#Приколы#страна#роль#комментарии#в мире
Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot "Будут вас иметь": призывник-блогер в сети рассказал о недостатке еды и нарвался на жёсткую критику властей "Будут вас иметь": призывник-блогер в сети рассказал о недостатке еды и нарвался на жёсткую... Белорусская компания подала заявки на регистрацию брендов «Росдональдс», «Мосдональдс» и&nbsp;Rusdonald’s Белорусская компания подала заявки на регистрацию брендов «Росдональдс», «Мосдональдс»... Ахуаутле: мексиканская "пища богов" из яиц насекомых Ахуаутле: мексиканская "пища богов" из яиц насекомых Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи "Едят, сами не зная что!": учёные обнаружили новый вид осьминогов на рынке в Китае "Едят, сами не зная что!": учёные обнаружили новый вид осьминогов на рынке в Китае

На что жалуетесь?

Вернуться