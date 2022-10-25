KFC Всё! Американская компания продаёт рестораны

Американская компания Yum! Brands решила продать свои рестораны KFC ижевским франчайзи — компании "Смарт Сервис". Теперь курицу в сухарях будут продавать под новым-старым брендом Ростикс.
Компания Yum! Brands рассказала о продаже активов агентству РИА Новости.
"Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC - компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечено, что теперь покупатель обязан совершить ребрендинг ресторанов, отличный от KFC.
"Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит своё корпоративное присутствие в России", - добавили в компании.
Теперь рестораны будут называться Rostic's. Это название когда-то использовалось уже в России.
В 1993 году по всей России стали открываться рестораны быстрого питания "РОСТИК'С". Первый ресторан сети открылся в Москве, который полностью соответствовал стандартам западных ресторанов: быстрое обслуживание, своя уникальная униформа, лояльные цены. Концепция ресторана была позаимствована ресторана была позаимствована у успешной на западе компании Kentucky Fried Chicken (с англ. — «Жареный цыплёнок из Кентукки»).
В 2005 году американская компания "Yum! Brands" зашла на российский рынок и произошло слияние брендов "KFC" и "Ростикс".
"Ростикс изначально был создан как аналог KFC - куриная концепция и оформление точек продаж были скопированы, а меню слегка адаптировано для России. Такая стратегия позволяет сэкономить на затратах, а с другой стороны является привлекательным объектом для будущей продажи. Что и произошло, KFC всего лишь нужно заменить логотип и фирменного персонажа - курицу на своего легендарного дедушку. Потребители от таких изменений только выиграют, так как стандарты к продуктам и блюдам у KFC выше Ростикса", - рассказывал директор Ростикса Александр Еременко.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если будет "возвращение" с качеством от Ростикс, ту лучше пусть не возвращаются.
Без них как-нибудь проживём...
А я так ни разу и не был там.....
А так столовых вагон. Жаль многие закрываются за ненадобностью. Помню была "Вилка Ложка" (вроде так называлась) рядом с офисом, ходил с удовольствием. Но в округе три разных фастфуда и столовая просто не выдержала конкуренции. Хотя кормили недорого и весьма достойно.
Надеюсь новый старый Ростикс не повторит ошибки прошлого. Хотя. сомневаюсь, что сейчас мне интересно такое питание. Бизнес ланч в нормальном месте будет стоить примерно так же.