KFC Всё! Американская компания продаёт рестораны

В 1993 году по всей России стали открываться рестораны быстрого питания "РОСТИК'С". Первый ресторан сети открылся в Москве, который полностью соответствовал стандартам западных ресторанов: быстрое обслуживание, своя уникальная униформа, лояльные цены. Концепция ресторана была позаимствована ресторана была позаимствована у успешной на западе компании Kentucky Fried Chicken (с англ. — «Жареный цыплёнок из Кентукки»).

В 2005 году американская компания "Yum! Brands" зашла на российский рынок и произошло слияние брендов "KFC" и "Ростикс".