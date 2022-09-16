С телефона погибшего мужчины на момент его смерти родным поступило 35 звонков

12 сентября 2008 года 49-летний агент Delta Air Lines прилетел в Лос-Анджелес, чтобы пройти собеседование на новой работе. На обратном пути случилось непоправимое: пригородный поезд, в котором он ехал, врезался в товарный состав.

Кроме Пека в нем находилось 225 пассажиров и трое служащих. 25 человек стали жертвами столкновения, еще 125 получили ранения разной степени тяжести.

Следствие показало, что виновником трагедии стал машинист Роберт Санчес. Отвлекшись на набор сообщения в телефоне, он случайно выехал на встречную линию, по которой двигался грузовой состав.