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С телефона погибшего мужчины на момент его смерти родным поступило 35 звонков

С телефона погибшего мужчины на момент его смерти родным поступило 35 звонков

Автор:
16 сентября 2022 10:10
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Загадка   Телефон   Чарльз Пек   звонок   катастрофа   мистика   необъяснимое   трагедия   человек   
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Даже самые убеждённые скептики, отвергающие существование мистики в мире, не смогли найти объяснение тому, что произошло с Чарльзом Пеком.

12 сентября 2008 года 49-летний агент Delta Air Lines прилетел в Лос-Анджелес, чтобы пройти собеседование на новой работе. На обратном пути случилось непоправимое: пригородный поезд, в котором он ехал, врезался в товарный состав.

Кроме Пека в нем находилось 225 пассажиров и трое служащих. 25 человек стали жертвами столкновения, еще 125 получили ранения разной степени тяжести.

Следствие показало, что виновником трагедии стал машинист Роберт Санчес. Отвлекшись на набор сообщения в телефоне, он случайно выехал на встречную линию, по которой двигался грузовой состав.

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Невеста Пека Андреа Кац ждала мужчину на вокзале. О происшествии, названном впоследствии «железнодорожной катастрофой в Чатсуорте 2008 года» она услышала по радио. И практически сразу женщине поступил звонок от Чарльза. Но в трубке была тишина. Андреа надеялась, что с любимым все в порядке, он просто ранен или находится под обломками, поэтому не в состоянии говорить. Но точно жив.

В течение следующих 12 часов на телефон невесты, сестры, брата, мачехи и ребенка Пека поступали звонки от Чарльза. В общей сложности их число составило 35. Родные сосредоточенно вслушивались в тишину и пытались перезванивать, но включалась голосовая почта.

Спасатели обнаружили тело Пека. И совершенно точно подтвердили, что мужчина не пережил первичного столкновения, погиб сразу, судя по полученным травмам. При этом телефона у погибшего при себе не было.

Как объяснить загадочные звонки? Аппарат взял кто-то из пассажиров, пытаясь таким способом посылать сигналы с просьбой о помощи? После полного осмотра места происшествия телефон так и не был обнаружен.

Было выдвинуто предположение, что это был жесткий троллинг. Но эта версия не выдерживает критики, поскольку никто не знал, что мужчина ехал в этом поезде, и что Андреа ждала его на вокзале.

Еще одно объяснение – техническая неисправность аппарата. Но почему звонки поступали только ограниченному кругу лиц? Никто из более дальних контактов не получил звонка с телефона погибшего.

Любители мистики склоняются к версии, что поскольку смерть Пека была неожиданной и мгновенной, то он сумел как-то удержаться на границе между мирами и оповестить любимых людей, чтобы помочь в обнаружении тела и обеспечить возможность попрощаться с ним. Телефон так и не был найден, и загадка таинственных звонков, вероятно, так и не будет разгадана.


Источник:

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Метки: Загадка   Телефон   Чарльз Пек   звонок   катастрофа   мистика   необъяснимое   трагедия   человек   
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7  комментариев
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24k
Matrosskin Час назад
Оставайтесь на месте, за вами уже выехала съёмочная группа Рен-ТВ...
ПС. Обычные люди предположили бы, что телефон от удара (падения/тушения пожара, разбора места аварии ) просто получил повреждения, заглючил и стал набирать список "Избранного", "Последних звонков" пока не разрядился или не помер окончательно, но слава богу есть ещё энтузиасты, раскрутили дело, и пока они на страже - рептилоиды не пройдут !!! Аве !!!
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125
Sata33 9 минут назад
"Следствие показало, что виновником трагедии стал машинист Роберт Санчес. Отвлекшись на набор сообщения в телефоне, он случайно выехал на встречную линию, по которой двигался грузовой состав."

Это как ?
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7k
au3 Полчаса назад
"После полного осмотра места происшествия телефон так и не был обнаружен."

вероятно присыпало грунтам/гравием и нажимались кнопки - вокруг шло спасение/уборка последствий.
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8k
Борис Карабанов 55 минут назад
У меня дальний знакомый был (по работе в другом городе), так вот, почти каждую пятницу ближе к вечеру от него приходили десятки пустых СМС. Так продолжалось года полтора. Жив, здоров и по сей день (надеюсь). Кстати, это тоже было где-то в середине 2000-х тогда только кнопочные телефоны были.
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5k
livaneth 58 минут назад
".....Следствие показало, что виновником трагедии стал машинист Роберт Санчес. Отвлекшись на набор сообщения в телефоне, он случайно выехал на встречную линию, по которой двигался грузовой состав...."
Когда копируешь статьи из сомнительных источников, нужно хотя-бы читать. Ну и мозги включать, если есть.
Представь - рельсы, стрелки, управляемые дистанционно......
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5k
GROMOZEKA 2 часа назад
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