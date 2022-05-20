Гибель "Индигирки": трагедия в проливе Лаперуза

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По официальным данным в декабре 1939 года погибло 745 человек, включая четырёх членов экипажа, во время морской катастрофы.
Грузовой пароход "Индигирка", принадлежащий "Дальстрою" направлялся из Нагаева во Владивосток. На борту было больше тысячи пассажиров (хотя судно было исключительно грузовым), которые были в основном заключёнными. Ночью пароход наткнулся на подводные камни и получив три очень сильных удара, перевернулся на бок. Больше восьмиста пассажиров были зэки и их конвоиры. И в обвинительном заключении было сказано, что перевозка пассажиров на судне была грубейшим нарушением.
По официальной версии капитан дезориентировал курс "Индигирки", вследствие чего, при 9-балльном шторме и пурге, произошла эта трагедия. Правым бортом судно получило несколько ударов, накренилось и ушло под воду на 9 метров. Штормом десятки людей смыло за борт. Всё происходило недалеко от мыса Соя, в проливе Лаперуза. И по показаниям арестованного в последствии капитана Н. Л. Лапшина на корабле началась паника - из спасательных средств на нём было всего несколько шлюпок. Зэки напали на охрану (несколько человек были убиты), а стрелки НКВД в ответ открыли огонь по озверевшим заключённым. Одну из шлюпок спустили на воду, в неё забрались восемь человек, из которых четверо - самовольно. До берега добрались лишь пятеро - остальные погибли.
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Только 13 декабря, уже ближе к полудню, к месту аварии подошёл японский пароход. Часть пассажиров и членов экипажа "Индигирка" сняли непосредственно с него. Но в трюмах было ещё около 200 человек, включая женщин и детей, к которым помощь пришла лишь через 3 дня. Борта резали автогеном, но вскрыть смогли не все трюмы и было спасено только 27 человек. Многие пассажиры, отчаявшись дождаться помощи, покончили с собой - резали вены или топились. Некоторые выжившие говорили, что все спасённые дети, чьё точное количество неизвестно, умерли впоследствии.
Формально японцы в тот момент находились в состоянии войны с СССР. Спасшимся и доставленным в порт Вакканай пассажирам сотрудники НКВД приказали уничтожить все документы, а зэкам было приказано называть себя сотрудниками "Дальстроя". Один из выживших в катастрофе, работник рыбзавода Николай Тарабанько, вспоминал, что японцы отнеслись к ним хорошо, оказали необходимую медицинскую помощь.
Но советский консул Тихонов и чекисты тщательно следили, чтобы пассажиры не вступали в контакт со своими спасителями и не брали у них вещей.
Но советский консул Тихонов и чекисты тщательно следили, чтобы пассажиры не вступали в контакт со своими спасителями и не брали у них вещей.
В конце декабря, на пароходе "Ильич" спасённых пассажиров и членов экипажа вывезли обратно в Советский Союз. Ещё по пути конвоиры начали жестоко избивать зэков, которые, по их версии, "дали слабину" в общении с японцами. Двух заключённых расстреляли и выбросили за борт, якобы они убили чекистов на "Индигирке". Долгое время, по прибытии на родину, пассажиры из числа вольных не могли восстановить свои документы, уничтоженные в Японии, многих подозревали в шпионаже в пользу японцев.
За преступную халатность осудили четырёх должностных лиц - капитан судна Н.Л. Лапшин (его расстреляли за саботаж и за то, что он японский шпион), двух его помощников Т.М. Крищенко и В.Л. Песковского (им дали от 5 до 8 лет лагерей), 4 года из отмеренных 10 лет отсидел начальник конвоя П. И. Копичинский. Последний, кстати, потом продолжил работать в системе ГУЛАГ.
В Советском Союзе эта история стала известна населению только через полвека. Скорее всего, так как это случилось после вооружённого конфликта советских и японских войск у реки Халкин-Гол, то органы не посчитали возможным сообщать о человечности, проявленной "врагом".
"Индигирка" осталась лежать на морском дне. А полный список погибших в той трагедии неизвестен до сих пор.
В Советском Союзе эта история стала известна населению только через полвека. Скорее всего, так как это случилось после вооружённого конфликта советских и японских войск у реки Халкин-Гол, то органы не посчитали возможным сообщать о человечности, проявленной "врагом".
"Индигирка" осталась лежать на морском дне. А полный список погибших в той трагедии неизвестен до сих пор.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Формально СССР находился в состоянии войны с Японией с 8 августа 1945, в 17:00 часов по московскому времени, народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов принял японского посла Наотакэ Сато, которому от имени Советского правительства сделал заявление о том, что СССР с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Японией