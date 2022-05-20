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Гибель "Индигирки": трагедия в проливе Лаперуза

Гибель "Индигирки": трагедия в проливе Лаперуза

Автор:
20 мая 2022 15:11
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   Япония   история   катастрофа   люди   трагедия   факты   
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По официальным данным в декабре 1939 года погибло 745 человек, включая четырёх членов экипажа, во время морской катастрофы.
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В конце декабря, на пароходе "Ильич" спасённых пассажиров и членов экипажа вывезли обратно в Советский Союз. Ещё по пути конвоиры начали жестоко избивать зэков, которые, по их версии, "дали слабину" в общении с японцами. Двух заключённых расстреляли и выбросили за борт, якобы они убили чекистов на "Индигирке". Долгое время, по прибытии на родину, пассажиры из числа вольных не могли восстановить свои документы, уничтоженные в Японии, многих подозревали в шпионаже в пользу японцев.

Источник:

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Метки: СССР   Япония   история   катастрофа   люди   трагедия   факты   
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5  комментариев
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ясен перец - диверсия японских шпионов. А вообще, всё это ужастики, сочиненные гнилой либеротой. Сталин добрый.
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52k
stabskapitan 2 часа назад
Формально японцы в тот момент находились в состоянии войны с СССР.
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Формально СССР находился в состоянии войны с Японией с 8 августа 1945, в 17:00 часов по московскому времени, народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов принял японского посла Наотакэ Сато, которому от имени Советского правительства сделал заявление о том, что СССР с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Японией
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15k
куджо 2 часа назад
Кто считал, сколько раз слово Gulag мелькнула? Сколько раз зек?
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