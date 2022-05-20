Гибель "Индигирки": трагедия в проливе Лаперуза

За преступную халатность осудили четырёх должностных лиц - капитан судна Н.Л. Лапшин (его расстреляли за саботаж и за то, что он японский шпион), двух его помощников Т.М. Крищенко и В.Л. Песковского (им дали от 5 до 8 лет лагерей), 4 года из отмеренных 10 лет отсидел начальник конвоя П. И. Копичинский. Последний, кстати, потом продолжил работать в системе ГУЛАГ.

В Советском Союзе эта история стала известна населению только через полвека. Скорее всего, так как это случилось после вооружённого конфликта советских и японских войск у реки Халкин-Гол, то органы не посчитали возможным сообщать о человечности, проявленной "врагом".

"Индигирка" осталась лежать на морском дне. А полный список погибших в той трагедии неизвестен до сих пор.