Таинственная и пугающая Калкаджака: кто прячется в глубинах чёрных гор?

На севере штата Квинсленд в Австралии имеется интересное место – гора Калкаджака. Но место это тёмное и пользующееся среди местных дурной славой.
Дословно название так и переводится – Чёрная гора. И на фоне остального рельефа она действительно выделяется, представляя собой нагромождение чернильных глыб.
Исследователи считают, что гора стала результатом извержения вулкана, которое произошло порядка 250 млн лет тому назад. Из-за эрозии магматическая затвердевшая порода распалась на отдельные фрагменты, а затем и на еще более мелкие части. В связи с похожестью глыб на рукотворные объекты любители мистики настаивают, что эта часть рельефа представляет собой остатки древней цивилизации.
Среди местных имеются и те, кто уверен, что внутри Калкаджака скрывает гораздо больше, чем снаружи. И в недрах прячется целый город, где живут рептилии. А люди им прислуживают.
Такого плана истории стали ходить после неоднократных случаев необъяснимого исчезновения людей. Первое происшествие такого плана зафиксировали в 1877 году: пропал отправившийся на поиски теленка человек. Позже исчезли каторжане, пытавшиеся найти на черных руинах пристанище после побега. А местный полицейский не вернулся, отправившись преследовать преступника. В округе практически нет животных и птиц за исключением летучих мышей.
Самым детальным исследованием места стала экспедиция под руководством ученого из Чехии Ивана Макерле. Большая часть ее участников опасалась оставаться на ночь в этой области и уходила в гостиницу. Но в одну из ночей людям пришлось заночевать у подножия из-за сильной бури. Ночью их разбудили звуки скатывающегося огромного камня. Испуганные исследователи вскочили и стали вглядываться в гору. И обнаружили огромный силуэт не то животного, не то человекоподобного существа. Оно стало отдаляться от света фонарей и в итоге исчезло.
Члены группы Макерле пришли к заключению, что вся гора состоит из сети туннелей и пещер, объединенных друг с другом. Все разной площади и высоты. В некоторых своды были столь низкие, что передвигаться приходилось ползком.
Стали очевидными и причины пропажи людей: они просто проваливались в такого рода природные сооружения. И выбраться без посторонней помощи были уже не в состоянии. Правда, не все оказались согласны с таким прозаичным объяснением и продолжают настаивать на мистическом происхождении этой необычной части рельефа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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