Таинственная и пугающая Калкаджака: кто прячется в глубинах чёрных гор?

Исследователи считают, что гора стала результатом извержения вулкана, которое произошло порядка 250 млн лет тому назад. Из-за эрозии магматическая затвердевшая порода распалась на отдельные фрагменты, а затем и на еще более мелкие части. В связи с похожестью глыб на рукотворные объекты любители мистики настаивают, что эта часть рельефа представляет собой остатки древней цивилизации.

Среди местных имеются и те, кто уверен, что внутри Калкаджака скрывает гораздо больше, чем снаружи. И в недрах прячется целый город, где живут рептилии. А люди им прислуживают.