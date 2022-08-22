FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2377 постов • 504 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Таинственная и пугающая Калкаджака: кто прячется в глубинах чёрных гор?

Таинственная и пугающая Калкаджака: кто прячется в глубинах чёрных гор?

Автор:
22 августа 2022 09:53
Сообщество : Путешествия
Метки: Австралия   Загадка   Калкаджака   Чёрная гора   мистика   наука   объяснение   природа   рельеф   тайна   
518
6

На севере штата Квинсленд в Австралии имеется интересное место – гора Калкаджака. Но место это тёмное и пользующееся среди местных дурной славой.

Дословно название так и переводится – Чёрная гора. И на фоне остального рельефа она действительно выделяется, представляя собой нагромождение чернильных глыб.


×
×

Исследователи считают, что гора стала результатом извержения вулкана, которое произошло порядка 250 млн лет тому назад. Из-за эрозии магматическая затвердевшая порода распалась на отдельные фрагменты, а затем и на еще более мелкие части. В связи с похожестью глыб на рукотворные объекты любители мистики настаивают, что эта часть рельефа представляет собой остатки древней цивилизации.

Среди местных имеются и те, кто уверен, что внутри Калкаджака скрывает гораздо больше, чем снаружи. И в недрах прячется целый город, где живут рептилии. А люди им прислуживают.


Такого плана истории стали ходить после неоднократных случаев необъяснимого исчезновения людей. Первое происшествие такого плана зафиксировали в 1877 году: пропал отправившийся на поиски теленка человек. Позже исчезли каторжане, пытавшиеся найти на черных руинах пристанище после побега. А местный полицейский не вернулся, отправившись преследовать преступника. В округе практически нет животных и птиц за исключением летучих мышей.


Самым детальным исследованием места стала экспедиция под руководством ученого из Чехии Ивана Макерле. Большая часть ее участников опасалась оставаться на ночь в этой области и уходила в гостиницу. Но в одну из ночей людям пришлось заночевать у подножия из-за сильной бури. Ночью их разбудили звуки скатывающегося огромного камня. Испуганные исследователи вскочили и стали вглядываться в гору. И обнаружили огромный силуэт не то животного, не то человекоподобного существа. Оно стало отдаляться от света фонарей и в итоге исчезло.


Члены группы Макерле пришли к заключению, что вся гора состоит из сети туннелей и пещер, объединенных друг с другом. Все разной площади и высоты. В некоторых своды были столь низкие, что передвигаться приходилось ползком.


Стали очевидными и причины пропажи людей: они просто проваливались в такого рода природные сооружения. И выбраться без посторонней помощи были уже не в состоянии. Правда, не все оказались согласны с таким прозаичным объяснением и продолжают настаивать на мистическом происхождении этой необычной части рельефа.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Австралия   Загадка   Калкаджака   Чёрная гора   мистика   наука   объяснение   природа   рельеф   тайна   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45533



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Монтаж пошёл не по плану: убогая работа горе-строителей
Монтаж пошёл не по плану: убогая работа горе-строителей
Как мужественно сражался на фронте знаменитый актёр Зиновий Гердт
Как мужественно сражался на фронте знаменитый актёр Зиновий Гердт
Набирающие популярность в сообществах
Самые известные аферисты современности
Самые известные аферисты современности
Королевский стромбус: Улитка с устрашающим крюком на «ноге» создаёт жемчужины уникального качества
Королевский стромбус: Улитка с устрашающим крюком на «ноге» создаёт жемчужины...
Девушки оценят: стильньй легкий фен, от которого не затекают руки
Девушки оценят: стильньй легкий фен, от которого не затекают руки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сначала не понял, а потом как понял

Лучшие демотиваторы
Это уже 4-й киргизский спутник, но ты продолжай

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#природа#животные#подборка#история#Приколы#интересное
#Юмор#факты#картинки#в мире#комментарии#сарказм#актеры
#интересно#фотографии#кино#удивительно#Мемы#Россия#красота
Как создать надёжный пароль Как создать надёжный пароль Кто убил Беллу? Загадочное дело пленницы старого вяза Кто убил Беллу? Загадочное дело пленницы старого вяза 30 занятных фото и фактов для любителей географии 30 занятных фото и фактов для любителей географии Лифт в никуда: загадка исчезновения психолога в собственном доме Лифт в никуда: загадка исчезновения психолога в собственном доме Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки Полковник Дракула черниговского разлива: тайна жизни и смерти Василия Дунина-Борковского Полковник Дракула черниговского разлива: тайна жизни и смерти Василия Дунина-Борковского

На что жалуетесь?

Вернуться