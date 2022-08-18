Кто убил Беллу? Загадочное дело пленницы старого вяза

То ли это ведьминский обряд, то ли идиотская шутка.
В апреле 1943 года четверо английских ребят промышляли охотой на птиц и птичьи яйца на территории принадлежащего виконту поместья в Хагли. В разгар незаконной охоты они наткнулись на старый высохший вяз. Самый смелый мальчишка залез на дерево в надежде найти там птичье гнездо. Заглянув в полый ствол, "охотник" нашёл череп. Парень подцепил череп палкой, достал и увидел, что он принадлежит человеку, на нём даже частично сохранились кудрявые волосы. Птицеловы положили находку на место и решили, что никому о ней не расскажут, иначе все узнают об их промысле на чужой земле. Самый маленький из четвёрки не выдержал и двух дней, волосатый череп так его напугал, что он рассказал обо всём родителям, которые сразу же позвонили в полицию.
Полиция извлекла из вяза скелет девушки. У него не хватало одной кисти, на пальце второй кисти было обручальное кольцо. Из одежды - одна туфля и обрывки одежды. Криминалисты смогли определить, что девушке было примерно 35 лет, умерла она в октябре 1941-го. В ствол дерева тело было помещено сразу после смерти. Во рту у девушки был обнаружен кусок юбки. На этом следствие застопорилось, ничего больше узнать о погибшей не удалось.
Примерно через год, когда расследование уже зашло в тупик, у следствия вдруг появилось имя погибшей. На обелиске XVIII века, стоящем недалеко от того места, где нашли скелет, появилась надпись “Кто положил Беллу в вяз?” (Who put Bella down the Wych Elm?). Wych elm у нас называется шершавым вязом, но слово “wych” созвучно с “witch” (ведьма), поэтому сам вяз иногда называют “ведьминым”. Позже появилась другая надпись, где убитая была названа Лубелла (Luebella). Ранее имя жертвы нигде не фигурировало. Подобные вопросы с тех пор то и дело пишут на обелиске, на стенах в деревне Хагли и её окрестностях. Это стало своего рода местной традицией.
Есть несколько версий того, что же на самом деле произошло.
Цыгане убили Беллу в ходе магического ритуала, а её рука была использована для создания мощного магического предмета - руки славы. Засушенная рука славы якобы могла отпирать любые двери.
Через 10 лет после смерти Беллы женщина по имени Уна Моссоп рассказала, что её муж Джек признался ей в убийстве. Якобы Джек с приятелем выпивал в баре в Хагли в 1941 году. Там они познакомились с Беллой, тоже большой любительницей выпить. К концу вечера Белла не могла даже идти, и мужчины вызвались её подвести. В машине Белла отключилась, а Джек с другом в шутку засунули её в полый ствол дерева. Таким странным образом они хотели её проучить - проснётся девушка утром в вязе и решит после такого приключения никогда больше не пить.
“Шутка” не давала спокойно спать Джеку. Через некоторое время он вернулся к тому вязу и увидел, что девушка не выбралась. Его стали преследовать видения (покойница, вылезающая из ствола), он сошёл с ума и умер в психушке за год до того, как полиция извлекла из ведьминого вяза Беллу.
Белла была девушкой лёгкого поведения. В 1944 году проститутка из Бирмингема, ближайшего к Хагли большого города, рассказала, что её подруга и коллега Белла три года назад (то есть как раз в 1941-м) пропала. А как быть с обручальным кольцом? Говорят, что в то время работницы борделей иногда носили обручальные кольца, чтобы вне работы им задавали поменьше лишних вопросов.
Джозеф Якобс - немецкий шпион и последний человек, казнённый в Тауэре. В 1941 году он был заброшен в графство Кембриджшир, где его быстро рассекретили и задержали. У шпиона была найдена фотография его любовницы Клары Боэрль, которую, по его словам, должны были забросить к англичанам в случае его провала. Вот эта Клара якобы и есть Белла. В 2016 году эта версия была окончательно опровергнута, когда стало известно, что Клара умерла в берлинском госпитале 16 декабря 1942 года.
Дело до сих пор не раскрыто, кто и зачем положил Беллу в вяз - неизвестно. Даже новейшие технологии не помогут найти виновных. Дело в том, что после войны останки Беллы, а также записи криминалистов, работавших над делом, бесследно исчезли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не находят очень многих, к сожалению...........
Конечно не тот. Вот тот)