Кто убил Беллу? Загадочное дело пленницы старого вяза

Через 10 лет после смерти Беллы женщина по имени Уна Моссоп рассказала, что её муж Джек признался ей в убийстве. Якобы Джек с приятелем выпивал в баре в Хагли в 1941 году. Там они познакомились с Беллой, тоже большой любительницей выпить. К концу вечера Белла не могла даже идти, и мужчины вызвались её подвести. В машине Белла отключилась, а Джек с другом в шутку засунули её в полый ствол дерева. Таким странным образом они хотели её проучить - проснётся девушка утром в вязе и решит после такого приключения никогда больше не пить.

“Шутка” не давала спокойно спать Джеку. Через некоторое время он вернулся к тому вязу и увидел, что девушка не выбралась. Его стали преследовать видения (покойница, вылезающая из ствола), он сошёл с ума и умер в психушке за год до того, как полиция извлекла из ведьминого вяза Беллу.