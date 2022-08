Кто убил Беллу? Загадочное дело пленницы старого вяза

Примерно через год, когда расследование уже зашло в тупик, у следствия вдруг появилось имя погибшей. На обелиске XVIII века, стоящем недалеко от того места, где нашли скелет, появилась надпись “Кто положил Беллу в вяз?” (Who put Bella down the Wych Elm?). Wych elm у нас называется шершавым вязом, но слово “wych” созвучно с “witch” (ведьма), поэтому сам вяз иногда называют “ведьминым”. Позже появилась другая надпись, где убитая была названа Лубелла (Luebella). Ранее имя жертвы нигде не фигурировало. Подобные вопросы с тех пор то и дело пишут на обелиске, на стенах в деревне Хагли и её окрестностях. Это стало своего рода местной традицией.