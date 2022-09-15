Повелительница огня: тайна виртуозного мастерства Джо Жирарделли

Факиры – это одно из первых направлений, появившихся в цирке. И если сейчас эта техника отработана вплоть до мельчайших нюансов, то на заре становления искусства она была почти что магической.
Джо Жирарделли. Ее называли пожирательницей огня, ведь она совершенно безболезненно взаимодействовала с пламенем, словно оно было ласковым животным, а не испепеляющей стихией.
Известно, что родилась Джо примерно в 1780-х в Италии. И хотя обучаться в этом направлении начала довольно рано, широко известной для публики женщина стала примерно в 1840 году.
Англия рукоплескала удивительной повелительнице, народ съезжался на представления из разных уголков страны и даже мира. Действу предшествовала подготовка. Джо делала глоток кислоты и полоскала ею рот.
Чтобы продемонстрировать, что это не обман, и она выпила не воду или другую жидкость, Жирарделли плевала на железо, которое начинало деформироваться.
Потом пожирательница брала емкость с кипящим маслом и погружала туда яйцо. Вынимала и очищала, чтобы показать публике, что масло действительно кипит. На несколько секунд набирала его в рот и сплевывала на огонь, который моментально вырастал в бушующее пламя.
Следующая часть выступления была еще более поразительной. Она набирала в рот немного растопленного сургуча и просила кого-нибудь из зрителей сделать на нем оттиск, пока субстанция находилась на языке.
Позднее заклинательница пламени перешла на свинец: черпала его ладонью, клала на язык и выплевывала уже в виде маленьких кусочков, похожих на монеты. Так Джо демонстрировала людям, что ее ротовая полость устойчива к огню и другим раскаленным предметам и кипящим жидкостям. Она касалась раскаленным ковшом волос, рук и даже языка. При этом наблюдатели слышали характерное шипение, но запаха горящей плоти или волос не было.
В народе шептались, что королева пламени знает секрет особого защитного состава, которым пользуется. Но ученые мужи того периода разводили руками: не знакомы науке такие формулы.
То есть факт, что женщина легко и безболезненно переносила высокие температуры. Но вот каким образом ей это удавалось – загадка. О дальнейшей жизни загадочной особы известно мало. Вероятно, что на своих шоу в Англии женщина заработала достаточно, чтобы купить где-нибудь в глуши домик и скрыться с людских глаз, чтобы вести спокойную тихую жизнь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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