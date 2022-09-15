Повелительница огня: тайна виртуозного мастерства Джо Жирарделли

Джо Жирарделли. Ее называли пожирательницей огня, ведь она совершенно безболезненно взаимодействовала с пламенем, словно оно было ласковым животным, а не испепеляющей стихией.

Известно, что родилась Джо примерно в 1780-х в Италии. И хотя обучаться в этом направлении начала довольно рано, широко известной для публики женщина стала примерно в 1840 году.

Англия рукоплескала удивительной повелительнице, народ съезжался на представления из разных уголков страны и даже мира. Действу предшествовала подготовка. Джо делала глоток кислоты и полоскала ею рот.