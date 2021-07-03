Мощный оползень снес дома в японском городе

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Город Атами принял весь удар стихии на себя. А ведь во многих районах Японии сейчас идут сильнейшие дожди, и трагедия может повториться.
3 июля в 10 утра по местному времени оползень сошёл в японском городе Атами (префектура Сидзуока). По предварительной информации 2 человека погибли и 20 числятся пропавшими. В данный момент ведутся спасательные работы силами полиции и пожарной службы. Администрация префектуры запросила помощь у военных.
Десятки домов разрушены, а 2800 жилищ остались без электричества.
Власти считают, что необходимо срочно эвакуировать более 35 тыс человек, которые сейчас находятся в зоне, где вероятны новые катастрофы.
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熱海市伊豆山の国道135号線で午後3時半頃に撮影された映像です。— NHKニュース (@nhk_news) July 3, 2021
店舗や住宅の並ぶ地区に土砂が流れ込み、バスや乗用車が巻き込まれています。https://t.co/33IbPkLfF8#nhk_video pic.twitter.com/OR8BADSoFc
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NHKは3日午後6時半ごろ、熱海市伊豆山の土石流の現場を上空からドローンで撮影しました。— NHKニュース (@nhk_news) July 3, 2021
映像からは、崩れ落ちた土砂が海岸沿いを走る道路のすぐそばまで押し寄せたことや、茶色く濁った水がいまも勢いよく流れ出て、川のようになっているのが分かります。https://t.co/bLdtDciILS#nhk_video pic.twitter.com/YBrQug2YJ0
В последние два дня в разных районах Японии выпало от 300 до 600 мм осадков, что значительно превышает все нормы.
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