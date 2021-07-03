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Мощный оползень снес дома в японском городе

Мощный оползень снес дома в японском городе (4 фото + 1 видео)

Автор:
03 июля 2021 21:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Атами   Оползень   Япония   дожди   катастрофа   трагедия   
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Город Атами принял весь удар стихии на себя. А ведь во многих районах Японии сейчас идут сильнейшие дожди, и трагедия может повториться.

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Метки: Атами   Оползень   Япония   дожди   катастрофа   трагедия   
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2  комментария
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Ловите наркомана! 2 часа назад
Это не оползень, а сель - грязь, насыщенная водой. На Кавказе частое явление
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Племянник Путина 2 часа назад
япония хрен с ней, там постоянно какой-то кипишь, а вот с чего у нас эти дожди?..
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