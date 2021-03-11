10 лет ядерной катастрофе на "Фукусиме-1": последствия и факты

Ряд территорий до сих пор остаются закрытыми даже сейчас, спустя 10 лет после аварии. Несколько японских городов на северо-востоке Японии так до сих пор и существуют в ранге городов-призраков и возвращение туда жителей пока невозможно. Более того, власти страны не дают оптимистичных прогнозов насчет открытия этих мест. По некоторым оценкам на это уйдет не менее 30-40 лет и огромное количество человекочасов, затраченных на уборку ядерных отходов и миллиона тонн радиоактивной воды, которые все еще находятся на месте катастрофы.