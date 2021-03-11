10 лет ядерной катастрофе на "Фукусиме-1": последствия и факты

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Десять лет назад, 11 марта 2011 года, в Японии произошло сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение, эпицентр которого находился всего в 180 км от ядерной станции "Фкуксима-1". Подземные толчки вызвали образование гигантских волн, которые успели разрушить систему охлаждения реактора и затопить АЭС. В воду попали радиоактивные материалы. Несмотря на экстренную реакцию властей, последствия катастрофы ощущаются и по сей день.
Землетрясение 2011 года стало самым мощным за всю историю Японии. Достигавшие 9 баллов толчки, вызвали чудовищное по своей силе цунами. Волнами были разрушены прибрежные населенные пункты (по ссылке - пострадавшие районы до и после землетрясения и цунами), снесены постройки.
От стихийного бедствия погибли, пострадали и пропали без вести около 18,5 тысяч человек. Огромное количество японцев лишились крова.
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В 2017 году компания Yahoo! Japan разместила на здании в районе Гиндза это объявление. Красная линия на нем - высота, которой достигло цунами в пострадавших районах.
Волна цунами преодолела заградительный барьер и накрыла атомную станцию
Но самым ужасным следствием землетрясения было разрушение атомной электростанции "Фукусима-1", расположенной в городе Окума на восточном побережье Японии.
В 14:46 по местному времени город Сендай, находящийся в 95 километрах от АЭС, содрогнулся от толчков. Местных жителей оповестили о необходимости эвакуации. На это им отводилось 10 минут - через это время в город пришла волна цунами.
В 14:46 по местному времени город Сендай, находящийся в 95 километрах от АЭС, содрогнулся от толчков. Местных жителей оповестили о необходимости эвакуации. На это им отводилось 10 минут - через это время в город пришла волна цунами.
Системы АЭС после сигнала о землетрясении автоматически отключили ядерные реакторы с последующим запуском экстренных систем охлаждения, однако волны были столь сильными и стремительными, что успели затопить подвальные помещения АЭС, в которых находились распределительные устройства, резервные генераторы и батареи. В обесточенной станции отказали системы аварийного охлаждения и возникла опасность взрыва.
15 марта несколько команд ликвидаторов, работая посменно, пытались предотвратить взрывы на АЭС, но к ночи руководству "Фукусимы-1" сообщили о критической ситуации, которая вышла из-под контроля. С территории станции было необходимо эвакуировать спасателей,а уже в 6.10 утра в третьем блоке АС прогремел мощный взрыв.
16 рабочих получили травмы и десятки подверглись облучению. Погибших непосредственно от взрыва не было, однако среди 50 жертв пригородов близ АЭС оказались тяжелобольные люди, которые из-за экстренной ситуации были перемещены из больниц и клиник города и не выдержали тягот эвакуации. Кроме этого, в течении последующих лет медики фиксировали повышенное количество преждевременных смертей людей, так и не оправившихся от психологического стресса, вызванного потерей дома и близких людей. Конечно, официальной связи между взрывом на "Фукусиме" и гибелью этих 2300 людей нет. По крайней мере, власти государства эту зависимость не комментируют.
Зато в 2018 году в Японии официально признали смерть ликвидатора аварии на АЭС, погибшего от рака легких, вызванного радиацией. 50-летний мужчина дважды посещал "Фукусиму-1", работая в защитном костюме и маске. Он отвечал за измерение уровня радиации. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии согласилось с выводами комиссии по расследованию причин смерти ликвидатора и постановило выплатить семье японца компенсацию. Кроме него, пострадавшими официально признаны еще четыре человека с различными проблемами со здоровьем.
Демонстрация недовольства властями Японии и призыв отказаться от ядерного оружия во имя благополучия нации
После трагедии на АЭС большое количество японцев высказались против использования ядерных станций в стране. Комиссия, расследовавшая причины взрыва на "Фукусиме-1" постановила, что система защиты объекта оказалась несовершенной и не готовой к подобным катастрофам. Основной же причиной, повлекшей аварию на АЭС, назвали человеческий фактор. Нашли и виноватого - компанию-оператора АЭС - Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Ее руководству вменили в вину нарушение техники безопасности и отсутствии плана действий на случай экстренной ситуации. Реакция руководства компании, по оценке комиссии, расследовавшей катастрофу на АЭС, была недостаточно решительной и быстрой. Однако японцы требовали взять ответственность за случившееся и власти страны, и в 2019 году суд официально признал высшее руководство Японии частично виновным в трагедии и присудил правительству выплату компенсаций пострадавшим.
Ликвидация последствий
На фото - Намиэ, один из городов, расположенных к северу от "Фукусимы-1". Двадцать одна тысяча местных жителей, эвакуированных из него в течение нескольких часов после начала землетрясения, в дальнейшем так и не смогла вернуться на родную землю. Это место стало городом-призраком.
Разрушенный город Нараха
Фото из зоны отчуждения похожи: везде хаос, запустение, разрушение.
Несмотря на то, что спустя несколько лет после катастрофы, власти стали один за другим открывать закрытые города, желания вернуться домой возникло далеко не у всех прежних жителей этих мест. Многие уже обосновались в других префектурах и не хотели снова бередить душу воспоминаниями о трагедии. Даже открытые города теперь малочисленны. В некоторых из них не наберется и 10% от прежнего количества жителей.
Несмотря на то, что спустя несколько лет после катастрофы, власти стали один за другим открывать закрытые города, желания вернуться домой возникло далеко не у всех прежних жителей этих мест. Многие уже обосновались в других префектурах и не хотели снова бередить душу воспоминаниями о трагедии. Даже открытые города теперь малочисленны. В некоторых из них не наберется и 10% от прежнего количества жителей.
А масштабы разрушений некоторых мест таковы, что иногда проще снести постройки, чем пытаться их восстановить.
Ряд территорий до сих пор остаются закрытыми даже сейчас, спустя 10 лет после аварии. Несколько японских городов на северо-востоке Японии так до сих пор и существуют в ранге городов-призраков и возвращение туда жителей пока невозможно. Более того, власти страны не дают оптимистичных прогнозов насчет открытия этих мест. По некоторым оценкам на это уйдет не менее 30-40 лет и огромное количество человекочасов, затраченных на уборку ядерных отходов и миллиона тонн радиоактивной воды, которые все еще находятся на месте катастрофы.
В 2020 году в японской прессе прошло сообщение, что очищенную от радиации воду можно будет начать спускать в Тихий океан в начале 2022-го. Более миллиона тонн воды, используемой для охлаждения реакторов аварийной станции, хранятся в специальных резервуарах, и место в них в 2022 году просто закончится.
И хотя ученые утверждали, что опасности для человека и животных этот акт представлять не будет, экологи бьют тревогу. По их мнению, несколько на очистку, в воде сохраняются частицы, потенциально губительные для ДНК человека.
Окончательное решение по этому вопросу власти Японии еще не приняли. Но в принципе многим уже становится ясно, что вернуться к нормальной жизни в радиусе катастрофы будет почти невозможно.
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Решил вскрыть, посмотреть.
АКБ без надписей на корпусе.
Ободрали внешнюю плёнку.
А там! (См.фото.)
Ради прикола, даже проверили дозиметром.
Благо, под рукой был.
Да ну нах!? И как это йексперды определили, что причиной рака стала именно радиация? Есть вообще научный метод определения причины рака?