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10 лет ядерной катастрофе на "Фукусиме-1": последствия и факты

10 лет ядерной катастрофе на "Фукусиме-1": последствия и факты (21 фото)

Автор:
11 марта 2021 17:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аэс   взрыв на атомной станции   землетрясение   катастрофа   трагедия   фукусима-1   
2461
21
Десять лет назад, 11 марта 2011 года, в Японии произошло сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение, эпицентр которого находился всего в 180 км от ядерной станции "Фкуксима-1". Подземные толчки вызвали образование гигантских волн, которые успели разрушить систему охлаждения реактора и затопить АЭС. В воду попали радиоактивные материалы. Несмотря на экстренную реакцию властей, последствия катастрофы ощущаются и по сей день.
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Метки: аэс   взрыв на атомной станции   землетрясение   катастрофа   трагедия   фукусима-1   
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7  комментариев
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−1
vova old 2 часа назад
Вау! уже 10 лет ? Как время летит
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25k
turyst 19 минут назад
Ага, где-то через пару лет, в моём видеорегистраторе АКБ стала подыхать.
Решил вскрыть, посмотреть.
АКБ без надписей на корпусе.
Ободрали внешнюю плёнку.
А там! (См.фото.)


Ради прикола, даже проверили дозиметром.

Благо, под рукой был.
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4k
a6m5 Полчаса назад
Последствия аварии ужасны. Я тут недавно на порнхабе видел японцев, и у них вместо половых органов размытые квадратики. Что радиация с самураями и гейшами делает, сцука...
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12k
sssss3 2 часа назад
Последнее предложение, вывод так сказать - УБОГЕНЬКИЙ.
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649
СырныйКластер 2 часа назад
...смерть ликвидатора аварии на АЭС, погибшего от рака легких...
Да ну нах!? И как это йексперды определили, что причиной рака стала именно радиация? Есть вообще научный метод определения причины рака?
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4k
a6m5 СырныйКластер 37 минут назад
Да. Повреждение РНК и ДНК. Это когда РНК неправильно копирует ДНК при создании новых клеток. А те, в свою очередь, правильно копируют уже неправильную, изменённую ДНК. Радиация как раз и разрушает молекулярную структуру этих цепочек. Так что радиация - одна из причин рака.
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10k
ss a6m5 10 минут назад
И в этом случае именно она и была причиной? Или всё таки её назначили? Вот с лучевой болезнью всё ясно. Причина и следствие на лицо. А если прошли годы, а потом рак лёгких? Как узнать причину возникновения? А может быть от курения? А может быть от каких-нибудь спор? А может быть у него дома панели были ядовитой краской покрашены? А если у него наследственность такая? Ведь врачи подозревают, что рак может передаваться по наследству... Правда точно они пока ещё не знают...
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