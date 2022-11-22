Иллюстратор рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепо

Талант — штука необъяснимая. Он может проявляться как угодно и в чём угодно. Но то, что он есть у каждого из нас — это бесспорный факт. Вот у иллюстратора под ником Worlds worst drawer тоже имеются особые способности, с которыми он радостно делится у себя на страничке в Инстаграме*.

«Худший в мире художник» — именно так звучит ник автора работ, и он говорит сам за себя. Молодой человек мастерски перерисовывает портреты знаменитостей, делая их в разы нелепее и смешнее.

Илон Маск