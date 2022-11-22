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Иллюстратор рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепо

Иллюстратор рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепо

Автор:
22 ноября 2022 09:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   забавно   знаменитсти   иллюстрация   рисунок   фото   художник   
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Каждая новая карикатура звезды — это лишь добрая шутка, над которой многие не прочь посмеяться. Ведь новые версии знаменитостей получились со своими изюминками!

Талант — штука необъяснимая. Он может проявляться как угодно и в чём угодно. Но то, что он есть у каждого из нас — это бесспорный факт. Вот у иллюстратора под ником Worlds worst drawer тоже имеются особые способности, с которыми он радостно делится у себя на страничке в Инстаграме*.

«Худший в мире художник» — именно так звучит ник автора работ, и он говорит сам за себя. Молодой человек мастерски перерисовывает портреты знаменитостей, делая их в разы нелепее и смешнее.


Илон Маск

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Том Круз

Автор этой работы отдал должное внимание носу Тома Круза. Как вы уже могли заметить, он получился особенно выделяющимся на фоне всего остального.


Селена Гомес

Дуэйн Джонсон

Каждый раз, когда я смотрю на свой большой палец, то вспоминаю о Скале. Уж очень форма пальца напоминает мне голову Дуэйна Джонсона.

Рианна

Несмотря на то, что я нарисовал лоб размером с экран кинотеатра, а подбородку выступать уже больше некуда, всё ещё можно найти малюсенькое сходство между моей карикатурой и этой горячей красоткой слева.

Канье Уэст

Адель

У неё прекрасная внешность и красивый голос. Но если запоёт Адель с моего рисунка, то голос уже не будет таким чудесным.

Джейсон Стейтем

Эд Ширан

Я прорисовывал каждую ресничку на протяжении двух часов, а потом у меня ушло ещё 6 часов на то, чтобы дорисовать волосы на голове и на лице певца.

Сильвестр Сталлоне

Джулия Робертс

Уилл Смит

Снуп Догг

Райан Рейнольдс

Иллюстратор Worlds worst drawer ещё только в начале своего карьерного пути, как «худший в мире художник», поэтому пока он не может похвастаться миллионной аудиторией. Но мы верим, что у него всё получится, а количество фанатов его слегка своеобразного творчества с каждым годом будет только расти.


Сандра Буллок

Кевин Харт

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   знаменитсти   иллюстрация   рисунок   фото   художник   
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5  комментариев
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7k
Енот Потаскун 18 минут назад
Чувак рисовать не умеет и говорит, что это его особый стиль. Вся суть постмодернизма.
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97k
Z_Павел Юрьевич_V Минуту назад
Иллюстратор рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепоПосмотреть
Иллюстратор рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепо
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2k
Artyom 14 минут назад
Эда Ширана и шаржить не нужно. Природа и его стилисты обо всём позаботились.
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50k
dima423 Час назад
ну нормуль, суть передает)
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9k
antonium 2 часа назад
У Снуп Догга даже шарж накуренный))
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