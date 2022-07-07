Забавные совпадения в советских мультфильмах

- Так ведь это же один и тот же актер снимается! - думала я в детстве.
Потом оказалось, что в мультиках люди не снимаются.
А вот некоторые забавные совпадения
Такие одинаковые семьи:
Этакий "хипстерский стиль" прослеживается в мультфильмах:
А вот этот персонаж походит на "перевоплощение" плохой\хороший:
А вот Филле и Рулле и те негодяи, которые охотились за маленьким поросенком.
Между прочим, подобные типажи используются и в зарубежных мультфильмах:
И даже в кино:
Даже собаки одни и те же:
Интересно, а почему персонажи так похожи? Ответ я нашел, но не ручаюсь за его точность и достоверность.
Оказывается, в мультипликации было принято создавать персонажей по установленным канонам, которые всех устраивали. Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё.
Ну, и исключать руку одного мастера также нельзя.
Иногда мультфильмы специально пародируют ситуации и типажи из кино:
Но это примеры, когда и думать не нужно было - какой фильм или человек взят за основу, так как тут всё явно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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