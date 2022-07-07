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Забавные совпадения в советских мультфильмах

Забавные совпадения в советских мультфильмах

Автор:
07 июля 2022 10:14
Сообщество : Кино
Метки: актеры   забавно   интересно   мультик   персонаж   совпадение   фото   
1122
12

- Так ведь это же один и тот же актер снимается! - думала я в детстве.

Потом оказалось, что в мультиках люди не снимаются.


А вот некоторые забавные совпадения

Такие одинаковые семьи:

×
×

Этакий "хипстерский стиль" прослеживается в мультфильмах:

А вот этот персонаж походит на "перевоплощение" плохой\хороший:

А вот Филле и Рулле и те негодяи, которые охотились за маленьким поросенком.

Между прочим, подобные типажи используются и в зарубежных мультфильмах:

И даже в кино:

Даже собаки одни и те же:

Интересно, а почему персонажи так похожи? Ответ я нашел, но не ручаюсь за его точность и достоверность.

Оказывается, в мультипликации было принято создавать персонажей по установленным канонам, которые всех устраивали. Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё.

Ну, и исключать руку одного мастера также нельзя.


Иногда мультфильмы специально пародируют ситуации и типажи из кино:

Но это примеры, когда и думать не нужно было - какой фильм или человек взят за основу, так как тут всё явно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   забавно   интересно   мультик   персонаж   совпадение   фото   
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Вася Час назад
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё."
Автор, наслаждайся:

"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:Посмотреть
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:Посмотреть
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:Посмотреть
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:Посмотреть
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:Посмотреть
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:Посмотреть
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:Посмотреть
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
"Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё." Автор, наслаждайся:
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23k
Bar0 11 минут назад
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2k
cnob7 12 минут назад
Диснеевский Маугли как был обезьяной и даблджобом, так и остался. А наш- из из пацана стал мужчиной.
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Terracotka

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