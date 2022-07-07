Забавные совпадения в советских мультфильмах

Интересно, а почему персонажи так похожи? Ответ я нашел, но не ручаюсь за его точность и достоверность.

Оказывается, в мультипликации было принято создавать персонажей по установленным канонам, которые всех устраивали. Зачем "изобретать велосипед" и думать - устроит или нет. Можно изобразить персонажа в уже известном стиле, добавить немного уникальности - и всё.

Ну, и исключать руку одного мастера также нельзя.

Иногда мультфильмы специально пародируют ситуации и типажи из кино: