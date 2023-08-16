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Казнить нельзя помиловать: художник хуманизировал знаки препинания, показав их крутейшие суперспособности

Казнить нельзя помиловать: художник хуманизировал знаки препинания, показав их крутейшие суперспособности

Автор:
16 августа 2023 10:43
Сообщество : Искусство
Метки: забавно   знаки препинания   рисунок   суперспособность   фото   художник   
1162
7

Вряд ли вы когда-либо задумывались о хуманизации знаков препинания и о том, какими же супер-пупер способностями они могут обладать. Ха! А вот художник под ником Woostar способен очеловечить вообще всё, что угодно.

Да, и знаки препинания в том числе! Несмотря на то, что звучать это может несколько диковато, знаки получились настоящими супергероями, которые обладают вполне себе ощутимой силой в нашей обыденности.


Самый коварный знак из всего семейства препинаний

×
×

Вместе с капсом способны наорать на несчастную жертву


А знаете, что самое страшное? Это когда ваш собеседник выпускает на вас целую армию восклицательных знаков. Всё, что можем сказать вам в этот момент — да поможет вам Бог!


Объединив силу с другим тире, способно уравнять всё, что только можно


Так много вопросов и так мало ответов

Как считаете, какой самый страшный вопрос вы могли бы услышать? Может быть: «Не мог бы ты поработать в субботу?» 🙂


Хороший и плохой полицейские

Зато многоточие обладает силой и надежды, и безысходности одновременно

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Метки: забавно   знаки препинания   рисунок   суперспособность   фото   художник   
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2  комментария
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Antique computer Час назад
Какой-то наркоманский бред.
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Vergüenza Ajena 50 минут назад
Что курит данный ХУДОжник???
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