Казнить нельзя помиловать: художник хуманизировал знаки препинания, показав их крутейшие суперспособности

Вряд ли вы когда-либо задумывались о хуманизации знаков препинания и о том, какими же супер-пупер способностями они могут обладать. Ха! А вот художник под ником Woostar способен очеловечить вообще всё, что угодно.
Да, и знаки препинания в том числе! Несмотря на то, что звучать это может несколько диковато, знаки получились настоящими супергероями, которые обладают вполне себе ощутимой силой в нашей обыденности.
Самый коварный знак из всего семейства препинаний
Вместе с капсом способны наорать на несчастную жертву
А знаете, что самое страшное? Это когда ваш собеседник выпускает на вас целую армию восклицательных знаков. Всё, что можем сказать вам в этот момент — да поможет вам Бог!
Объединив силу с другим тире, способно уравнять всё, что только можно
Так много вопросов и так мало ответов
Как считаете, какой самый страшный вопрос вы могли бы услышать? Может быть: «Не мог бы ты поработать в субботу?» 🙂
Хороший и плохой полицейские
Зато многоточие обладает силой и надежды, и безысходности одновременно
Источник:
- 15 эскизов популярных советских мультгероев, которые первоначально выглядели совсем не так, как мы привыкли
- 15 иллюстраций, показывающих проблемы общества, которые все предпочитают не замечать
- 17 странных татуировок, которые можно назвать как угодно, но точно не скучными или банальными
- Иллюстратор рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепо
- Художник мастерски превращает популярных мультяшек в реальных людей