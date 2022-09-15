Художник раскрыл темную сторону героев мультфильмов

1.
2.
Пикачу
3.
Вуди
4.
Тигра и Пятачок из Винни-Пуха
5.
Попай
6.
Китти
7.
Том и Джерри
8.
Снупи
9.
Марио
10.
Бульбазавр
11.
Розовая пантера
12.
Губка Боб
13.
Джиглипафф
14.
Питер Пен
15.
Багз Банни
16.
Скрудж МакДак
17.
Мышка Минни Маус
18.
Чармандер
19.
Человек-паук
20.
Губка Боб Квадратные Штаны и Мистер Крабс
21.
Гуфи
Источник: — переведено специально для fishki.net
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