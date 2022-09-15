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Художник раскрыл темную сторону героев мультфильмов

Художник раскрыл темную сторону героев мультфильмов

Автор:
15 сентября 2022 11:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гал Йосеф   забавно   мультик   персонаж   темная сторона   фото   художник   
1806
22
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Галь Йосеф - художник из Израиля, решил поэкспериментировать с известными мультипликационными героями и воспроизвел их в 3D-рендерах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гал Йосеф   забавно   мультик   персонаж   темная сторона   фото   художник   
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13  комментариев
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
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Получается, то вся "темная сторона" это страсть к деньгам, роскоши и брендам? Глупо.
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7k
Артём 24 минуты назад
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Её зовут Минни! Минни Маус!
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2k
Старичок Час назад
ума много не надо, чтобы пририсовать сигары и сигареты.
и что там раскрыл "художник"?
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796
Arti Час назад
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Вот с Попаем что не то не пойму?
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3k
vasilykopkov Час назад
Не понял - это реклама сигар? Или LV? Или GG?

PS Тёмная сторона - любовь к деньгам? Тогда мы все на Тёмной стороне...
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1k
Duke_kir Час назад
это просто мульты с сигарами и сигаретами
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3k
kleyman 2 часа назад
Я не понял, а чего такого необычного, он отобразил на Скрудже Макдаке? Он же изначально задумывался как самый богатый селезень, ну и жадный до кучи.
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4k
Copycat 2 часа назад
Капитализм емаё же)

но вообще для меня в этом ряду Марио - самый жадный
как олицетворение компании нитендо которая пыталась засудить и взыскать кучу денег с скайтов которые раздавали румы для эмулятором их старых игры

ведь право какая наглость! раздают бесплатно игры которым более 20ти лет, когда нинтенда решила продавать их для своего свича почти по цене новинок) (благо дело потом попустилась и начала продавать какими то сборниками)
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