Бытовые ситуации с нетипичной стороны: 18 юморных комиксов

Стиль работ Гражданина Пройдёмтес отличается лёгкостью, шутливостью и некоторой язвительностью. Все его комиксы читаются на одном дыхании, поднимая настроение и заставляя посмотреть даже не мрачные аспекты нашей жизни с юмором. Станислав наглядно показывает, что позитив можно найти где угодно, и всё в нашей жизни не так уж плохо, если относиться к происходящим неурядицам проще.

Когда вроде бы продумал всё до мелочей и наконец-то приступаешь к работе