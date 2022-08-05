Современные герои кино и мультиков, которые будто пришли из 30-х годов

Художник Кев Крэйвен утверждает, что он карикатурист и аниматор 1930-х, застрявший в 2022 году. И его словам сложно не поверить, ведь он занимается тем, что перерисовывает популярных персонажей современного кино и мультфильмов в стиле золотой эпохи Диснея.