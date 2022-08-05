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Современные герои кино и мультиков, которые будто пришли из 30-х годов

Современные герои кино и мультиков, которые будто пришли из 30-х годов

Автор:
05 августа 2022 11:18
Сообщество : Искусство
Метки: Кев Крэйвен   дисней   карикатурист   милота   мультик   рисунок   фото   художник   
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Художник Кев Крэйвен утверждает, что он карикатурист и аниматор 1930-х, застрявший в 2022 году. И его словам сложно не поверить, ведь он занимается тем, что перерисовывает популярных персонажей современного кино и мультфильмов в стиле золотой эпохи Диснея.

Персонажи на новый лад выглядят весьма необычно и непривычно, но, кажется, вполне вписались бы в общую атмосферу того времени, создав абсолютно новый культурный пласт.


Мэйбл и Диппер, «Гравити Фолз»

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Доктор Стрэндж

Одиннадцать, «Очень странные дела»

Луиджи, «Супер Марио»

Билл Шифр, «Гравити Фолз»

Оптимус Прайм, «Трансформеры»

Чудо-женщина

Дэдпул

Эш Кетчум и Пикачу, «Покемон»

Харли Квинн, «Бэтмен»

Логан, «Люди Икс»

Стэнли Ипкисс, «Маска»

Фред Флинстоун, «Флинстоуны»

Тони Старк, «Железный человек»

Фрай и Бендер, «Футурама»

Барт Симпсон, «Симпсоны»

Доктор Осьминог, «Человек-Паук»

Источник:

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Метки: Кев Крэйвен   дисней   карикатурист   милота   мультик   рисунок   фото   художник   
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2  комментария
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Kariya Полчаса назад
Ээ, о чем речь? о рисовке? Не похоже, а персонажи тем более не оттуда - из новых современных под 30-е косит разве что Капхед из мне известных.
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