Современные герои кино и мультиков, которые будто пришли из 30-х годов

344
18
Художник Кев Крэйвен утверждает, что он карикатурист и аниматор 1930-х, застрявший в 2022 году. И его словам сложно не поверить, ведь он занимается тем, что перерисовывает популярных персонажей современного кино и мультфильмов в стиле золотой эпохи Диснея.
Персонажи на новый лад выглядят весьма необычно и непривычно, но, кажется, вполне вписались бы в общую атмосферу того времени, создав абсолютно новый культурный пласт.
Мэйбл и Диппер, «Гравити Фолз»
×
×
Доктор Стрэндж
Одиннадцать, «Очень странные дела»
Луиджи, «Супер Марио»
Билл Шифр, «Гравити Фолз»
Оптимус Прайм, «Трансформеры»
Чудо-женщина
Дэдпул
Эш Кетчум и Пикачу, «Покемон»
Харли Квинн, «Бэтмен»
Логан, «Люди Икс»
Стэнли Ипкисс, «Маска»
Фред Флинстоун, «Флинстоуны»
Тони Старк, «Железный человек»
Фрай и Бендер, «Футурама»
Барт Симпсон, «Симпсоны»
Доктор Осьминог, «Человек-Паук»
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- «Чёрный квадрат» Малевича: почему это шедевр
- 17 остроумных комиксов, которые вызовут улыбку и поднимут настроение
- Вместо кисти - лопата: житель Екатеринбурга создает картины на снегу
- Художник совмещает разные фильмы и мультики в один кадр, создавая абсолютно безумные сюжеты
- 20 потрясающих 3D-граффити от художника из Мексики
Новости партнёров