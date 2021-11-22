"Вместо чаевых пару ножевых": феминистка встретила доставщика еды с ножом

Мир далеко не такой, как его рисуют в сказках про принцесс. Но и современные «принцессы» нынче из другого теста.
В сети появилось видео, где фем-активистка встречает доставщика с ножом за спиной.
Пользователи разделились на два лагеря.
В Москве фемшиза по имени Маша встретила курьера с ножом в руках и записала смищной тикток.— Двач (@ru2ch) November 22, 2021
Почему они ещё не в ЧС у всех доставок? pic.twitter.com/WXChbcztnM
Одни рьяно защищают девушку по имени Маша, оправдывая поведение феминистки «опасным временем».
И их можно понять, случаи нападения на девушек и изнасилований появляются каждый день в новостных хрониках.
Согласно официальной статистике 2020 года, почти половина от всех преступлений в России совершается в отношении женщин (670 671 человек).
И с каждым годом число преступлений в отношении слабого пола, к сожалению только растёт. В 2020 году рост составил 4,6% по сравнению с предыдущим годом.
При этом число преступлений в отношении мужчин снизилось на 3%.
Значит ли это, что женщинам нужно быть более бдительными и осмотрительными? К сожалению, к таким выводам приходят большинство девушек. Отсюда и такая популярность «советов» и «других жизненных» видео от блогеров.
Значит ли это, что все они адекватные и транслируют правильные вещи? Не всегда.
Такой точки зрения придерживаются другие комментаторы, которые в шоке от увиденного. Правда, на них сразу же накинулись сторонники «адекватного» поведения Маши.
-"Чтобы мужики не лезли"— Lemji (@Lemji7) November 22, 2021
Это и хорошо, нормальным девушкам конкуренции меньше)
То есть теперь, чисто теоретически, курьер тоже может приходить к ней вооруженным. Ведь он идёт на встречу к человеку с ножом— Вадим Касьянов (@Vadicoss) November 22, 2021
>Курьер приходит с ножом— 🇵🇱Legion Orła Białego🇵🇱 (@adovyidrochila) November 22, 2021
>Всё фемло твиттера начинает орать о том какой он гад и маньяк pic.twitter.com/PiCgi2JeIO
Источник:
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Что естественно, ибо женщин и мужчин приблизительно одинаково.