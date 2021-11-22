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"Вместо чаевых пару ножевых": феминистка встретила доставщика еды с ножом

"Вместо чаевых пару ножевых": феминистка встретила доставщика еды с ножом (15 фото)

Автор:
22 ноября 2021 15:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: доставка   интересно   ихборьба   новости   нож   случай   трэш   феминистка   
1707
15

Мир далеко не такой, как его рисуют в сказках про принцесс. Но и современные «принцессы» нынче из другого теста.

В сети появилось видео, где фем-активистка встречает доставщика с ножом за спиной.

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Пользователи разделились на два лагеря.


Одни рьяно защищают девушку по имени Маша, оправдывая поведение феминистки «опасным временем».

И их можно понять, случаи нападения на девушек и изнасилований появляются каждый день в новостных хрониках.

Согласно официальной статистике 2020 года, почти половина от всех преступлений в России совершается в отношении женщин (670 671 человек).

И с каждым годом число преступлений в отношении слабого пола, к сожалению только растёт. В 2020 году рост составил 4,6% по сравнению с предыдущим годом.

При этом число преступлений в отношении мужчин снизилось на 3%.

Значит ли это, что женщинам нужно быть более бдительными и осмотрительными? К сожалению, к таким выводам приходят большинство девушек. Отсюда и такая популярность «советов» и «других жизненных» видео от блогеров.

Значит ли это, что все они адекватные и транслируют правильные вещи? Не всегда.

Такой точки зрения придерживаются другие комментаторы, которые в шоке от увиденного. Правда, на них сразу же накинулись сторонники «адекватного» поведения Маши.

Источник:

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Метки: доставка   интересно   ихборьба   новости   нож   случай   трэш   феминистка   
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36k
jonnyD Час назад
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7k
Игорь 9 минут назад
и чего бы она с этим ножом делала против реального неадеквата?
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12k
Erorist 10 минут назад
Собственно, есть "женское такси", дарю бизнес идею - чтобы клиентки женского пола могли заказывать курьером женского пола предусмотреть опцию.
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12k
Erorist 12 минут назад
<<Согласно официальной статистике 2020 года, почти половина от всех преступлений в России совершается в отношении женщин (670 671 человек).<<

Что естественно, ибо женщин и мужчин приблизительно одинаково.
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8k
Злокрыс 24 минуты назад
ходить вот так курьером по квартирам - это каждый день встречаться с самыми странными персонажами. Алкаши, кошатники, воняющие на весь этаж, пр0ститутки, байкеры, которых нет дома "деньги на тумбочке оставь всё там", и тд
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37k
Лесли 🥰 54 минуты назад
Если она так боится, то пусть на дом не заказывает. В чем проблема? Пусть ходит в магазин раз в месяц значит, затарилась и сиди дома)) ку-ку блин
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16k
homerchik 59 минут назад
Да хз, возможно вообще, постанова. Ведь за такие выходки тоже можно тем же ножом промеж ребер и получить от курьера, ну или из газового баллончика, в лучшем случае. Не такие они идиоты, какими кажутся на камере. А просмотры она заработала. Им же главное хайп словить, а каким образом, это уже второй вопрос. Завтра после завтра о ней никто и не вспомнит.
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