"Вместо чаевых пару ножевых": феминистка встретила доставщика еды с ножом

И с каждым годом число преступлений в отношении слабого пола, к сожалению только растёт. В 2020 году рост составил 4,6% по сравнению с предыдущим годом.

При этом число преступлений в отношении мужчин снизилось на 3%.

Значит ли это, что женщинам нужно быть более бдительными и осмотрительными? К сожалению, к таким выводам приходят большинство девушек. Отсюда и такая популярность «советов» и «других жизненных» видео от блогеров.