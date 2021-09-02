Тайна пропавшей машины Джеймса Бонда скоро будет разгадана

За рулем Aston Martin DB5 Джеймс Бонд - Шон Коннери сидел в фильме "Голдфингер" 1964 года. Впоследствии автомобиль был куплен в 1986 году за $275 000 и застрахован его владельцем, застройщиком Энтони Пульезе III, на $4,2 миллиона. 19 июня 1997 года он был украден из авиационного ангара в аэропорту Бока-Ратон во Флориде.

Aston Martin DB5, казалось бы, исчез без следа. Практически никаких следов обнаружено не было, что заставило многих поверить, что он, скорее всего, был вывезен из ангара грузовым самолетом или небольшим самолетом, перевозившим наркотики.

Об этой истории рассказал телевизионный фильм "Самый известный автомобиль в мире", где в качестве ведущей выступила актриса Элизабет Херли, наиболее известная по своей роли в фильме "Остин Пауэрс: Международный человек-загадка". Подкаст из восьми эпизодов вновь открывает страницы исходного дела, изучает доказательства и теории исчезновения автомобиля.

“Я сама поклонница бондианы, поэтому мне было интересно поделиться этой увлекательной историей об ограблении, - сказал Херли. - Я надеюсь, что этот подкаст заинтригует поклонников 007 во всем мире, поможет пролить свет на тайну и увидеть, как Голдфингер Aston Martin DB5 вернулся после всего этого времени”.