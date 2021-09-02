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Тайна пропавшей машины Джеймса Бонда скоро будет разгадана

Тайна пропавшей машины Джеймса Бонда скоро будет разгадана (6 фото)

Автор:
02 сентября 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: aston martin   громкое делдо   джеймс бонд   интересно   кража   криминал   поиски   разгадка близка   
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Тайна пропавшего автомобиля Джеймса Бонда Aston Martin DB5, которая ставила следователей в тупик почти 25 лет, возможно, наконец, будет раскрыта благодаря недавно полученным данным.
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Во главе нового расследования встал генеральный директор Art Recovery International Кристофер А. Маринелло. Фирма выслеживает ценные товары для страховых компаний, в том числе предметы, награбленные нацистами. По словам Маринелло, пропавший Aston Martin станет его “святым Граалем”, и он надеется, что вознаграждение в размере $100 000 долларов за информацию приведет к его цели.
В одном из интервью Маринелло заявил, что получил многообещающий намек относительно текущего местоположения Aston Martin DB5. Он нашел и проверил VIN-номер автомобиля и считает, что в настоящее время он является частью частной коллекции на Ближнем Востоке. Маринелло утверждает, что нынешний владелец владеет примерно 4000 автомобилями и является одним из лучших коллекционеров автомобилей в мире. Он, однако, отказывается публично называть страну, резидентом которой является потенциальный владелец автомобиля Бонда.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: aston martin   громкое делдо   джеймс бонд   интересно   кража   криминал   поиски   разгадка близка   
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