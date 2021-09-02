Тайна пропавшей машины Джеймса Бонда скоро будет разгадана

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Тайна пропавшего автомобиля Джеймса Бонда Aston Martin DB5, которая ставила следователей в тупик почти 25 лет, возможно, наконец, будет раскрыта благодаря недавно полученным данным.
За рулем Aston Martin DB5 Джеймс Бонд - Шон Коннери сидел в фильме "Голдфингер" 1964 года. Впоследствии автомобиль был куплен в 1986 году за $275 000 и застрахован его владельцем, застройщиком Энтони Пульезе III, на $4,2 миллиона. 19 июня 1997 года он был украден из авиационного ангара в аэропорту Бока-Ратон во Флориде.
Aston Martin DB5, казалось бы, исчез без следа. Практически никаких следов обнаружено не было, что заставило многих поверить, что он, скорее всего, был вывезен из ангара грузовым самолетом или небольшим самолетом, перевозившим наркотики.
Об этой истории рассказал телевизионный фильм "Самый известный автомобиль в мире", где в качестве ведущей выступила актриса Элизабет Херли, наиболее известная по своей роли в фильме "Остин Пауэрс: Международный человек-загадка". Подкаст из восьми эпизодов вновь открывает страницы исходного дела, изучает доказательства и теории исчезновения автомобиля.
“Я сама поклонница бондианы, поэтому мне было интересно поделиться этой увлекательной историей об ограблении, - сказал Херли. - Я надеюсь, что этот подкаст заинтригует поклонников 007 во всем мире, поможет пролить свет на тайну и увидеть, как Голдфингер Aston Martin DB5 вернулся после всего этого времени”.
Aston Martin DB5, казалось бы, исчез без следа. Практически никаких следов обнаружено не было, что заставило многих поверить, что он, скорее всего, был вывезен из ангара грузовым самолетом или небольшим самолетом, перевозившим наркотики.
Об этой истории рассказал телевизионный фильм "Самый известный автомобиль в мире", где в качестве ведущей выступила актриса Элизабет Херли, наиболее известная по своей роли в фильме "Остин Пауэрс: Международный человек-загадка". Подкаст из восьми эпизодов вновь открывает страницы исходного дела, изучает доказательства и теории исчезновения автомобиля.
“Я сама поклонница бондианы, поэтому мне было интересно поделиться этой увлекательной историей об ограблении, - сказал Херли. - Я надеюсь, что этот подкаст заинтригует поклонников 007 во всем мире, поможет пролить свет на тайну и увидеть, как Голдфингер Aston Martin DB5 вернулся после всего этого времени”.
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Mission: Recover #JamesBond’s missing Aston Martin DB5 Yes, the real one driven by Sean Connery - it was stolen from a private jet hangar in Florida - let’s find it! Reward: $100,000.https://t.co/mj9531TTJ6 @007 @ApplePodcasts @astonmartin pic.twitter.com/ZLh1zHgtUK— SPYSCAPE (@spyscape) August 18, 2021
Во главе нового расследования встал генеральный директор Art Recovery International Кристофер А. Маринелло. Фирма выслеживает ценные товары для страховых компаний, в том числе предметы, награбленные нацистами. По словам Маринелло, пропавший Aston Martin станет его “святым Граалем”, и он надеется, что вознаграждение в размере $100 000 долларов за информацию приведет к его цели.
В одном из интервью Маринелло заявил, что получил многообещающий намек относительно текущего местоположения Aston Martin DB5. Он нашел и проверил VIN-номер автомобиля и считает, что в настоящее время он является частью частной коллекции на Ближнем Востоке. Маринелло утверждает, что нынешний владелец владеет примерно 4000 автомобилями и является одним из лучших коллекционеров автомобилей в мире. Он, однако, отказывается публично называть страну, резидентом которой является потенциальный владелец автомобиля Бонда.
В одном из интервью Маринелло заявил, что получил многообещающий намек относительно текущего местоположения Aston Martin DB5. Он нашел и проверил VIN-номер автомобиля и считает, что в настоящее время он является частью частной коллекции на Ближнем Востоке. Маринелло утверждает, что нынешний владелец владеет примерно 4000 автомобилями и является одним из лучших коллекционеров автомобилей в мире. Он, однако, отказывается публично называть страну, резидентом которой является потенциальный владелец автомобиля Бонда.
“В этих странах есть крупные коллекционеры автомобилей, и у меня есть сведения, что автомобиль находится у одного из них, а может быть, даже путешествовал между ними, - сказал Маринелло. - Я надеюсь, что владелец добровольно объявится прежде, чем мне придется сделать заявление. Моя политика заключается в том, чтобы предоставлять владельцам украденных предметов все возможности встать на правильный путь. Я не верю, что нынешний владелец знал, что машина была украдена, когда он приобрел ее. Теперь, когда они знают, я думаю, что они должны приложить все усилия, чтобы провести осторожную, конфиденциальную дискуссию о том, как вернуть в легальную плоскость культовый автомобиль”.
Серебристый автомобиль-купе был основным транспортным средством, используемым Джеймсом Бондом в "Голдфингере". Это один из самых знаковых фильмов франшизы, в котором Шон Коннери сыграл знаменитого агента МИ-6.
Aston Martin DB5, пожалуй, самый известный автомобиль Бонда . Он был оснащен катапультируемыми сиденьями, пуленепробиваемым лобовым стеклом, пулеметами, уничтожителями шин, а также разбрызгивателями масла, дыма и воды. Гаджеты были удалены до того, как автомобиль, о котором идет речь, был продан. Всего для съемок было собрано четыре одинаковых автомобиля, и еще один, без гаджетов, использовался во время съемок быстрых сцен вождения. Еще два DB5 были использованы в рекламных целях, а один был продан на аукционе в 2006 году.
Писатель Ян Флеминг представил себе Джеймса Бонда за рулем DB Mark III, но эксперт по спецэффектам Джон Стерс убедил Aston Martin разрешить им использовать прототип DB5. Автомобиль использовался в следующем фильме "Шаровая молния", его версии можно увидеть в фильмах "Золотой глаз", "Казино "Ройяль", "Скайфолл" и "Не время умирать".
Писатель Ян Флеминг представил себе Джеймса Бонда за рулем DB Mark III, но эксперт по спецэффектам Джон Стерс убедил Aston Martin разрешить им использовать прототип DB5. Автомобиль использовался в следующем фильме "Шаровая молния", его версии можно увидеть в фильмах "Золотой глаз", "Казино "Ройяль", "Скайфолл" и "Не время умирать".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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