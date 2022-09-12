Сколько горбов будет у верблюжонка, если у одного из родителей их два, а у второго – один?

Представители близкородственных видов способны к воспроизведению потомства. Правда, оно получается специфическим. Мулы, камы, лошаки, зуброны – всё это результат шуток природы или работы человека.
А что будет, если скрестить одно- и двугорбого верблюда? Какие признаки будет демонстрировать потомство?
Дромедар и бактриан – верблюды с одним и двумя горбами соответственно демонстрируют различия не только в виде количества жировых отложений на спине.
В дикой природе дромедаров практически не осталось. Они существуют только в одомашненном виде. Представителей этой разновидности отличает более изящное телосложение и меньшее количество шерсти. Встречаются в основном в северной части Африки и на Ближнем Востоке.
Их собратья бактрианы еще встречаются и в дикой природе. В основном это отдаленные территории Монголии и Китая. Но в основной массе двугорбые верблюды тоже одомашнены. Разводят их в самых разных странах.
Эти животные более основательные, крепкие и кряжистые, а шерсть у них гуще и длиннее, что позволяет легко переносить сложные погодные и климатические условия с температурными перепадами.
Этих животных используют для получения мяса и молочных продуктов, а также в качестве тягловых и ездовых животных.
В странах арабского мира породистый верблюд может по ценности соперничать с элитным скакуном.
От скрещивания этих двух видов получаются гибриды, которые носят название нары. Они перенимают признаки обоих родителей, но доминирующими являются те, что которые отличают бактрианов: кряжистость, плотность, мощь.
Может показаться, что нары обладают одним горбом, но огромным и длинным, занимающим всю спину от шеи до хвоста.
Но в действительности у гибридов два горба. Просто под толстой шкурой и густой шерстью они слились в единое целое. Поэтому и выглядят как один.
Наров активно выводят с древности до наших дней. Казалось бы, какая в них необходимость, если есть обычные верблюды?
Нары наследуют качества своих родителей. Но вот их потомство при дальнейшем скрещивании часто получается дефективным, как и в случае с другими гибридами.
Но в результате селекционных экспериментов люди выяснили, что если скрестить нара с обычным верблюдом, то эффект будет обратным: детеныши будут сильными, крепкими и выносливыми.
Такая практика распространена, в частности, в Казахстане и позволяет получать животных, дающих на 40% больше молока по сравнению с обычными.
Таким образом, такие гибриды играют важную роль в сельскохозяйственной отрасли как ценная мясная и молочная порода.
Источник:
АНТИФИШКИ
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