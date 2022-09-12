FISHKINET
Сообщество RealFishki 750 постов • 57 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Сколько горбов будет у верблюжонка, если у одного из родителей их два, а у второго – один?

Сколько горбов будет у верблюжонка, если у одного из родителей их два, а у второго – один?

Автор:
12 сентября 2022 15:12
Сообщество : RealFishki
Метки: бактриан   верблюд   гибрид   дромедар   нар   польза   потомство   признак   селекция   
1844
8

Представители близкородственных видов способны к воспроизведению потомства. Правда, оно получается специфическим. Мулы, камы, лошаки, зуброны – всё это результат шуток природы или работы человека.

А что будет, если скрестить одно- и двугорбого верблюда? Какие признаки будет демонстрировать потомство?

×
×

Дромедар и бактриан – верблюды с одним и двумя горбами соответственно демонстрируют различия не только в виде количества жировых отложений на спине.

В дикой природе дромедаров практически не осталось. Они существуют только в одомашненном виде. Представителей этой разновидности отличает более изящное телосложение и меньшее количество шерсти. Встречаются в основном в северной части Африки и на Ближнем Востоке.

Их собратья бактрианы еще встречаются и в дикой природе. В основном это отдаленные территории Монголии и Китая. Но в основной массе двугорбые верблюды тоже одомашнены. Разводят их в самых разных странах.

Эти животные более основательные, крепкие и кряжистые, а шерсть у них гуще и длиннее, что позволяет легко переносить сложные погодные и климатические условия с температурными перепадами.

Этих животных используют для получения мяса и молочных продуктов, а также в качестве тягловых и ездовых животных.

В странах арабского мира породистый верблюд может по ценности соперничать с элитным скакуном.

От скрещивания этих двух видов получаются гибриды, которые носят название нары. Они перенимают признаки обоих родителей, но доминирующими являются те, что которые отличают бактрианов: кряжистость, плотность, мощь.

Может показаться, что нары обладают одним горбом, но огромным и длинным, занимающим всю спину от шеи до хвоста.

Но в действительности у гибридов два горба. Просто под толстой шкурой и густой шерстью они слились в единое целое. Поэтому и выглядят как один.

Наров активно выводят с древности до наших дней. Казалось бы, какая в них необходимость, если есть обычные верблюды?

Нары наследуют качества своих родителей. Но вот их потомство при дальнейшем скрещивании часто получается дефективным, как и в случае с другими гибридами.

Но в результате селекционных экспериментов люди выяснили, что если скрестить нара с обычным верблюдом, то эффект будет обратным: детеныши будут сильными, крепкими и выносливыми.

Такая практика распространена, в частности, в Казахстане и позволяет получать животных, дающих на 40% больше молока по сравнению с обычными.

Таким образом, такие гибриды играют важную роль в сельскохозяйственной отрасли как ценная мясная и молочная порода.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: бактриан   верблюд   гибрид   дромедар   нар   польза   потомство   признак   селекция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Alex 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
547
Олег Квирулянт 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Андрей 52 минуты назад
Полторашка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Элементарно, коллега!
Либо 2+1=3, либо (1+2)/2=1,5
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
"У верблюда - два горба, потому что жизнь - борьба" (Э.Котляр)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 2 часа назад
Выигрывает тот ген, который не доминирует. Закон популяционной генетики. Все генетические болезни человека, которые невозможно убрать ни естественным, ни искусственным отбором - рецессивные, недоминирующие. В этом их сила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49181



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вывели на эмоции: фанаты «Фенербахче» принесли на матч с киевским "Динамо" флаги РФ и маски с Путиным
Вывели на эмоции: фанаты «Фенербахче» принесли на матч с киевским "Динамо" флаги РФ и...
Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли
Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли
Набирающие популярность в сообществах
От Land Rover до Bentley: автомобили королевы Елизаветы II
От Land Rover до Bentley: автомобили королевы Елизаветы II
Мне бы в небо, но оно против
Мне бы в небо, но оно против
Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140
Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А продолжение будет ?

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#СССР#страна#кино#познавательно#интересное#США#актеры
#Юмор#люди#фотографии#подборка#позитив#Приколы#Спорт#дтп#фильм#судьба
#интересно#история#животные#прикол#Россия#шоу бизнес#в мире#забавно#Украина
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Почему корень дикого женьшеня – дико дорогое удовольствие? Почему корень дикого женьшеня – дико дорогое удовольствие? Странные звери глазами жителей Средневековья Странные звери глазами жителей Средневековья Удар по кошельку: полезные, но дорогие продукты, которым можно найти альтернативу Удар по кошельку: полезные, но дорогие продукты, которым можно найти альтернативу Не только травы: как животные помогают в исцелении болезней? Не только травы: как животные помогают в исцелении болезней? Порфирия: недуг, породивший легенду о вампирах Порфирия: недуг, породивший легенду о вампирах

На что жалуетесь?

Вернуться