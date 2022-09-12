Сколько горбов будет у верблюжонка, если у одного из родителей их два, а у второго – один?

Их собратья бактрианы еще встречаются и в дикой природе. В основном это отдаленные территории Монголии и Китая. Но в основной массе двугорбые верблюды тоже одомашнены. Разводят их в самых разных странах.

Эти животные более основательные, крепкие и кряжистые, а шерсть у них гуще и длиннее, что позволяет легко переносить сложные погодные и климатические условия с температурными перепадами.

Этих животных используют для получения мяса и молочных продуктов, а также в качестве тягловых и ездовых животных.

В странах арабского мира породистый верблюд может по ценности соперничать с элитным скакуном.