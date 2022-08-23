Удар по кошельку: полезные, но дорогие продукты, которым можно найти альтернативу

Тема здорового питания настолько сегодня популярна, что социальные сети под завязку забиты рекламой с рецептами эффектных блюд с ингредиентами, которые должны держать ваш организм в тонусе, а тело красивым. Правда, ценник на эти продукты весьма кусачий.
Действительно ли без них не может обойтись ни один человек или всё-таки можно найти им более выгодную альтернативу?
Миндаль часто встречается в списке продуктов, полезных для лёгкого перекуса всем, кто желает сбросить пару лишних килограмм. В нём действительно содержится много жира, белка и витаминов. Однако по содержанию полезных элементов миндалю не уступает арахис, который явно обойдётся вам дешевле.
Маркетологи очень любят превозносить пользу сладкого картофеля, именуемого также как батат. Конечно, рецепты с его запеканием с овощами выглядят аппетитно, однако продукт содержит много калорий, сахара и крахмала. Несмотря на то, что его называют незаменимым, в качестве альтернативы прекрасно подойдёт тыква.
Многие диетологи открещиваются при виде обычной муки, предлагая заменить её на рисовую. Вот только действительно она необходима людям с непереносимостью глютена. Во всех остальных случаях это простая и бесполезная переплата за рекламу, поскольку гликемический индекс у всех разновидностей муки приблизительно схож.
Говоря о правильной еде, люди нередко упоминают шпинат, стоимость которого в не сезон заметно растёт. К тому же его чрезмерное употребление может нарушить усвояемость кальция, что грозит образованием камней в почках. Так что проще всего заменить шпинат такими продуктами как зелень, тёмный салат или капуста.
Ещё один переоценённый продукт – сельдерей. И всё благодаря мифу о том, что во время его употребления человек сжигает больше калорий, чем получает. На деле же этот овощ на 95% состоит из воды. К тому же, в магазинном товаре нередко находят пестициды. Так что его переедание скорее обернется аллергией, нежели похудением.
Любители здоровой еды также часто отдают предпочтение свежевыжатому соку. Конечно, в нём меньше сахара, чем в покупных, однако его польза преувеличена. Ведь нет никаких научных доказательств, что фреш лучше усваивается. Лучше насладиться обычными цельными фруктами. По крайней мере, в них 100% содержится нужная для организма клетчатка.
Кардиологи рекомендуют есть красную рыбу не реже 2 раз в неделю. Правда, покупка лосося или форели может сильно ударить по кошельку. Так что восполнить проблем можно и белой рыбой, такой как треска, сельдь или окунь.
Почему-то считается, что идеальным набором белка обладает именно индейка. Правда, если сравнивать соотношение белков, жиров и углеводов, то выяснится, что разницы с мясом курицы практически нет. Да, в первой содержится чуть больше белка, но незначительно, чтобы переплачивать за это в магазине.
Пользу оливкового масла также преувеличивают, ведь в нём содержится только 10% необходимых омега-3 и омега-6. Зато полно омега-9, без дополнительного потребления которой наш организм чувствует себя вполне комфортно. К тому же, его нередко разбавляют более дешёвым рапсовым маслом, так что о реальном качестве продукта остаётся лишь догадываться.
Гранат преподносится как гарант укрепления сердечно-сосудистой системы и средство, благоприятно влияющее на простату. К сожалению, специалисты так и не смогли подтвердить или опровергнуть это мнение, зато точно известно, что если есть этот фрукт с семечками, ваш организм получит полезные пищевые волокна.
Авокадо уже давно вошёл в список модных продуктов для любителей здорового питания. Правда, хватает и тех, кто считает, что польза этого плода весьма переоценена. К тому же, он обладает слабым вкусом в сравнении с сыром, яйцами или оливками, в которых содержатся те же полезные элементы.
А какие продукты, по вашему мнению, можно назвать переоценёнными?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Спасибо вам за рецепт.
Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился.
Вот только нормальная треска и морской окунь сухой заморозки (не путать с морожеными брикетами из отходов рыбного производства), будет стоить ненамного дешевле, а то и дороже фермерской (не дикой!!!) красной рыбы. Кстати, фермерской трески, сельди и окуня не бывает. Исключительно натурпродукт.
Для закрепления прочитанного - фото филе трески под польским соусом. В классическом варианте рецепта подается с картофельным пюре.
ЗЫ Минусите на здоровье, мне пофиг: я 11 лет в 70-80-х прожил в Мурманске и в рыбе разбираюсь ))))