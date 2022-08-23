Удар по кошельку: полезные, но дорогие продукты, которым можно найти альтернативу

Действительно ли без них не может обойтись ни один человек или всё-таки можно найти им более выгодную альтернативу?

Миндаль часто встречается в списке продуктов, полезных для лёгкого перекуса всем, кто желает сбросить пару лишних килограмм. В нём действительно содержится много жира, белка и витаминов. Однако по содержанию полезных элементов миндалю не уступает арахис, который явно обойдётся вам дешевле.