Кунга: история о том, как за одного скрещенного шесть обычных давали

Ослов люди приручили очень давно. Но, несмотря на силу, выносливость и неприхотливость ушастые создания демонстрировали дикое упрямство, не желали слушаться. И по случайности ли или намеренно, но в чью-то светлую голову пришла мысль скрестить агрессивных диких ослов и упрямых, но спокойных одомашненных. Так появились кунги.

Исследователи хорошо знали об их существовании благодаря глиняным табличкам Месопотамии. Но вплоть до недавнего времени оставалась актуальной проблема классификации. К какому виду отнести этих созданий? Ведь аналогов, даже отдалённо похожих, в природе не было.