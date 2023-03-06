Кунга: история о том, как за одного скрещенного шесть обычных давали

Да, в таком соотношении их и меняли на обычных ушастиков. Чем же обуславливалась столь высокая цена этих созданий?
Человечество давно уже баловалось с выведением всяких разных гибридов. Самые известные – это мулы, лигры, тигоны, койволки, зуброны. Об этих известно не так много, но в определённый момент времени они сыграли свою значимую роль в истории.
Ослов люди приручили очень давно. Но, несмотря на силу, выносливость и неприхотливость ушастые создания демонстрировали дикое упрямство, не желали слушаться. И по случайности ли или намеренно, но в чью-то светлую голову пришла мысль скрестить агрессивных диких ослов и упрямых, но спокойных одомашненных. Так появились кунги.
Исследователи хорошо знали об их существовании благодаря глиняным табличкам Месопотамии. Но вплоть до недавнего времени оставалась актуальной проблема классификации. К какому виду отнести этих созданий? Ведь аналогов, даже отдалённо похожих, в природе не было.
А потом вдруг случилось сенсационное открытие: да это же гибриды, первые. А не мулы, как считали ранее. Кунги обскакали плод любви осла и кобылы тысячи эдак на две лет. Мамашами этих созданий были тихие домашние ослицы, а на роль папаш выбрали ныне вымершего сирийского онагра.
По сохранившимся на табличках записям выяснили, что один гибрид стоил в шесть раз больше по сравнению с домашним осликом. Кормили дорогие приобретения специальным кормом, на свободный выпас не отпускали. Пиетет демонстрирует и захоронение животных вместе с хозяевами.
Что, в общем, закономерно, поскольку получение каждой особи было делом длительным и трудозатратным. Кунги, как и мулы, получались бесплодными и давать потомства не могли.
Ещё одна составляющая цены – это набор качеств. Гибриды обладали силой, выносливостью, быстротой, смелостью. Что делало их идеальными животными для сражений и войн. Соответственно, эксплуатировать таких животинок в других целях – для перевозки грузов или возделывания земель было экономически нецелесообразно.
То есть от домашней мамы кунги брали относительную мягкость, покорность и уступчивость, а отцы-дикари наделяли потомство решительностью и оптимальным для военных целей набором качеств.
Исчезли эти необычные гибриды после появления лошадей, пригодных и для работы, и для войны, поскольку разведение последних было делом более простым и дешёвым.
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