17 фотографий беременных животных, чьи животики забавляют и трогают одновременно

Можно сравнить двух скорпионов рядом и безошибочно сказать, кто из них находится в положении. У этой самки очень большой животик, в котором, предположительно, находится около 20 будущих скорпиончиков. В течение первых двух недель они заползают на спинку своей мамы, где находятся в полной безопасности.

Тигрица