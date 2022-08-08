Почему корень дикого женьшеня – дико дорогое удовольствие?

У китайцев есть древняя легенда о происхождении растения: оно появилось после удара в скалу молнии, в расщелине которой зародилось это чудо, сохранившее энергетику и силы стихии.

Женьшень – настоящий долгожитель. Средний возраст добываемых корней превышает полсотни лет. Крайне редко, но удается добыть корневища, которым более 300 лет!