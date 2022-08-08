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Почему корень дикого женьшеня – дико дорогое удовольствие?

Почему корень дикого женьшеня – дико дорогое удовольствие?

Автор:
08 августа 2022 11:47
Сообщество : Факты
Метки: Растение   азия   действие   дикорастущий   женьшень   корень   объяснение   польза   ферма   цена   
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Поклонники нетрадиционных методов лечения наделяют это растение чуть ли не чудодейственными способностями. Доказано, что настойка корневища женьшеня действительно обладает способностью повышать иммунитет. Но оправдана ли баснословная стоимость этого природного стимулятора?

Препараты на основе такого корня у нас вполне бюджетные. А вот натуральный женьшень очень дорогой. В азиатских странах, где народ искренне верит в средства народной медицины, цена корешка может достигать нескольких тысяч долларов. Плюс к этому, женьшень применяют и как приправу для мясных блюд. И высушенный толченый корешок может возрастать в цене уже до 4 тыс. долларов за килограмм.


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У китайцев есть древняя легенда о происхождении растения: оно появилось после удара в скалу молнии, в расщелине которой зародилось это чудо, сохранившее энергетику и силы стихии.

Женьшень – настоящий долгожитель. Средний возраст добываемых корней превышает полсотни лет. Крайне редко, но удается добыть корневища, которым более 300 лет!


Да, возраст – это здорово и круто. Но оправдывает ли он стоимость? Прежде всего, дикорастущей культуры становится все меньше и меньше. Запасы дикого женьшеня в силу высокого спроса практически исчерпали еще в прошлом веке. А очень медленный рост не позволяет оперативно восполнить потери.

У нас в тайге есть еще заповедные места, где женьшень хорошо себя чувствует – кедровые леса. А в Азии, где растение особенно востребовано, таких ареалов практически не осталось.


Спрос рождает предложение. И любое растение можно выращивать, так сказать, в домашних условиях. Так появились специальные фермы, но их продукция значительно уступает дикорастущей. По той причине, что часть целебных средств изначально теряется. Плюс к этому, оказывает влияние и начинка из удобрений. Даже если фермеры и не злоупотребляют их внесением, они все равно содержатся в почве. Таким образом, фермерский женьшень стоит гораздо меньше – десятки долларов, но и по качеству значительно уступает дикорастущему собрату.


Впрочем, предприимчивые китайские и корейские земледельцы нашли выход из ситуации: они находят в природе подходящие участки и используют их для посадки женьшеня.

Прибыльно? Да, в перспективе. А на самом деле это инвестиция, сопряженная с высоким риском. Часть семян просто не прорастет. Определенный процент корней съедят мелкие звери.  


Самый ранний срок сбора корешков после посадки – 8 лет. Стоить будет сырье порядка 200 долларов за килограмм. Соответственно, далеко не каждый сможет вкладывать ресурсы в такие долгосрочные проекты. А те крестьяне,  которым удается вырастить чудесное растение, не торопятся его реализовывать. Ведь с каждым годом его цена увеличивается, и лучше подождать, пока чудо природы не подорожает.

А вы верите в чудодейственную силу женьшеня?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Растение   азия   действие   дикорастущий   женьшень   корень   объяснение   польза   ферма   цена   
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1  комментарий
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АлексЮстасу 16 минут назад
А про удовольствие когда будет, во второй серии?
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