Как в СССР пытались создать боевой гибрид самолёта и вертолёта, и что из этого вышло

А вот что касается первых шагов в этом направлении, то Советский Союз ещё в начале 50-х годов остро нуждался в таких вот гибридах. Для доставки своих ракет в отдалённые районы Минобороны СССР поставило задачу перед ведущими КБ - разработать такой самолёт, чтобы он взлетал и садился как вертолёт, но чтобы при этом ещё и летал как самолёт...

В общем, специального названия на тот момент ещё никто не придумал, и поэтому в ОКБ им. Камова получившееся изделие назвали "Многоцелевой транспортный винтокрыл Ка-22".