Жители Ялты устроили стихийный сбор у здания МВД, требуя расследования дела об убийстве

6 сентября сего года был убит молодой мужчина. Жертве нанесли 36 ударов ножом. Предполагаемые участники преступления были задержаны, а потом одного из них решили отпустить. Узнав об этом, ялтинцы...