"Привет, сосед. Не мог не заметить, что твой "сын" не похож на тебя. Интересно... Не думаю, что у тебя может быть белый ребенок. Пожалуйста, отправь документальное подтверждение того, что он твой законный сын, на мой номер, указанный ниже, или я позвоню в полицию".