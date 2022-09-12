1555
36
Очень легко любить своих соседей, когда они ведут себя прилично. Увы, вежливость, элементарное уважение и даже здравый смысл в наше время в большом дефиците.
×
×
3. "Соседка-гомофобка пожаловалась в городскую управу на наш мусорный бак, мол, портит вид. В управе нам сказали, что можно закрыть это место решеткой. Надеемся, она ей понравится"
4. Недремлющее соседское око
"Привет, сосед. Не мог не заметить, что твой "сын" не похож на тебя. Интересно... Не думаю, что у тебя может быть белый ребенок. Пожалуйста, отправь документальное подтверждение того, что он твой законный сын, на мой номер, указанный ниже, или я позвоню в полицию".
5. "Сын моих соседей прятался от родителей, чтобы покурить. В итоге спалил мне задний двор. На первом снимке видно, что огонь немного не добрался до баллона с газом"
6. "Наш сосед по дуплексу, который жил здесь 3 года, неожиданно выехал посреди ночи. Он никогда не приглашал к себе. Теперь мы знаем, почему"
7. "Сказал соседским детям, чтобы они прекратили швырять камни в мой забор. Через полчаса нашел это на заднем дворе. У меня есть собака"
8. "Сосед-отморозок регулярно перегораживает нашу улицу фургонами. Их ремонт - его второй заработок, и он делает это не отходя от дома. Копы говорят, что ничего не могут с этим сделать"
10. "Я плачу 125 долларов в месяц за свое парковочное место 111 B. А этот придурок - мой сосед"
11. "Сегодня утром наш сосед с кем-то сильно поспорил. Результатом был выстрел, который пробил нам зеркало в ванной комнате"
12. "У соседей 24 часа в сутки 7 дней в неделю во дворе горит прожектор "для безопасности"
16. "Пока я перевожу первую партию вещей в свой новый дом, соседи сжигают мусор и поджигают свой грузовик. Видимо, это такое приветствие"
18. "Я поставил забор, чтобы оградить себя от вороватого и крайне любопытного соседа. В ответ он поставил камеру, чтобы по-прежнему наблюдать, что у меня происходит"
19. "Что может пойти не так, если мой придурок-сосед выбросит горячий уголь из своего гриля в мусорный бак"
20. "Моя мама заставила меня выбросить этот прекрасный пирог, потому что его подарила нам соседка-мусульманка на Ураза-байрам"
21. "Мой сосед не сошелся в цене с парнем, который расчищал его двор. Тот свалил весь мусор прямо на подъездной дорожке и уехал"
23. "Соседи уже поливали мой балкон отбеливателем, собачьей мочой и грязной водой от швабры. Сегодняшним угощением была собачья рвота"
27. "Сумасшедшая соседка повесила на входную дверь список людей, которым запрещено являться к ней на порог"
30. "Вернулся утром с ночной смены и обнаружил, что мои соседи по таунхаусу ночью запускали фейерверки и не потушили их до конца"
31. "Соседи продолжают ставить свои мусорные баки напротив моего минивэна на моей территории"
33. "Мои соседи выбрасывают мусор со своего балкона вместо того, чтобы дойти до мусорного бака. И делают это регулярно"
34. "Сосед пользуется розеткой в коридоре, чтобы не платить за электричество. Я злюсь только потому, что не додумался до этого первым"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 30 фотосравнений, которые могут вас удивить
- В Индии на свадьбе умерла невеста, но ее тут же заменили сестрой
- 18 человек, чей возраст не написан на лице
- Как такое возможно? 20 снимков, вызывающих искреннее изумление
- Российского пилота-инструктора уволили за откровенное секс-видео в кабине с ученицей
Метки: Алкаши. Соседи. Уроды. Маргиналы. злые соседи и такое бывает наглость соседи наглые соседи ну и ну плохие соседи удивительное рядом чего только не бывает
Новости партнёров
А кто-то жует сопли
Восемь квартир - и ни одного урода!
У нас в России
6 сентября сего года был убит молодой мужчина. Жертве нанесли 36 ударов ножом. Предполагаемые участники преступления были задержаны, а потом одного из них решили отпустить. Узнав об этом, ялтинцы...
П.и.д.о.р.а.с.ы даже тут постарались вы.е.б.н.у.ться...
"Сказал соседским детям, чтобы они прекратили швырять камни в мой забор. Через полчаса нашел это на заднем дворе. У меня есть собака"
Покормите уже собаку, чтобы она не жрала яблоки!