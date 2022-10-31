25 зловещих находок, сделанных после переезда в новый дом

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Переезд — это всегда начало новой главы. Главное, чтобы это была не глава из книги Стивена Кинга! Вспомните, сколько фильмов ужаса начинается с того, что главный герой переезжает в новый дом? И находит в нем совершенно неожиданные, странные и даже зловещие приветы из прошлого...
Ниже подборка фотографий самых жутких находок, сделанных людьми в своих новых домах - купленных или арендованных на время, или даже в домах, которые они собирались купить.
1. "Джон Уэйн Гейси строил дом для моих бабушки и дедушки, и сегодня мы нашли его визитную карточку, разбирая старые вещи"
Джон Уэйн Гейси-младший — американский серийный убийца. В 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парней,Ж шесть из которых до сих пор не опознаны.
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2. "Предыдущий хозяин моего нового дома оставил на чердаке несколько вещей. Эта карточка выпала, когда я передвинул сумку"
На ней написано "Мертвое тело".
Но там оказалась искусственная новогодняя елка.
Но там оказалась искусственная новогодняя елка.
3. "В нашем новом доме есть секретная "комната страха", о которой риелтор не говорил. Дом построен в 1978 году"
6. "Делали электрику в старом доме, построенном в 1800-х годах, и под лестницей в подвале обнаружили тюремную камеру"
10. "Останавливались у моей прабабушки в четверг. Не могла заснуть из-за этой штуки всю ночь"
11. "Нашел это на чердаке в доме моей подруги. Она переехала всего 3 месяца назад и говорит, что никогда не была на чердаке. Угадайте, как меня зовут"
12. "Подруга-риэлтор включила свет для клиентов при просмотре дома и чуть не выбежала оттуда сломя голову"
17. "Я переехал в новый дом, и мне тут же рассказали, что предыдущие жильцы были драг-дилерами. Это подвал"
22. "В доме, который купили мои бабушка и дедушка, есть скрытый подвал, о котором им не сказали. И в нем куча коробок"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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