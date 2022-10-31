25 зловещих находок, сделанных после переезда в новый дом

Переезд — это всегда начало новой главы. Главное, чтобы это была не глава из книги Стивена Кинга! Вспомните, сколько фильмов ужаса начинается с того, что главный герой переезжает в новый дом? И находит в нем совершенно неожиданные, странные и даже зловещие приветы из прошлого...

0 Ниже подборка фотографий самых жутких находок, сделанных людьми в своих новых домах - купленных или арендованных на время, или даже в домах, которые они собирались купить.

1. "Джон Уэйн Гейси строил дом для моих бабушки и дедушки, и сегодня мы нашли его визитную карточку, разбирая старые вещи" 0 Источник: Джон Уэйн Гейси-младший — американский серийный убийца. В 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парней,Ж шесть из которых до сих пор не опознаны.

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2. "Предыдущий хозяин моего нового дома оставил на чердаке несколько вещей. Эта карточка выпала, когда я передвинул сумку" 0 Источник: На ней написано "Мертвое тело".

Но там оказалась искусственная новогодняя елка.

3. "В нашем новом доме есть секретная "комната страха", о которой риелтор не говорил. Дом построен в 1978 году" 0 Источник:

4. "Пошли на чердак дома, на который мы смотрели, и увидели вот такую картину" 0 Источник:

5. "Ищем на Airbnb дом для отдыха. Нашли вариант, от которого пришлось сразу отказаться" 0 Источник:

6. "Делали электрику в старом доме, построенном в 1800-х годах, и под лестницей в подвале обнаружили тюремную камеру" 0 Источник:

7. "Нашел в подвале своего нового дома" 0 Источник:

8. "Мой брат - жилищный инспектор, и это одна из его находок. Даже он был в шоке" 0 Источник:

9. "Купили дом, подняли лежавший на полу ковер..." 0 Источник:

10. "Останавливались у моей прабабушки в четверг. Не могла заснуть из-за этой штуки всю ночь" 0 Источник:

11. "Нашел это на чердаке в доме моей подруги. Она переехала всего 3 месяца назад и говорит, что никогда не была на чердаке. Угадайте, как меня зовут" 0 Источник:

12. "Подруга-риэлтор включила свет для клиентов при просмотре дома и чуть не выбежала оттуда сломя голову" 0 Источник:

13. "Снял квартиру. А там вот такое семейное фото" 0 Источник:

14. "Предыдущие жильцы кое-что забыли" 0 Источник:

15. "Почему у меня в подвале кости? Об этом меня не предупреждали" 0 Источник:

16. "Переехал в новый дом и снял обшивку со стен, а там такое" 0 Источник:

17. "Я переехал в новый дом, и мне тут же рассказали, что предыдущие жильцы были драг-дилерами. Это подвал" 0 Источник:

18. "Мой друг во время путешествия случайно оказался в гостях и увидел там это" 0 Источник:

19. "Поехали в отпуск и нашли это во дворе дома, который мы арендовали" 0 Источник:

20. "Переехали в новое общежитие для студентов и нашли там эти фотографии" 0 Источник:

21. "Снял квартиру в Сиэтле. Открыл холодильник..." 0 Источник:

22. "В доме, который купили мои бабушка и дедушка, есть скрытый подвал, о котором им не сказали. И в нем куча коробок" 0 Источник:

23. "Купил дом полгода назад. Убирал старую плиту и нашел этот потайной сейф" 0 Источник:

24. "Мы купили дом. Это же могила на заднем дворе, да?" 0 Источник: