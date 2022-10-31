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25 зловещих находок, сделанных после переезда в новый дом

25 зловещих находок, сделанных после переезда в новый дом

Автор:
31 октября 2022 17:44
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: зловеще   и такое бывает   криповые   крипота   неожиданные находки   ну и ну   привет из прошлого   странные находки   чего только не бывает   
1337
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Переезд — это всегда начало новой главы. Главное, чтобы это была не глава из книги Стивена Кинга! Вспомните, сколько фильмов ужаса начинается с того, что главный герой переезжает в новый дом? И находит в нем совершенно неожиданные, странные и даже зловещие приветы из прошлого...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зловеще   и такое бывает   криповые   крипота   неожиданные находки   ну и ну   привет из прошлого   странные находки   чего только не бывает   
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11k
кот базилий 2 часа назад
Фуфло все это...
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12k
Мистер Фикс 2 часа назад
Какие же пиндосы все малодушные
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