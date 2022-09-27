Жительница Вьетнама утверждает, что последние 40 лет питается только водой

По ее словам, до 20 лет она ела рис и другую твердую пищу. А потом сильно заболела - начало ухудшаться зрение, постоянно болел живот, каждый день ее рвало. Врачи сказали, что у нее заболевание крови, назначили лечение. Но через некоторое время Нгон, не заметив никаких улучшений после приема лекарства, решила бросить их пить. Она думала, что жить ей осталось недолго, так чего же мучиться.



Тогда к ней якобы пришел врач и посоветовал начать пить воду, смешанную с небольшим количеством соли и сахара, и отказаться от твердой пищи. Он сказал ей, что можно выжать немного фруктового сока в воду, если она хочет, но больше ничего. И пообещал, что соблюдение этой диеты поможет сохранить ее зрение и, возможно, даже вылечить болезнь крови. Также этот человек настоял на том, чтобы она никогда никому не открывала его имя, потому что этот метод лечения совершенно ненаучный, и люди будут критиковать его за это.