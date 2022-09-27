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Жительница Вьетнама утверждает, что последние 40 лет питается только водой

Жительница Вьетнама утверждает, что последние 40 лет питается только водой

Автор:
27 сентября 2022 16:38
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вьетнам   вода   диета   и такое бывает   как это возможно   не может быть   ну и ну   удивительное рядом   
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63-летняя жительница Вьетнама по фамилии Нгон известна своим необычным подходом к питанию. Женщина утверждает, что отказалась от твердой пищи более четырех десятилетий назад и с тех пор употребляет только воду с небольшим количеством соли, сахара и лимонного сока.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вьетнам   вода   диета   и такое бывает   как это возможно   не может быть   ну и ну   удивительное рядом   
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13  комментариев
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10k
Ivan 3 часа назад
- Есть среди пассажиров гомеопат? А то здесь астрологу плохо...
(с)
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2k
Роман 3 минуты назад
"Для своего возраста она в отличной форме, имеет прекрасное здоровье, всегда бодра и энергична"
Только очень брехливая.
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9k
Летучий Мыш 4 минуты назад
Была у меня как то такая диета, вынужденно, разве что сахар не добавляла, только в виде апельсинов и мандарин. Ну такое себе. За 1,5 недели минус 5-6 кг, при том, что они не очень то и лишние были. Такой впалый живот у меня последний раз наверное ещё до пубертата был
подкожного жира не осталось, да и висцеральный , видимо , тоже сгорел, мышц поубавилось. В общем организм активно пытался восполнять калории всем, до чего мог дотянуться. Волосы потом сыпались ну и так, по мелочи всякого. В общем, не рекомендую
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10k
Oleg Полчаса назад
А ещё она никогда не пздит
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16k
Bill 44 минуты назад
На самом деле, для изготовления живительной воды используется довольно много сахара. А вместо лимонной кислоты - дрожжи. Ну и дальше по рецепту.
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1k
Alexandr 44 минуты назад
А процент содержания воды, которой она питается озвучьте пожалуйста. Я вот сейчас употребляю 60% воду.
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810
basil pupkin 54 минуты назад
Так всё верно, наверно черпает воду прямо из местных открытых источников. Там концентрация белков зашкаливает, а углеводы, соль и витамины добавляет.
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11k
Kostick 2 часа назад
лажа полная. видать ночной дожор у нее в сомнамбуле)
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
Пи.3.деть не мешки ворочать...
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70k
Доктор Джонс 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Доктор Джонс 3 часа назад
У неё, наверное, ЖКТ полностью деградировал...
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