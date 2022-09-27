Жительница Вьетнама утверждает, что последние 40 лет питается только водой

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63-летняя жительница Вьетнама по фамилии Нгон известна своим необычным подходом к питанию. Женщина утверждает, что отказалась от твердой пищи более четырех десятилетий назад и с тех пор употребляет только воду с небольшим количеством соли, сахара и лимонного сока.
Г-жа Нгон проживает в коммуне Тан Трач во вьетнамской провинции Лонг Ан. Она утверждает, что уже 41 год питается исключительно водой с несколькими граммами соли и сахара, а также небольшим количеством лимонного сока, и полностью избегает всех других питательных веществ.
Для своего возраста она в отличной форме, имеет прекрасное здоровье, всегда бодра и энергична, и может выполнять позы йоги, о которых люди на десятки лет моложе ее даже не мечтают.
Женщина говорит, что вода для ее здоровья - как полив для дерева.
Для своего возраста она в отличной форме, имеет прекрасное здоровье, всегда бодра и энергична, и может выполнять позы йоги, о которых люди на десятки лет моложе ее даже не мечтают.
Женщина говорит, что вода для ее здоровья - как полив для дерева.
По ее словам, до 20 лет она ела рис и другую твердую пищу. А потом сильно заболела - начало ухудшаться зрение, постоянно болел живот, каждый день ее рвало. Врачи сказали, что у нее заболевание крови, назначили лечение. Но через некоторое время Нгон, не заметив никаких улучшений после приема лекарства, решила бросить их пить. Она думала, что жить ей осталось недолго, так чего же мучиться.
Тогда к ней якобы пришел врач и посоветовал начать пить воду, смешанную с небольшим количеством соли и сахара, и отказаться от твердой пищи. Он сказал ей, что можно выжать немного фруктового сока в воду, если она хочет, но больше ничего. И пообещал, что соблюдение этой диеты поможет сохранить ее зрение и, возможно, даже вылечить болезнь крови. Также этот человек настоял на том, чтобы она никогда никому не открывала его имя, потому что этот метод лечения совершенно ненаучный, и люди будут критиковать его за это.
Тогда к ней якобы пришел врач и посоветовал начать пить воду, смешанную с небольшим количеством соли и сахара, и отказаться от твердой пищи. Он сказал ей, что можно выжать немного фруктового сока в воду, если она хочет, но больше ничего. И пообещал, что соблюдение этой диеты поможет сохранить ее зрение и, возможно, даже вылечить болезнь крови. Также этот человек настоял на том, чтобы она никогда никому не открывала его имя, потому что этот метод лечения совершенно ненаучный, и люди будут критиковать его за это.
Женщина сдержала свое обещание даже после того, как ее благодетель скончался. Никто, даже ее семья, не знает его имени и никогда не узнает. Единственное, что она может сказать, это то, что его совет сработал, и она живое тому доказательство. Однако водную диету она никому не рекомендует, так как признает, что это может быть опасно. Она считает свой случай чудом и приписывает успех диеты своим религиозным убеждениям.
Г-жа Нгон вспоминает, что когда 41 год назад она начала питаться исключительно водой, ее семья была категорически против. Все твердили ей, что она хочет уморить себя голодом. В какой-то момент они пригрозили начать голодать вместе с ней (помирать - так в компании), но ей удалось убедить их, что она не пытается покончить с собой, а совсем наоборот. Когда ее здоровье начало улучшаться, родные поверили ей и перестали уговаривать есть обычную пищу.
Г-жа Нгон вспоминает, что когда 41 год назад она начала питаться исключительно водой, ее семья была категорически против. Все твердили ей, что она хочет уморить себя голодом. В какой-то момент они пригрозили начать голодать вместе с ней (помирать - так в компании), но ей удалось убедить их, что она не пытается покончить с собой, а совсем наоборот. Когда ее здоровье начало улучшаться, родные поверили ей и перестали уговаривать есть обычную пищу.
После того, как ее здоровье улучшилось в результате перехода на водную диету, г-жа Нгон решила выучиться на врача. Сегодня она является членом Ассоциации акупунктуры, преподает йогу и агитирует за здоровый образ жизни. Свою приверженность пропаганде активной и здоровой жизни она считает «расплатой» врачу, однажды спасшему ей жизнь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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