25 любопытных фотографий, посвящённых плесени

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Наша планета — удивительное место. Нас окружает множество чудес, и многие из них находятся прямо у нас под носом! Интернет-сообщество Moldly Interesting предлагает больше узнать про такую вроде бы обычную вещь, как плесень...
250 тысяч участников делятся интригующими фотографиями и фактами, определяют виды плесени и дают друг другу полезные советы.
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4. «Я приготовила несколько чашек с агар-агаром и какое-то время хранила их в плохо простерилизованном пакете. Теперь это произведение искусства»
10. «Мой друг нашел это в своем холодильнике. Он полагает, что когда-то это было картофельное пюре»
16. Черная игольчатая плесень, образовавшаяся за несколько недель в миске с кошачьим кормом, замоченным в воде
21. «Я занимаюсь очисткой домов от плесени. Это один из самых тяжелых случаев, с которым я сталкивался»
22. «Я работаю в лаборатории культур растительных тканей. Загрязнение – это отстой, но иногда это красиво»
24. «Предыдущий арендатор ни разу не упомянул домовладельцу, что туалет наверху протекал в течение 3 лет»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Собрались все придворные доктора, чем будем лечить падишаха? Думали-думали, все испробовали - толку ноль. Падишах разгневался и велел отрубить всем головы Такая же история повторилась и со второй партией врачей, и с третьей.
Не осталось врачей в королевстве. Хотя - в далекой пещере ютился один мудрец. Притащили к падишаху, умоляли вылечить. Мудрец посмотрел и молвил - "Чтобы падишах был здоров, ему надо провести сто ночей с восьмидесятилетними девственницами".
Поскакали гонцы по всему королевству, с трудом, но насобирали сотню восьмидесятилетних старушек, не разу мпх не пробовавших. Переспал с ними со всеми падишах и исцелился.
Мораль. Древние ничего не знали о пенициллине, но догадывались о чудодейственных свойствах плесени.