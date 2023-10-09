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25 любопытных фотографий, посвящённых плесени

25 любопытных фотографий, посвящённых плесени

Автор:
09 октября 2023 15:51
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: белая плесень   вырастить плесень   дом с плесенью   и такое бывает   ну и ну   плесень   удивительное рядом   черная плесень   
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Наша планета — удивительное место. Нас окружает множество чудес, и многие из них находятся прямо у нас под носом! Интернет-сообщество Moldly Interesting предлагает больше узнать про такую вроде бы обычную вещь, как плесень...

250 тысяч участников делятся интригующими фотографиями и фактами, определяют виды плесени и дают друг другу полезные советы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: белая плесень   вырастить плесень   дом с плесенью   и такое бывает   ну и ну   плесень   удивительное рядом   черная плесень   
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2  комментария
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26k
ПаганецЪ 2 минуты назад
Это не плесень - это слизевик. Он даже не гриб, а что-то между грибом и амёбой.
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7k
MPEG-8 2 минуты назад
Давным давно в далеком королевстве жил старый падишах, очень охочий до женского полу. Ну и как то раз переспал не с той, и "намотал на винты". Капает с конца и капает, болит в общем.

Собрались все придворные доктора, чем будем лечить падишаха? Думали-думали, все испробовали - толку ноль. Падишах разгневался и велел отрубить всем головы
Такая же история повторилась и со второй партией врачей, и с третьей.

Не осталось врачей в королевстве. Хотя - в далекой пещере ютился один мудрец. Притащили к падишаху, умоляли вылечить. Мудрец посмотрел и молвил - "Чтобы падишах был здоров, ему надо провести сто ночей с восьмидесятилетними девственницами".

Поскакали гонцы по всему королевству, с трудом, но насобирали сотню восьмидесятилетних старушек, не разу мпх не пробовавших. Переспал с ними со всеми падишах и исцелился.

Мораль. Древние ничего не знали о пенициллине, но догадывались о чудодейственных свойствах плесени.
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