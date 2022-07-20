FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 376 постов • 58 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Как такое возможно? 20 снимков, вызывающих искреннее изумление

Как такое возможно? 20 снимков, вызывающих искреннее изумление

Автор:
20 июля 2022 14:38
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Юмор   забавные снимки   забавные фотки   и такое бывает   как это было   как это случилось   ну и ну   удивительное рядом   что это такое   
3310
21
Каждый день может принести множество открытий, если не забывать смотреть по сторонам. Когда Вселенная хочет удивить, она не остановится ни перед чем!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Юмор   забавные снимки   забавные фотки   и такое бывает   как это было   как это случилось   ну и ну   удивительное рядом   что это такое   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Наталья 2 часа назад
молочный зуб у ребенка зря не удалили. потом дороже обойдется услуги ортодонта. а на счет того, что в 6 лет все молочные зубы на месте - раньше было нормой. Этот сейчас мамашки так детей кормят, что уже лезут гнилые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
Дмитрий 14 минут назад
«Я просматривал карты Google Maps в своем городе и увидел это»


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дети откопали осла 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer Час назад
ясненько
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Jearom 2 часа назад
на рентгене не нужно тетке было кольцо в карман трусов совать, теперь все секрет знают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75838



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Баба Яга из фильма о Маше и Вите продолжает колдовать на сцене
Баба Яга из фильма о Маше и Вите продолжает колдовать на сцене
Лучшие советские научно-фантастические фильмы
Лучшие советские научно-фантастические фильмы
События на Украине 19- 20 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 19- 20 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Любовные отношения на Руси
Любовные отношения на Руси
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60%
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#подборка#факты#забавно#фотографии#дети#Жизнь#Приколы#истории
#Юмор#интересно#история#Разное#картинки#в мире#дтп#природа#Ynews#Прошлое
#животные#люди#интересное#автомобили#СССР#аварии#автомир#Россия#маразм#сарказм
В московских парках будет жарко В московских парках будет жарко 50 самых странных туалетов со всего мира 50 самых странных туалетов со всего мира Российского пилота-инструктора уволили за откровенное секс-видео в кабине с ученицей Российского пилота-инструктора уволили за откровенное секс-видео в кабине с ученицей 18 человек, чей возраст не написан на лице 18 человек, чей возраст не написан на лице 25 примеров неудачного фотошопа от тех, кто хочет выглядеть другим человеком 25 примеров неудачного фотошопа от тех, кто хочет выглядеть другим человеком Тайский чайный киоск прославился благодаря нестандартной упаковке Тайский чайный киоск прославился благодаря нестандартной упаковке

На что жалуетесь?

Вернуться