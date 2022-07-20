Как такое возможно? 20 снимков, вызывающих искреннее изумление

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Каждый день может принести множество открытий, если не забывать смотреть по сторонам. Когда Вселенная хочет удивить, она не остановится ни перед чем!
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4. «У моего ребёнка постоянный зуб растет позади молочного. Ему 6 лет. У него до сих не выпал ни один зуб»
16. «Убиралась в известном доме с привидениями, особняке (теперь в нем находится общественный колледж) и вот что нашла»
19. «Торговый автомат, должно быть, вышел из строя и выбросил все товары. К сожалению, дверь была заблокирована под их весом»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор забавные снимки забавные фотки и такое бывает как это было как это случилось ну и ну удивительное рядом что это такое
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