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12 фильмов, главные герои которых поменялись телами

12 фильмов, главные герои которых поменялись телами

Автор:
12 сентября 2022 09:40
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   поменялись телами   роль   съемка   фильм   
288
13

Тут только те случаи, когда в фильме есть пара героев, которые как бы становятся друг другом, обмениваясь образами. То есть фильмов «Большой», «Из 13 в 30» и «Цыпочка» здесь нет, ведь там происходит одностороннее переселение. Но здесь и так добра хватает, смотрите!

Обмен телами — сюжетный приём, который до сих пор применяется в комедийных (и не только) фильмах, хотя может показаться, что подобные фильмы перестали снимать где-то в нулевых. Пара героев, которые сначала ведут себя, исходя из своего образа, а потом имитируют движения, манеру и характеры друг друга — интересная задача для актёров. Давайте посмотрим, кто сталкивался с таким в своей карьере, и что это были за фильмы. Некоторые вы отлично знаете, но есть здесь и малоизвестные картины.

Джоди Фостер и Барбара Харрис поменялись телами в фильме «Чумовая пятница» (1976)

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Телами меняются мать и дочь.


Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис поменялись телами в фильме «Чумовая пятница» (2003)

Более современная версия этой истории с настолько же неплохим актёрским составом. Как ни странно, лучшие отзывы получила эта более поздняя версия.


Николас Кейдж и Джон Траволта поменялись телами в фильме «Без лица» (1997)

Замена лиц тоже считается! Агент ФБР становится террористом и наоборот.


Мег Райан и Сидни Уокер поменялись телами в фильме «Прелюдия к поцелую» (1992)

Молодая девушка внезапно оказывается в теле пожилого мужчины и наоборот. А каково её мужу!


Джейсон Бейтман и Райан Рейнольдс поменялись телами в фильме «Хочу как ты» (2011)

Телами поменялись семьянин и отвязный холостяк.


Джадж Райнхолд и Фред Сэвэдж поменялись телами в фильме «Всё наоборот» (1988)

Телами меняются отец и сын.


Самира Армстронг и Кевин Зегерс поменялись телами в фильме «Мальчик в девочке» (2006)

Телами меняются молодые люди, довольно скверно относящиеся друг к другу.


Дадли Мур и Кирк Кэмерон поменялись телами в фильме «Каков отец, таков и сын» (1987)

Телами меняются отец и сын.


Гоша Куценко и Кристина Орбакайте поменялись телами в фильме «Любовь-морковь» (2006)

Телами меняются муж и жена.


Клаудиа Карван и Гай Пирс поменялись телами в фильме «Их поменяли телами» (1996)

Телами меняются муж и жена.


Чарли Шлаттер и Джордж Бёрнс поменялись телами в фильме «Снова 18!» (1988)

Телами меняются 18-летний внук и его 81-летний дедушка.


Винс Вон и Кэтрин Ньютон поменялись телами в фильме «Дичь» (2020)

Она — школьница, он — серийный убийца. Теперь всё наоборот.

Какие ещё подобные фильмы вы знаете? Делитесь!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   поменялись телами   роль   съемка   фильм   
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2  комментария
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26k
Ваня 19 минут назад
"два дня чудес" и "просто ужас" - наши детские фильмы...
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508
Никита 9 минут назад
А как же "Цыпочка"?
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