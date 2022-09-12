12 фильмов, главные герои которых поменялись телами

Обмен телами — сюжетный приём, который до сих пор применяется в комедийных (и не только) фильмах, хотя может показаться, что подобные фильмы перестали снимать где-то в нулевых. Пара героев, которые сначала ведут себя, исходя из своего образа, а потом имитируют движения, манеру и характеры друг друга — интересная задача для актёров. Давайте посмотрим, кто сталкивался с таким в своей карьере, и что это были за фильмы. Некоторые вы отлично знаете, но есть здесь и малоизвестные картины.

Джоди Фостер и Барбара Харрис поменялись телами в фильме «Чумовая пятница» (1976)