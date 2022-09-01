Как в бассейне гостиницы «Ялта» снимали самый кассовый фильм в истории отечественного кино

Одними из самых сложных в техническом плане были кадры с затопленным кораблём. Они же были одними из самых зрелищных.

Эффектные сцены с затопленным советским сухогрузом «Нежин», впрочем, как и весь фильм, снимали в Крыму на базе Ялтинской киностудии. Для драматических съёмок гибели корабля использовали бассейн гостиницы "Ялта", который киношники арендовали почти на месяц.

О подробностях этих съёмок поделился крымский мастер спецэффектов Валерий Павлотос.