Как в бассейне гостиницы «Ялта» снимали самый кассовый фильм в истории отечественного кино

Летом 1980 года все кинотеатры Советского Союза были переполнены. Фильм «Пираты ХХ века» только за первые 5 месяцев проката посмотрели почти 90 миллионов человек!
Одними из самых сложных в техническом плане были кадры с затопленным кораблём. Они же были одними из самых зрелищных.
Эффектные сцены с затопленным советским сухогрузом «Нежин», впрочем, как и весь фильм, снимали в Крыму на базе Ялтинской киностудии. Для драматических съёмок гибели корабля использовали бассейн гостиницы "Ялта", который киношники арендовали почти на месяц.
О подробностях этих съёмок поделился крымский мастер спецэффектов Валерий Павлотос.
Для съёмок изготовили декорации, которые копировали часть внутреннего интерьера теплохода, и затопили их в бассейне, имитируя постепенное погружение судна в море.
Для съёмок задействовали более десятка профессиональных аквалангистов из числа сотрудников Ялтинской спасательной службы и работников киностудии.
Уже во время съёмок выяснилось, что актрисы Наталья Хорохорина и Майя Эглите, которые были одними из главных действующих лиц в этих эпизодах, не очень хорошо умеют плавать.
Чтобы снять несколько кадров крупным планом, их в бассейне ставили на подставки, на которых они стояли во время съёмок всех дублей картины.
Но, тем не менее, девушки всё равно испытали стресс, который, впрочем, пошел на пользу съёмкам, так как их персонажи в фильме тоже испытывали сильнейший стресс. Поэтому крупные планы получились очень реалистичными!
Все сцены под водой вместо актрис исполнила дублёр – профессиональная пловчиха, которая поочередно переодевалась в их платья.
А вот Николай Ерёменко во всех сценах отлично справился сам. Дело в том, что он давно уже увлекался подводным плаванием, поэтому все трюки под водой он исполнил без дублёра.
Вот как позже он вспоминал об этом:
«Снимали сцену спасения женщин в бассейне целую неделю. По семь часов я сидел в воде, и не просто сидел, а все время надо было нырять, нырять, нырять… И когда из носа кровь шла не искусственная, а моя личная, прекращали съёмку, чтобы остановить мне кровь. А мои друзья, коллеги издевательски шутили: «Ну ты, Коля, как закончишь, подходи к нам, отдохни. Мы тебя будем ждать в соседнем бассейне, вместе поныряем».
Все кадры получились на славу и их высоко оценили профессиональные киноспециалисты во всём мире.
Приключенческий фильм взял несколько призов международных кинофестивалей и на сегодняшний день остаётся лидером по количеству просмотров в отечественном кино за всю его историю.
Сегодня по официальным данным известно, что в кинотеатрах в 80-е годы на этот фильм было продано более 120-и миллионов билетов! Что-то мне подсказывает, что в ближайшие десятилетия в нашей стране это рекорд побит не будет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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