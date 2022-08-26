«Они сражались за Родину»: за кадром великого фильма Сергея Бондарчука

Поэтому ответственный проект киношные начальники поручили именно ему. И настоятельно рекомендовали экранизировать книгу маршала Гречко «Битва за Кавказ». Но мэтр как обычно поступил по-своему и обратился к писателю Михаилу Шолохову.

Режиссер уже однажды экранизировал произведение Шолохова – рассказ «Судьба человека». И фильм писателю понравился. Но на экранизацию своего неоконченного романа «Они сражались за Родину» Шолохов дал согласие далеко не сразу. Писатель поставил железное условие. Снимать кинокартину именно там, где проходили реальные события – в Клетском районе Волгоградской области.