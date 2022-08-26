«Они сражались за Родину»: за кадром великого фильма Сергея Бондарчука

В канун 30-летия Победы руководство СССР поставило перед Госкино задачу номер один – снять к юбилейной дате монументальный фильм о Великой Отечественной войне. А кто у нас был лучшим баталистом в стране? Конечно же, Сергей Бондарчук.
Поэтому ответственный проект киношные начальники поручили именно ему. И настоятельно рекомендовали экранизировать книгу маршала Гречко «Битва за Кавказ». Но мэтр как обычно поступил по-своему и обратился к писателю Михаилу Шолохову.
Режиссер уже однажды экранизировал произведение Шолохова – рассказ «Судьба человека». И фильм писателю понравился. Но на экранизацию своего неоконченного романа «Они сражались за Родину» Шолохов дал согласие далеко не сразу. Писатель поставил железное условие. Снимать кинокартину именно там, где проходили реальные события – в Клетском районе Волгоградской области.
Когда разрешение от писателя было получено, началась масштабная подготовка к съемкам. Основной локацией выбрали хутор Мело-Логовский, где степь упиралась в реку Дон. Бондарчук заручился согласием местных властей на переселение жителей. И без того полузаброшенный хутор режиссер намеревался заново отстроить, а потом полностью уничтожить во время съемок. Мэтру было необходимо полнейшее погружение в военную реальность.
Специально для участия в фильме в Ростове-на-Дону сформировали целый военный полк. На место будущих съемок, где когда-то действительно шли бои, вызвали саперов. И они то и дело находили неразорвавшиеся боеприпасы. Старые, полузаросшие окопы и воронки солдаты очистили от бурьяна и травы. Тем самым, просто освежили место действия.
Тем временем, в Москве шло утверждение артистов на ключевые роли. Многих актеров одобрили без кинопроб. Бондарчук точно знал, кого именно он хотел снимать в своем кино. В роли Лопахина режиссер видел только Василия Шукшина. Но тот вначале заартачился и отказался от съемок. Готовил к работе собственный проект о Степане Разине. Но тут в дело вмешалось Госкино. Чиновники заявили, что дадут ему добро только после участия в кинокартине Бондарчука. И Василию Макаровичу пришлось согласиться. Увы, эта работа оказалась для Шукшина последней.
Бондарчук стремился к максимальной достоверности во всем. Поэтому и актеров старался подбирать либо самих побывавших на передовой, либо хотя бы видевших войну своими глазами. В ключевых ролях у него были задействованы Юрий Никулин, Иван Лапиков, Иннокентий Смоктуновский, Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов, Георгий Бурков, Евгений Самойлов и другие советские кинозвезды. В массовке же было занято около 2 тысяч человек.
В конце весны 1974 года съемочная бригада приехала к месту работы. Из Ростова-на-Дону к хутору пригнали трехпалубный теплоход «Дунай», послуживший съемочной группе гостиницей. В итоге вся компания жила практически там же, где и проходили съемки. Бондарчук не делал поблажек никому. Для вхождения в свои образы актеры вместе с настоящими солдатами углубляли окопы, рыли траншеи и даже вне съемочной площадки ходили в военной форме. А во многих эпизодах снимались без дублеров.
Совсем еще молодой актер Андрей Ростоцкий действительно бросался под танк без всякой страховки. А Вячеслав Тихонов едва не лишился слуха во время съемок эпизода с контузией. В стремлении к реалистичности Бондарчук потребовал от танкистов стрелять холостыми в сторону съемочной площадки. Вокруг расставили жаровни с раскаленными углями. От выстрелов содрогался воздух, а от углей стоял невыносимый жар. Помните крупный план Тихонова и как бы плывущую картинку? Эффекта удалось достичь именно благодаря жаровням.
Взрывы, пламя, пожары, рев танков и самолетов – все было настоящим. На съемках задействовали десятки танков и реактивных самолетов. Для согласования действий съемочной группы и управлявших техникой военных действовала целая система. Данные о местонахождении танков и самолетов киношники и военные передавали друг другу по рации. И все же без неприятностей во время работы не обошлось.
Во время съемок одного из эпизодов на танке застряло бревно, которым едва не придавило оператора Вадима Юсова. А однажды танкист не расслышал команды режиссера и попер прямо на массовку. Поэтому во избежание подобных ситуаций Бондарчук стремился снимать батальные сцены с первых же дублей. А вот со съемками взрывов пришлось повозиться. Говорили, что во время работы над фильмом было взорвано более 5 тонн тротила.
Свой талант на съемках проявил оператор Вадим Юсов. Специально для съемок была построена алюминиевая рельсовая эстакада, по которой перемещалась тележка с оператором и камерой. Именно так был снят, например, кадр с танком, крушившим все вокруг. Панорамные сцены Юсов снимал широкоугольной оптикой, из-за чего эти кадры в фильме до сих пор смотрятся особенно впечатляюще.
К концу октября работа подходила к концу. В один из вечеров Василий Шукшин с коллегами решили отдохнуть в баньке. День выдался крайне тяжелый, и актеры падали с ног от усталости. В парилке Василий Макарович почувствовал себя плохо – беспокоило сердце. Артиста отвели на теплоход. А на утро Шукшина не стало.
Оставшиеся с ним сцены досняли уже на киностудии. Заменил его актер Юрий Соловьев, а озвучивал Игорь Ефимов. Получилось очень похоже. Из-за смерти супруга не смогла озвучить свою героиню и Лидия Федосеева-Шукшина. В фильме за нее говорит Наталья Гундарева.
Военная драма «Они сражались за Родину» стала не только классикой отечественного кино, которую посмотрели более 40 млн зрителей. Фильм получил широкое признание за рубежом. А судя по современным иностранным кинокартинам о войне, голливудские режиссеры до сих пор вдохновляются фильмом Бондарчука. Воистину великое получилось кино.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Спасибо Сергей Федорович, за фильм, а актерам за великолепную игру
Бухал солдат,слеза катилась
Из уцелевших чудом глаз
И на груди его светилась
Медаль за спертый унитаз…
Да , глаз остался- это счастье,
Но вот другая есть беда ??
А где мне взять две ножки с жопой,
Чтоб сесть на спёртый унитаз…
а ещё фюрофашисты все процессоры и память с компютеров повытаскивали ...
Снимать художественное кино по маршальским мемуарам - это же редкостный бред. А уж тем паче, "рекомендовать" эту нелепицу такому мастеру, как Бондарчук. Хотя, учитывая, что это пожелание исходило от Министерства обороны, где Гречко был министром - логика ясна вполне. Что бы ни писали о Шолохове, мол, "обласкан властью", "жировал", "использовал труд литературных негров" и прочие помои, вылившиеся в 90-х (особенно старались менее удачливые коллеги по цеху), он - великий советский прозаик. И экранизация именно его романа - это дань его таланту, силе и глубине произведения, а не какому-то его номенклатурному статусу, как было бы с Гречко.
Этот фильм - безусловный советский шедевр (простите за банальность)
Больше всего меня поразила сцена с поваром. Я этот момент не могу без слез смотреть.
Шукшин же ходил и прощался с боевыми товарищами, перед боем.
Тоже душевно снято
За пару лет до смерти Макарыч завязал, отчего, как говорят, и умер. Лишенный привычного допинга, он стал надрываться на работе, и сердце не выдержало. Умер Шукшин на съемках эпопеи «Они сражались за Родину», прямо перед своим последним эпизодом. В тот вечер он, Бурков и Никулин сидели в гримерной, и Шукшин на пачке сигарет нарисовал картинку: небо, дождь, похороны. Под утро Бурков нашел друга мертвым. Заключение врачей гласило: «Сердечная недостаточность». Еще говорили об интоксикации кофейной или табачной, но не алкогольной. Бросил пить бросил жить.
И поэтому легенду его смерти полностью обелили, даже не смотря на то что в общем все знали что он многие предшествующие годы - был жёстко пьющий, и можно сказать запойный человек.
О войне лучшими считаю "А зори здесь тихие" и "Обратной дороги нет".