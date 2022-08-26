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Как в СССР снимали сказку о Мэри Поппинс и выбрали на роль Андрейченко

Как в СССР снимали сказку о Мэри Поппинс и выбрали на роль Андрейченко

Автор:
26 августа 2022 09:45
Сообщество : Кино
Метки: Мэри Поппинс   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Строгая няня с безупречными манерами и капелькой волшебства в кармане спускается прямо с неба на своем зонтике — знаменитый образ Мэри Поппинс был знаковым для детей Великобритании, но особенно полюбился советским маленьким зрителям благодаря экранизации Леонида Квинихидзе.

Режиссер взялся за амбициозный проект в начале 1980-х — и на свой лад переложил популярную сказку, превратив её в мюзикл. Пластичная история не раз менялась и адаптировалась под переменчивые условия прямо во время съемок. Так, постановщик не раз подчеркивал: он мечтал создать сказку вовсе не для детей, но для взрослых. Вероятно, поэтому история откликалась среди аудитории разных возрастов: проблемы маленьких Майкла и Джейн Бэнкс всегда были наравне с трудностями мистера и миссис Бэнкс.

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Здесь следует оговориться, что в советском кино процветал жанр музыкального кино, но оно работало совсем не по законам мюзикла — песня никогда не двигала историю, как бы ярко она ни звучала. Квинихидзе же занялся полноценной адаптацией, поэтому от взрослых и маленьких актеров требовалось не только уметь петь и играть, но и делать это одновременно.

Жесткий кастинг позволил найти идеальных Майкла и Джейн: эти роли исполнили Филипп Рукавишников и Аня Плисецкая — да, та самая племянница Майи Плисецкой. Детям пришлось проявить весь свой профессионализм, ведь съемки проходили в плотном графике по 12 часов в день. Хореографом проекта также стал родственник балерины — дядя Ани, он же рекомендовал ее на роль Джейн.

Композитором мюзикла выступил Максим Дунаевский, друг режиссера. История семьи Бэнксов очень вдохновила музыканта и превратилась в настоящую «песочницу» для воплощения его творческих идей — в фильм были вплетены классические симфонические мотивы и даже рок. Еще одним источником вдохновения для композитора служила его собственная супруга — Наталья Андрейченко.

В то же время режиссер находился в поисках своей волшебной няни и видел в этой роли лишь Анастасию Вертинскую. Однако видение артистки и постановщика расходилось: кинозвезда не смогла понять гувернантку и ее эксцентричное поведение, музыка и слова также не нашли отклика у Вертинской. Тогда Квинихидзе обратил внимание на Андрейченко.

Стоит отметить, режиссеру было непросто представить актрису в роли утонченной и строгой няни — Андрейченко имела пышные формы и не вписывалась в образ. Однако она представила на экране настоящую трансформацию: из соблазнительной пышки артистка превратилась в стройную англичанку с точеными скулами — ради этого ей пришлось сбросить 15 килограмм.

Кстати, в проекте мог появиться Александр Абдулов: музыкальное кино для него не было в новинку, и он хотел заполучить роль мистера Бэнкса. Однако ее отдали эстонцу Лембиту Ульфсаку — артист слишком напоминал Джона Леннона, поэтому без труда сошел на экране за чудаковатого британца.

Самым необычным кастинговым решением фильма стал выбор мисс Эндрю. Злая няня была невыносимой на страницах книги, однако режиссер решил иронично обыграть этот образ — и доверил сыграть эту роль Олегу Табакову, который добавил своей героине обаяния. К слову, вдохновением для артиста послужила его собственная теща.

Британский антураж выглядит сказочным и мало напоминал настоящую Англию: «волшебную» улицу отстроили прямо на студии «Мосфильма» — в тех же декорациях отсняли еще немало фильмов. Сюжет разделили на два акта: «Леди Совершенство» и «Неделя кончается в среду».

Мюзикл вышел на экраны в 1984 году и стал настоящим новогодним подарком для советских детей 8 января. Критики назвали фильм настоящим карнавалом, который не пытался имитировать реальную жизнь, а Андрейченко и Табаков поразили зрителей не только вокалом, но и харизматичными образами. Фильм нарекли культовым еще в момент выхода — и он удерживает этот статус до сих пор.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мэри Поппинс   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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13  комментариев
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24k
Sergey 36 минут назад
И как обычно не слова а настоящих исполнителях, за Андрейченко пела Татьяна Воронина, за Лембита Ульфсака пел Павел Смеян. И это к сожалению обычная практика, умалчивать об истинных исполнителях.
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1
ig_miv 39 секунд назад
Много там в этом фильме странного. Типа "опять этот восточный ветер", а западный "он придёт, он будет добрый ласковый, ветер перемен".
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9k
Sapsan 5 минут назад
Хочется сюда репостит Нестора, но не хочется жуть гонять )))
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−77
Thomsen 19 минут назад
< В то же время режиссер находился в поисках своей волшебной няни и видел в этой роли лишь Анастасию Вертинскую >

Абсолютно не её типаж. Даже не рядом. Анорексичка Андрейченко - куда ни шло, хотя тоже далека от образа английской гувернантки
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710
probel01 Полчаса назад
"Андрейченко и Табаков поразили зрителей не только вокалом"
За Андрейченко пела Татьяна Воронина, персонаж Табакова вообще не пела! Повнимательней, пожалуйста, и без отсебятины.
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
До сих пор эта рыбина стоит перед глазами. Страшно.
https://vdp.mycdn.me/getImage?id=89012832863&idx=9&thumbType=32https://vdp.mycdn.me/getImage?id=89012832863&idx=9&thumbType=32
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15k
Александр Полчаса назад
Советская пропаганда внушала искажённый образ англичанок, якобы они стройные и утончённые.
На самом деле это не так...
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1k
emporio_ss 44 минуты назад
Ссылка coub.com
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−1
Ланселот 44 минуты назад
Смотри в ютубе нестора "Как детям внушали ненависть к СССР".
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984
Змей Горыныч Час назад
Абсолютно фильм не зашел в свое время. А вот песня про "33 коровы" - вполне
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