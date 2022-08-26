Как в СССР снимали сказку о Мэри Поппинс и выбрали на роль Андрейченко

Жесткий кастинг позволил найти идеальных Майкла и Джейн: эти роли исполнили Филипп Рукавишников и Аня Плисецкая — да, та самая племянница Майи Плисецкой. Детям пришлось проявить весь свой профессионализм, ведь съемки проходили в плотном графике по 12 часов в день. Хореографом проекта также стал родственник балерины — дядя Ани, он же рекомендовал ее на роль Джейн.

Композитором мюзикла выступил Максим Дунаевский, друг режиссера. История семьи Бэнксов очень вдохновила музыканта и превратилась в настоящую «песочницу» для воплощения его творческих идей — в фильм были вплетены классические симфонические мотивы и даже рок. Еще одним источником вдохновения для композитора служила его собственная супруга — Наталья Андрейченко.