12 коротких фактов про фильм "Три орешка для Золушки"

2. В сцене, где дочь с матерью попадает в полынью из саней, снимались только каскадеры.

3. Все сцены с конем Юрашеком Либуше Шафранкова исполнила сама. Кроме одной - когда конь должен был перескочить через дерево.

4. Первоначально фильм планировали снимать летом, а потому пошили летние костюмы. Но снимать пришлось в холодное время года, а потому актеры мерзли.