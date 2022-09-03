12 коротких фактов про фильм "Три орешка для Золушки"

Было такое время, когда сказка из Чехословакии ассоциировалась с Новым годом. У нас есть хорошие советские сказки, но фильм "Три орешка для Золушки" это было чуть другое - что-то серьезное и сказочное из Европы.
А далее 12 коротких фактов про этот хороший фильм:
1. Во время съемок фильма актриса Даниэла Главачова, сыгравшая родную дочь мачехи Дору, была беременной.
2. В сцене, где дочь с матерью попадает в полынью из саней, снимались только каскадеры.
3. Все сцены с конем Юрашеком Либуше Шафранкова исполнила сама. Кроме одной - когда конь должен был перескочить через дерево.
4. Первоначально фильм планировали снимать летом, а потому пошили летние костюмы. Но снимать пришлось в холодное время года, а потому актеры мерзли.
5. Во многих европейских странах эту сказку показывают на Рождество по телевидению.
6. В Чехии данный фильм был признан лучшей сказкой 20-го века.
7. В фильме снимались чешские и немецкие актеры. Они говорили на своих языках, а потому их дублировали.
8. В немецкой версии фильма нет песни в исполнении Карела Готта «А где твоё гнездо, птичка?», там звучит лишь музыкальная тема.
9. Во время съемок фильма ни один зверь не пострадал. Даже лиса притворилась.
10. У Золушки на всякий случай было три коня для съемок - два немецких и один чешский.
11. За основу костюмов была взята мода эпохи Возрождения, а также зимние сюжеты с картин Брейгеля.
12. Один из авторов сценария драматург Франтишек Павличек был исключен из титров, как "нежелательный". Там есть только Богумила Зеленкова.
Источник:
АНТИФИШКИ
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