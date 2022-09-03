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12 коротких фактов про фильм "Три орешка для Золушки"

12 коротких фактов про фильм "Три орешка для Золушки"

Автор:
03 сентября 2022 08:49
Сообщество : Кино
Метки: Три орешка для Золушки   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
620
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Было такое время, когда сказка из Чехословакии ассоциировалась с Новым годом. У нас есть хорошие советские сказки, но фильм "Три орешка для Золушки" это было чуть другое - что-то серьезное и сказочное из Европы.

А далее 12 коротких фактов про этот хороший фильм:

1. Во время съемок фильма актриса Даниэла Главачова, сыгравшая родную дочь мачехи Дору, была беременной.

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2. В сцене, где дочь с матерью попадает в полынью из саней, снимались только каскадеры.

3. Все сцены с конем Юрашеком Либуше Шафранкова исполнила сама. Кроме одной - когда конь должен был перескочить через дерево.

4. Первоначально фильм планировали снимать летом, а потому пошили летние костюмы. Но снимать пришлось в холодное время года, а потому актеры мерзли.


5. Во многих европейских странах эту сказку показывают на Рождество по телевидению.

6. В Чехии данный фильм был признан лучшей сказкой 20-го века.


7. В фильме снимались чешские и немецкие актеры. Они говорили на своих языках, а потому их дублировали.

8. В немецкой версии фильма нет песни в исполнении Карела Готта «А где твоё гнездо, птичка?», там звучит лишь музыкальная тема.

9. Во время съемок фильма ни один зверь не пострадал. Даже лиса притворилась.


10. У Золушки на всякий случай было три коня для съемок - два немецких и один чешский.


11. За основу костюмов была взята мода эпохи Возрождения, а также зимние сюжеты с картин Брейгеля.


12. Один из авторов сценария драматург Франтишек Павличек был исключен из титров, как "нежелательный". Там есть только Богумила Зеленкова.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Три орешка для Золушки   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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642
комнатный сибиряк 46 минут назад
Сказка и в самом деле красивая и добрая, я в детстве думал , что она наша , советская. И актёры очень колоритные
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1k
nikam Минуту назад
помню в детстве смотрел. добрая сказка.
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4k
perekrestok 45 минут назад
Фильм прекрасный. Главные герои просто красавцы. Настоящая рождественская сказка. А Джамшуды тут точно не к месту.
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16k
Вася 49 минут назад
Главные фишки фильма это вступительная тема и Лябуша, не Алиса конечно, но в неё тоже немало салат втюрились
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2k
Трям 2 часа назад
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