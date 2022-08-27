12 признанных звёзд кино, которые внезапно для всех подписались на роль в ужастике

Современные ужастики уже довольно долго имеют статус «кино категории Б», то есть их почти никогда не снимают большие режиссёры, а снимаются в них только молодые актёры, начинающие свой путь в большом кино, или те, кто так и не стали звёздами. Заполучить в каст типичного малобюджетного ужастика премиальных актёров или актрис с мировым именем и номинациями на «Оскар» практически невозможно. Но в том-то и дело, что «практически».

Мы как раз наскребли для вас несколько таких случаев, когда во вполне обычные и непримечательные хорроры наведывались исполнители первой величины. Многие вообще первые в карьере. Получались фильмы из нашего списка по-разному — здесь много провальных картин, которые скорее стали тёмным пятном в фильмографии главных звёзд, но кое-какие всё-таки можно посчитать удачным экспериментом.

Итан Хоук в фильме «Чёрный телефон» (2022)