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12 признанных звёзд кино, которые внезапно для всех подписались на роль в ужастике

12 признанных звёзд кино, которые внезапно для всех подписались на роль в ужастике

Автор:
27 августа 2022 09:19
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   ужастик   факты   фильм   фото   
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Для наглядности перечислил проекты, в которых эти актёры снимались до и после своего внезапного визита в мир хорроров.

Современные ужастики уже довольно долго имеют статус «кино категории Б», то есть их почти никогда не снимают большие режиссёры, а снимаются в них только молодые актёры, начинающие свой путь в большом кино, или те, кто так и не стали звёздами. Заполучить в каст типичного малобюджетного ужастика премиальных актёров или актрис с мировым именем и номинациями на «Оскар» практически невозможно. Но в том-то и дело, что «практически».

Мы как раз наскребли для вас несколько таких случаев, когда во вполне обычные и непримечательные хорроры наведывались исполнители первой величины. Многие вообще первые в карьере. Получались фильмы из нашего списка по-разному — здесь много провальных картин, которые скорее стали тёмным пятном в фильмографии главных звёзд, но кое-какие всё-таки можно посчитать удачным экспериментом.


Итан Хоук в фильме «Чёрный телефон» (2022)

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Кинопоиск: 6.6 IMDb: 7.0

Сыграл главного злодея.

В этом же году с его участием вышли мини-сериал по комиксам Marvel «Лунный рыцарь» и исторический боевик «Варяг».


Джим Керри в фильме «Роковое число 23» (2007)

Кинопоиск: 7.1 IMDb: 6.4

За эту роль в Керри получил номинацию на «Золотую малину».

До этого фильма актёр сыграл в комедии «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются», а после — в другой комедии «Всегда говори Да».


Джейк Джилленхол в фильме «Бархатная бензопила» (2019)

Кинопоиск: 6.2 IMDb: 5.7

До этого снялся в вестерне «Братья Систерс», а после в марвеловском проекте «Человек-паук: Вдали от дома».


Джейсон Стэйтем в фильме «Мег: Монстр глубины» (2018)

Кинопоиск: 5.9 IMDb: 5.6

До и после этого фильма играл в разных частях «Форсажа».


Сандра Буллок в фильме «Птичий короб» (2018)

Кинопоиск: 6.8 IMDb: 6.6

До этого фильма сыграла в комедийно-криминальных «8 подругах Оушена», а после — в драме «Непрощённая».


Хелен Миррен в фильме «Винчестер. Дом, который построили призраки» (2018)

Кинопоиск: 5.8 IMDb: 5.4

До этого фильма сыграла (вы не поверите) в «Форсаже 8», а после в семейном фэнтези «Щелкунчик и четыре королевства».


Октавия Спенсер в фильме «Ма» (2019)

Кинопоиск: 5.5 IMDb: 5.6

Сыграла главную злодейку. До этого фильма сыграла в комедии «Семья по-быстрому», а после в типичной для себя драме «Люс».


Том Круз и Рассел Кроу в фильме «Мумия» (2017)

Кинопоиск: 5.7 IMDb: 5.4

За эту роль Том Круз получил «Золотую малину» за худшую мужскую роль.

До этого фильма Том Круз снялся в типичном для себя боевике «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся». В тот же год с ним вышла биографическая комедия «Сделано в Америке», а после — шестая часть франшизы «Миссия невыполнима».

Рассел Кроу же до этого фильма снялся в комедийном детективе «Славные парни». В тот же год с его участием вышла военная комедия «Машина войны», а после — драма «Стёртая личность».


Натали Портман в фильме «Аннигиляция» (2018)

Кинопоиск: 6.7 IMDb: 6.8

До этого фильма сыграла в музыкальной мелодраме «Песня за песней». В тот же год с участием актрисы вышли ещё одна драма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» и ещё вновь музыкальная драма «Голос люкс».

Вот уж действительно внезапный хоррор посреди драм!


Лив Тайлер в фильме «Незнакомцы» (2008)

До этого сыграла в комедии «Мамаша», а после — в марвеловском «Невероятном Халке».


Николас Кейдж в фильмах «Цвет из иных миров» (2019) и «Мэнди» (2018)

Кинопоиск: 5.9/6.3 IMDb: 6.1/6.5

На момент выхода этих фильмов все уже понимали, что от Николаса Кейджа стоит ждать чего угодно, причём скорее в мрачном смысле, чем в успешном. Во второй половине десятых Николас Кейдж сыграл во множестве странных и даже трешовых проектах, включая несколько ужастиков.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   роль   съемка   ужастик   факты   фильм   фото   
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2  комментария
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Андрей Иванов Час назад
А в чём проблема, сыграть жертву?
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Александр Час назад
А мумия когда стал фильмом ужасов?
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