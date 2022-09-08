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«Бриллиантовая рука»: «смерть» Никулина и конфликты за кадром советской комедии

«Бриллиантовая рука»: «смерть» Никулина и конфликты за кадром советской комедии

Автор:
08 сентября 2022 10:01
Сообщество : Кино
Метки: актеры   бриллиантовая рука   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Знаменитая комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» вышла на экраны в далеком 1969 году — с тех пор фильм лишь укрепился в статусе культового, а интерес к нему не ослабевает.

Однако любопытство вызывает не только приключение в духе итальянских фильмов-ограблений, но и то, что скрыто за кадром.

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Задумывая новую комедию, Гайдай рассчитывал отдохнуть от привычных фильмов, в центре которых оказывалась тройка Труса, Балбеса и Бывалого. В этот раз автор вдохновлялся плутовским романом «12 стульев» и задумывался об экранизации «Бега» Булгакова, о чем тогда не могло быть и речи. Идея для нового проекта сама нашла режиссера — в газетной заметке о мошенниках в Европе, которые создали новую схему провоза контрафакта — разумеется, с помощью гипса.

С самого начала производства на главную роль рассматривали Юрия Никулина: его интеллигентная и открытая внешность идеально подходила для героя — честного гражданина, совсем на вид не героя. Предполагалось, что он окунется с головой в опасные приключения, поэтому фильм не мог обойтись без трюков. Однако никто не ожидал, что съемки привлекут к себе внимание из-за странного слуха: поговаривали, что Никулин умер на съемочной площадке.

Как оказалось, поводом для подозрений послужил реквизит для фильма. Одна из горничных отеля «Горизонт» заметила в подвале тело, напоминающее Никулина. Она успела сложить 2+2, однако телом оказался макет из папье-маше. Оно изображало Семена Горбункова в сцене, где герой должен был выпасть из автомобиля, который в финале поднимается в воздух на вертолете.

Несмотря на уютную атмосферу фильма, к которому так любят возвращаться зрители, за кадром иногда находилось место для нешуточных скандалов. Так, Андрей Миронов активно боролся за роль антагониста — обаятельного Геши Козодоева. Он уверенно прошел пробы и был утвержден в проекте, но на съемочной площадке неожиданно повздорил с Нонной Мордюковой.

Артисты почти никогда не появлялись в одном кадре, но пересекались на площадке. Неизвестно, что стало причиной ссоры, но они не упускали шанса подколоть друг друга. Миронов слышал в свой адрес фразу «Маменькин сынок», в ответ он высмеивал любые ошибки Мордюковой во время съемок.

Кроме того, одной из самых запоминающихся сцен комедии, которую также отмечала зарубежная пресса, стало появление мальчика с сачком, который прошелся по воде как по земле. Ироничная вставка удивила своей сюрреалистичностью, однако юный артист не стал в одночасье знаменитым.

Как оказалось, эту роль исполнил юноша Максим — сын Юрия Никулина. Сцену удалось снять далеко не сразу: Миронов не решался пнуть мальчика в кадре, поэтому он несколько раз слишком рано падал в воду.

Фильм сдали на предпоказ в конце ноября. Режиссеру пришлось побороться за некоторые сцены: известна байка о том, что на пробном смотре Гайдай вставил в финал сцену атомного взрыва, чтобы вырезать ее в обмен на право оставить куда более смелые эпизоды, вроде танца Светланы Светличной. В итоге публика тепло приняла картину, а современные поколения едва ли могут представить новогодние праздники без теплой советской комедии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   бриллиантовая рука   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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1  комментарий
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ChePaev Час назад
а еще изначально фраза Мордюковой в кадре звучала как: "я не удивлюсь, если выяснится что ваш муж тайно посещает синагогу", но слово "синагога" потом при озучке было вырезано по каким то соображениям и наложили вместо него слово "любовницу", но в кадре видно по губам Мордюковой как она произносит слово "синагогу".
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