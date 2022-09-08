«Бриллиантовая рука»: «смерть» Никулина и конфликты за кадром советской комедии

Кроме того, одной из самых запоминающихся сцен комедии, которую также отмечала зарубежная пресса, стало появление мальчика с сачком, который прошелся по воде как по земле. Ироничная вставка удивила своей сюрреалистичностью, однако юный артист не стал в одночасье знаменитым.

Как оказалось, эту роль исполнил юноша Максим — сын Юрия Никулина. Сцену удалось снять далеко не сразу: Миронов не решался пнуть мальчика в кадре, поэтому он несколько раз слишком рано падал в воду.