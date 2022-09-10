Жизнь Ирины Коротковой после отказа сниматься в постперестроечном кино

Эта актриса – настоящее воплощение истинно русской – неброской, сдержанной, мягкой красоты. Карьера Ирины Коротковой была на пике в 60-70, а потом она исчезла с радаров.
Еще со студенческой скамьи девушка начала сниматься у именитых режиссеров и спокойно выходила на съемочную площадку вместе со звездами советского кино. Собственно, увлечение театром и кино и началось благодаря им. Девочка вместе со школьной подругой ходила в гости к Дине Тополевой (та приходилась подружке тетей). У актрисы собирались Георгий Вицин, Николай Сергеев с женой и другие знаменитости. Артисты делились забавными случаями, происходившими на съемочной площадке. А девочка, затаив дыхание, слушала.
Ира появилась на свет в 1947 году в столице. Родители девочки, хоть и были людьми далекими от мира искусства, поддерживали ребенка в стремлениях и начинаниях. И после получения школьного аттестата девушка подала документы в Щукинское училище. Попала на курс к Вере Константиновне Львовой, а сокурсниками Коротковой стали Ян Арлазоров, Наталья Гурзо, Леонид Филатов, Владимир Качан, Александр Кайдановский, Борис Галкин, Нина Русланова.
Уже на первом курсе Ирина снялась в картине Юлии Солнцевой «Незабываемое», хотя студентам категорически было запрещено сниматься в кино. Но для Коротковой сделали исключение, поскольку руководству училища было направлено письмо с просьбой сделать исключение от высокопоставленных чиновников.
Окончив училище, Короткова поступила в школу-студию «Жаворонок» под руководством Бориса Аблынина. Целых 40 лет женщина посвятила Московском театру кукол, куда пришла работать в 1972 году.
Но и с кино Короткова окончательно не завязала. Среди наиболее заметных ее работ можно выделить «Городской романс» Тодоровского (Люба), «Один из нас» (Зина) и «Одиножды один» (Глафира Степанкова) Полоки, «Только три ночи» Егиазарова (Катя Холина). Снялась еще в одном фильме Солнцевой «Такие высокие горы» (Инна Павловна).
Отдельного внимания заслуживает драма «Переступи порог» Ричарда Викторова. Проникновенная история повествует о жизни выпускников, проблемах, выборе, опыте и первой любви парней и девушек, еще вчера бывших детьми. Именно благодаря талантливому творческому дуэту Коротковой и Карельских картине была обеспечена та особенная глубина и проникновенность, душевность и тепло.
Первый брак актрисы с Октавианом Корничем был не удачным, несмотря на рождение дочери Екатерины. Зато во втором – с Александром Косаревым – сценаристом, режиссером, поэтом-песенником она обрела настоящее женское счастье. У супругов родилась дочь Мария. Вместе они прожили 38 лет. Короткова принимала участие в съемках всех фильмов супруга. Среди них «Сувенир для прокурора», «Срочно... Секретно... Губчека», «Прежде чем расстаться», «Хищники».
Последний фильм – «Заложники дьявола» с участием Коротковой вышел в 1993 году. Началась перестройка, и многие киностудии остановились в шаге от разорения. Режиссеры оказывались не у дел. Среди них оказался и Косарев. А Ирине предложения поступали. Но актрису не устраивали напыщенные, пустые и зачастую и пошловатые сценарии. В результате она приняла решение навсегда уйти из киноиндустрии и посвятить себя театру кукол.
В тот период людям было не особенно и до походов в театр. Каждый выживал, как умел. Супруги даже некоторое время подрабатывали доставкой цветов – вставали в 4 утра, загружали столики и вазы, ехали и готовили место для продавцов на Киевском вокзале.
В 2013 году супруг Коротковой скончался, не пережив второго инсульта. В этом году Ирина Юрьевна отметила 75-летний юбилей. Она ведет закрытый образ жизни и не общается с прессой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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