Жизнь Ирины Коротковой после отказа сниматься в постперестроечном кино

Уже на первом курсе Ирина снялась в картине Юлии Солнцевой «Незабываемое», хотя студентам категорически было запрещено сниматься в кино. Но для Коротковой сделали исключение, поскольку руководству училища было направлено письмо с просьбой сделать исключение от высокопоставленных чиновников.

Окончив училище, Короткова поступила в школу-студию «Жаворонок» под руководством Бориса Аблынина. Целых 40 лет женщина посвятила Московском театру кукол, куда пришла работать в 1972 году.