Наташа Хенстридж: что стало с супер-женщиной из боевиков 90-х

С тех пор образ боевой блондинки из блокбастеров преследовал Наташу. Ее так воспринимали и зрители, и продюсеры. В конце концов актрисе надоело играть однотипные роли, и она попробовала расширить свое амплуа. Снималась в мелодрамах, комедиях, но увы, все это было не то. В итоге Хенстридж ушла на телевидение, где в общем-то неплохо себя реализовала. Снималась в сериалах, принимала участие в телешоу. Но ее звездная слава навсегда осталась в 90-х.

Был период, когда Наташа вообще исчезла с экранов. Говорят, что у нее были проблемы со здоровьем, из-за чего она сильно располнела и долго не могла вернуться в форму. Сейчас она по-прежнему играет в кино. Иногда – даже главных ролях.