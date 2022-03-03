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Наташа Хенстридж: что стало с супер-женщиной из боевиков 90-х

Наташа Хенстридж: что стало с супер-женщиной из боевиков 90-х (9 фото)

Автор:
03 марта 2022 09:56
Сообщество : Кино
Метки: Жизнь   Наташа Хенстридж   актриса   кино   роль   судьба   фильм   
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Слава пришла к американской модели и актрисе канадского происхождения Наташе Хенстридж в начале 2000-х. Красотка-блондинка с зелеными глазами прославилась, снимаясь в адреналиновых боевиках нашей юности. Многие помнят ее до сих пор.

Большинство из нас наверняка помнит фантастическую во всех смыслах блондинку из фильма «Особь». В «Максимальном риске» она зажигала в компании с Ван Даммом, в «Адреналине» – с Кристофером Ламбертом. В ее фильмографии было и еще несколько актерских удач. Но с окончанием эпохи "настоящего мужского кино" ее карьера пошла на спад. Сегодняшние фильмы с супер-женщиной Наташей Хенстридж не идут ни в какое сравнение с "тем" олдскулом.

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Будущая кинозвезда родилась в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на востоке страны. Мать вела домашнее хозяйство, отец пытался заниматься бизнесом, но получалось не очень. Семья еле сводила концы с концами. Даже жили из экономии в тесном автомобильном трейлере. Провести так всю жизнь Наташа не хотела. Из нескладной девочки-подростка она, повзрослев, превратилась в настоящую красавицу. Стала участвовать в конкурсах красоты и в одном из них заняла второе место.

Первый успех вдохновил девушку. В 15 лет она отправилась покорять Париж. Ее фото появились на обложках многих модных журналов. Хенстридж стала лицом крупных европейских брендов. Она отлично чувствовала камеру, прекрасно работала в кадре. Карьера фотомодели ей нравилась. Но Наташе хотелось большего. Она решила попробовать себя в актерском ремесле и отправилась в Голливуд.

В 19 лет Наташа вернулась в Северную Америку. Параллельно с работой модели стала посещать кастинги в киностудиях. На высокую блондинку с яркой внешностью не могли не обратить внимания. Вскоре Хенстридж уже заключила контракт сразу на три кинокартины. Первой работой стал фантастический боевик «Особь», который мгновенно сделал молодую актрису звездой. За ним последовали «Максимальный риск» и «Адреналин: Страх скорости». А потом было продолжение «Особи».

С тех пор образ боевой блондинки из блокбастеров преследовал Наташу. Ее так воспринимали и зрители, и продюсеры. В конце концов актрисе надоело играть однотипные роли, и она попробовала расширить свое амплуа. Снималась в мелодрамах, комедиях, но увы, все это было не то. В итоге Хенстридж ушла на телевидение, где в общем-то неплохо себя реализовала. Снималась в сериалах, принимала участие в телешоу. Но ее звездная слава навсегда осталась в 90-х.


Был период, когда Наташа вообще исчезла с экранов. Говорят, что у нее были проблемы со здоровьем, из-за чего она сильно располнела и долго не могла вернуться в форму. Сейчас она по-прежнему играет в кино. Иногда – даже главных ролях.

В ближайшие месяцы должны выйти сразу несколько проектов с ее участием. Правда, фильмы все больше проходные, и будут интересны разве что фанатам актрисы. Впрочем, сама она, похоже вполне довольна положением дел. Говорит, что свою порцию славы получила много лет назад, и работы у нее достаточно.

Личная жизнь Наташи была такой же насыщенной, как и профессиональная. Актриса два раза была замужем официально. А в гражданском браке родила двоих сыновей Тристана и Ашера. Оба парня уже совсем взрослые. Сегодня Наташа свободна. Она много путешествует вместе с сыновьями. Часто бывает в Европе. А в свободное время обожает кататься на лыжах. И считает, что ей крупно повезло в жизни. Красивая, сильная, независимая – что еще нужно свободной женщине.

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Метки: Жизнь   Наташа Хенстридж   актриса   кино   роль   судьба   фильм   

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17  комментариев
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17k
dmitriy3603 17 часов назад
А как же "9 ярдов"?
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411
Alexa Bier 7 часов назад
состоявшаяся женщина может себе позволить маленько расслабиться
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4k
alex 7 часов назад
Ух ты
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4k
Tuskub 8 часов назад
Натаха клёвая! )) Очаровательная женщина!
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24k
Sergey 10 часов назад
Вот прям голосом Венома - классная баба!
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2k
Pill 11 часов назад
Неудержимые (Steal 2002) (не со Сталлоне)
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1k
c3nsor3d 12 часов назад
Красавица...)
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61
Ануннак Крымский c3nsor3d 11 часов назад
была
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18
Teodor Ануннак Крымский 5 часов назад
в 47 не каждая так выглядит, подрастёшь, возможно, поймёшь ))
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61
Ануннак Крымский Teodor 5 часов назад
всего 47, а выглядит на 60
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50k
zloykoyot 17 часов назад
Всякие "Особи" не смотрел, но лицо знакомое. Долго вспоминал откуда и вспомнил. 9 и 10 ярдов.
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