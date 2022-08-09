История советской Софи Лорен: вынужденная эмиграция и влияние знаменитого отца

Картина прогремела не только в СССР, но и за рубежом. Актрису стали называть советской Софи Лорен, а почтальоны сбились с ног, мешками доставляя ей письма от поклонников. Но в сердце молодой красавицы уже жила любовь. Впервые она вышла замуж еще в юном 18-летнем возрасте за друга детства Станислава Коренева. Но студенческий брак продлился недолго. Зато второй избранник актер Леонид Сатановский стал мужчиной ее жизни. С ним она прожила более 60 лет, с ним воспитала двух сыновей, с ним была счастлива.