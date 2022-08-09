История советской Софи Лорен: вынужденная эмиграция и влияние знаменитого отца

Звезду фильма «Дело было в Пенькове» Майю Менглет не зря называли советской Софи Лорен. Актриса была ангельски красива. Но, как часто бывает с артистами, её жизнь нельзя назвать безмятежной.
Майя родилась 8 августа 1935 года в столице в творческой семье. Отец девочки Георгий Менглет был из французского рода, а мать Валентина Королева состояла в родстве с генералом Охотиным – героем русско-турецкой войны.
Детство Майя провела в Сталинабаде, где ее отец руководил театром. Здесь девочка дебютировала в пятилетнем возрасте в кино, сыграв маленькую роль в эпизоде картины «Лермонтов». Во время обучения в школе были съемки в документальном фильме. Но девочка не возгордилась: как и большинство подростков, ее мучили комплексы по поводу собственной внешности.
Но после получения аттестата она все же подала документы в Школу-студию МХАТ и успешно сдала вступительные экзамены. Юной привлекательной студентке предложили работу в Доме моделей. Но для этого пришлось бы оставить учебу. За советом Майя пришла к отцу. Но тот, будучи до глубины души верным актерской профессии, развеял сомнения девушки… неожиданной звонкой пощечиной. Больше о смене рода деятельности та не помышляла.
Во время обучения на последнем курсе она прошла пробы у Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Девушка была поражена до глубины души: она сидела в уголке и наблюдала, как вокруг ходят звезды советского кино.
На роль Тони Глечиковой пробовались многие именитые и состоявшиеся актрисы. Но режиссер, понаблюдав за искренней Менглет, был так впечатлен и растроган, что отдал роль ей.
Картина прогремела не только в СССР, но и за рубежом. Актрису стали называть советской Софи Лорен, а почтальоны сбились с ног, мешками доставляя ей письма от поклонников. Но в сердце молодой красавицы уже жила любовь. Впервые она вышла замуж еще в юном 18-летнем возрасте за друга детства Станислава Коренева. Но студенческий брак продлился недолго. Зато второй избранник актер Леонид Сатановский стал мужчиной ее жизни. С ним она прожила более 60 лет, с ним воспитала двух сыновей, с ним была счастлива.
Роль в картине «Дело было в Пенькове» так и осталась самой яркой в карьере Майи Георгиевны. Хотя были и другие – менее выдающиеся роли в фильмах «Матрос с «Кометы», «Исправленному верить», «Алёнка», «Большой аттракцион», «Шанс». Последний раз Менглет снялась в роли Софы в фильме «На углу, у Патриарших…» в 90-х и пропала с телеэкранов.
В это же время сменилось руководство в театре имени Станиславского, где они с мужем служили более 40 лет. Новая дирекция ориентировалась преимущественно на коммерческую составляющую, и состарившимся актерам не нашлось места в этой изменившейся картине мира.
Их забрали к себе сыновья, жившие в Австралии. Супруги стали актерами Монреальского русского драматического театра и продолжили работу и дело всей своей жизни. В 2015 году Сатановский скончался, а Майя Георгиевна живет памятью о нем и заботами о внуках.
Источник:
АНТИФИШКИ
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