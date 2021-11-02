Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино красотка Наталья Вавилова

Бывают такие актрисы, которым стоит сыграть одну-единственную роль, и они навсегда остаются в сердцах зрителей. Пожалуй, именно такой актрисой и была Наталья Вавилова.
Ее кинокарьера, такая стремительная и такая короткая, насчитывает всего два десятка работ. Многим из нас эта миловидная девушка с большими печальными глазами и загадочной улыбкой запомнилась по фильму «Москва слезам не верит». Старшие коллеги предрекали актрисе большой успех. Но нелепая случайность перечеркнула ее будущее в отечественном кино.
Кинематограф по воле случая
Наталья – коренная москвичка и была пятым, самым младшим ребенком в семье. Ее отец работал дипломатом, и младшая дочь до поры до времени была уверена, что пойдет по стопам родителя. Но судьба распорядилась иначе. Вавиловы проживали неподалеку от «Мосфильма». Однажды 14-летнюю Наташу приметил ассистент режиссера Юлии Солнцевой, которая искала девушку-подростка для своей драмы «Такие высокие горы». Наташа успешно прошла кинопробы и была утверждена на роль.
Новость о том, что их дочь станет сниматься в кино, родители девушки восприняли без восторга. Но отговаривать не решились. Пусть, мол, дитя потешится. Лишь бы не слонялась по улице без дела. Но через два года Наталью позвали в другой крупный проект. Молодой режиссер Владимир Меньшов готовился к съемкам своего дебютного фильма «Розыгрыш». В фильм уже был утвержден совсем еще юный Дима Харатьян. Идеально подошла и Вавилова. Несмотря на то, что это была всего лишь ее вторая работа в кино, Наталья отлично справилась с задачей. Далее последовала еще пара ролей.
Девушке очень понравилась работать на съемочной площадке, нравилась атмосфера съемок. И она захотела стать актрисой. Тут-то родители и воспротивились решению дочери. Они запретили ей ездить на киностудию. Похлопотали насчет курсов дипломатов, хотели помочь поступить в престижный вуз. Но Наталья уже определилась с будущей профессией, и никакие разумные доводы на нее не действовали. А ведь как показала ее дальнейшая жизнь, родители-то оказались правы.
Родители были против, но Баталов уговорил!
Тем временем Владимир Меньшов начинал свой следующий большой проект – «Москва слезам не верит», которому суждено было стать вехой в истории советского кинематографа. И снова позвал Вавилову на одну из ключевых ролей. Конечно же, Наталья согласилась. На съемки она ездила втайне от родителей. Но однажды об этом узнал отец. В семье разразился большой скандал. Все передвижения непутевой дочери глава семейства взял под личный контроль.
Из-за этого съемки будущего шедевра застопорились. Но тут в дело вмешался актер Алексей Баталов. «Он же Гога, он же Гоша, он же Жора» явился собственной персоной к актрисе домой. Вавиловы оторопели, когда на пороге квартиры увидели звезду советского кино. Долго уговаривать родителей знаменитому актеру не пришлось. При виде Баталова те быстро сменили гнев на милость и отпустили дочь на съемки. В итоге фильм, как мы знаем, стал кинохитом, Меньшов получил «Оскара», а Наталья Вавилова стала известной на всю страну.
После этого родители разрешили заниматься дочери тем, что ей действительно нравилось. И Наталья успешно поступила во ВГИК. Ее карьера шла в гору. «Вторжение», «Ученик лекаря», «Мой избранник», «Поезд вне расписания», «Бармен из «Золотого якоря» – актриса ярко себя проявила в каждом из этих фильмов.
Выпала из седла
А потом наступил 1986 год. Наталья получила главную роль в кинокартине «Николай Подвойский». По сюжету, главная героиня должна была ездить верхом на лошади. Вавилова добросовестно осваивала навыки верховой езды, два месяца тренировалась на ипподроме. Однако на съемках произошел несчастный случай. Актрисе дали больного и неподготовленного коня. Едва она запрыгнула в седло, животное тут же ее сбросило. При падении Вавилова серьезно травмировала спину.
Режиссер проекта Юрий Борецкий убедил ее не предавать происшествие огласке, пообещав дождаться выздоровления. На деле – тут же заменил ее на другую актрису. По сути, выбросил из фильма. Пока Наталья проходила лечение и восстанавливалась, съемки картины продолжались без ее участия.
Она так и не смогла простить человеческую подлость. К счастью, на помощь пришел любимый супруг – режиссер Самвел Гаспаров. Когда Наталья выздоровела, он повез жену в многомесячное путешествие по Европе. Вдали от столичной суеты она понемногу оправилась от шока.
А когда супруги вернулись домой, Гаспаров попытался вернуть жене уверенность на съемочной площадке. Режиссер снял ее в своем остросюжетном фильме «Стервятники на дорогах». Позже Наталья сыграла в телефильме «Дело Сухово-Кобылина». Но моральная травма оказалась гораздо сильнее физической. Этот фильм стал для актрисы последним. Вавилова перестала сниматься и навсегда ушла из профессии.
Осталась совсем одна
Самвел Гаспаров стал первым и единственным мужем актрисы. В кинематограф он попал так же случайно, как и сама Наталья. Жил в Грузии, в молодости трудился дальнобойщиком. А когда его бросила первая жена, то уехал покорять Москву. Здесь он встретил режиссера Михаила Ромма. Тот и посоветовал ему поступать во ВГИК. Гаспаров без особых трудностей поступил на режиссерский факультет, а его однокурсником стал будущий оскароносец Владимир Меньшов.
Вавилова познакомилась с Самвелом Гаспаровым на съемках фильма «Москва слезам не верит». Завязались романтические отношения. Не стала помехой даже разница в 21 год. А позже пара зарегистрировала брак. Общих детей у них не случилось. Зато Наталья очень подружилась с дочерью Самвела от его первого брака – Ниной, а позже – с его внуками Серго и Кетино.
Когда у Натальи случилась личная драма, Самвел повел себя как настоящий мужчина. Все финансовые вопросы в семье он взял полностью на себя. Обеспечил своей любимой жене безбедную жизнь. Стал настоящим-ангелом-хранителем для Натальи. Они построили большой дом на Рублевке. Вавилова занялась домашним хозяйством. Увлеклась садоводством, выращивала цветы. До поры до времени жизнь складывалась замечательно. Но в 2019 году супруг Натальи Вавиловой серьезно заболел. Дом на Рублевке пришлось продать и переехать в квартиру на окраине Москвы. А весной 2020 года Самвела Гаспарова не стало. На седьмом десятке Наталья осталась совсем одна.
Источник:
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