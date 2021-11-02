Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино красотка Наталья Вавилова

Ее кинокарьера, такая стремительная и такая короткая, насчитывает всего два десятка работ. Многим из нас эта миловидная девушка с большими печальными глазами и загадочной улыбкой запомнилась по фильму «Москва слезам не верит». Старшие коллеги предрекали актрисе большой успех. Но нелепая случайность перечеркнула ее будущее в отечественном кино.

Кинематограф по воле случая

Наталья – коренная москвичка и была пятым, самым младшим ребенком в семье. Ее отец работал дипломатом, и младшая дочь до поры до времени была уверена, что пойдет по стопам родителя. Но судьба распорядилась иначе. Вавиловы проживали неподалеку от «Мосфильма». Однажды 14-летнюю Наташу приметил ассистент режиссера Юлии Солнцевой, которая искала девушку-подростка для своей драмы «Такие высокие горы». Наташа успешно прошла кинопробы и была утверждена на роль.

Новость о том, что их дочь станет сниматься в кино, родители девушки восприняли без восторга. Но отговаривать не решились. Пусть, мол, дитя потешится. Лишь бы не слонялась по улице без дела. Но через два года Наталью позвали в другой крупный проект. Молодой режиссер Владимир Меньшов готовился к съемкам своего дебютного фильма «Розыгрыш». В фильм уже был утвержден совсем еще юный Дима Харатьян. Идеально подошла и Вавилова. Несмотря на то, что это была всего лишь ее вторая работа в кино, Наталья отлично справилась с задачей. Далее последовала еще пара ролей.