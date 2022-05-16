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Самая знаменитая Лолита в кино: как сложилась судьба скандально известной Доминик Суэйн

Самая знаменитая Лолита в кино: как сложилась судьба скандально известной Доминик Суэйн

Автор:
16 мая 2022 10:25
Сообщество : Кино
Метки: Доминик Суэйн   Жизнь   актриса   кино   роль   судьба   фильм   фото   
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Знаменитый роман "Лолита" русского писателя-эмигранта Владимира Набокова входит в число самых скандальных произведений литературы XX-го столетия.


Сама публикация "Лолиты" оказалась делом крайне непростым - в Америке никто из издателей не решался на подобное, опасаясь попасть за решетку вместе с автором. В конце концов, Набокову пришлось отправить свою рукопись в парижское издание "Олимпия-пресс", специализирующееся на желтом бульварном чтиве. Там-то "Лолиту" и напечатали...

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Публикация книги вызвала огромнейший скандал во всей Европе. Однако как раз этот-то скандал и привлек огромное внимание к "Лолите", сделал ее одним из главных бестселлеров своего времени. Набоков неплохо заработал на книге, и на гонорар от своего романа всю оставшуюся жизнь безбедно жил в шикарном швейцарском отеле, попивая кофеек и ловя бабочек.


Книга в конце концов была опубликована и в США. А также дважды экранизирована. Наиболее известна ныне вторая киноверсия "Лолиты" - режиссера Эдриана Лайна, прежде снявшего "Основной инстинкт" и "9 1/2 недель". Главную мужскую роль профессора Гумберта Гумберта исполнил почти сразу прошедший кастинг британский актер Джереми Айронс.

А вот с поиском исполнительницы роли Лолиты режиссеру пришлось изрядно повозиться. Эдриан Лайн отсмотрел без малого 3 (!) тысячи кандидаток. В том числе, рассматривалась кандидатура юной Натали Портман, до того сыгравшей роль Матильды в "Леоне". Однако Натали сниматься в столь скандальной ленте просто побоялась и отправила Лайну отказ.

Однако режиссер все же выбрал 15-летнюю начинающую актрису Доминик Суэйн, прежде снимавшейся в кино лишь в качестве дублерши.

Доминик была обычной американской девчонкой из Калифорнии. Обожала петь, танцевать, играла в театральном кружке. Время от времени пробовалась на голливудских кинокастингах. И даже чуть не сыграла роль маленькой вампирши Клаудии в триллере "Интервью с вампиром", за малым уступив Кирстен Данст.

Впервые Доминик появилась на широком экране в 1993-м году, в фильме "Добрый сынок" , где дублировала Куинн Калкин - сестру самого Маколея Калкина.

Как вспоминал впоследствии сам Лайн, Доминик впечатлила его своей отличной актерской игрой, вкупе с немалой долей смелости.

Девочка легко приняла непростой сценарий с откровенными сценами, смело появлялась в кадре с такими знаменитостями как Айронз и Мелани Гриффит. Потому-то Суэйн и суждено было стать самой знаменитой Лолитой в истории экранизаций скандального набоковского романа...

Еще одной причиной получения роли для Доминик стало полнейшее согласие ее родителей со всеми сценами, в которых предстояло сняться их дочери. Хотя, ее мама, разумеется, на съемочной площадке присутствовала - того требует американский закон.

После выхода культовой "Лолиты" на экраны Доминик, что называется, проснулась суперзвездой. Снялась еще в десятке фильмов, что, увы, прошли для массового зрителя малозаметно. Более роли, подобной роли в первом фильме, Суэйн, увы не снискала.


Голливудские продюсеры, поняли, что Доминик, ввиду отсутствия должной харизмы и нужной актерской игры, просто не способна собирать полные кинозалы. И постепенно начали отказывать Суэйн в крупных ролях. А тем более - в главных.


Ныне Доминик практически отошла от мира большого Голливуда. Снимается очень редко - в основном во второсортных кинолентах. Из последних крупных ролей Доминик можно вспомнить фильм аж 2006-го года - «Альфа Дог», где она исполнила роль подружки Джастина Тимберлейка.

Нетрудно заметить, что Доминик доставались в основном роли симпатичных, но простоватых блондинок. В этом моменте Суэйн можно сравнить с российской актрисой Александрой Бортич, не особо блистающей актерским талантом.

41-летняя актриса уединённо живет вместе с другом сердца в Малибу. Детей у Доминик нет. Выращивает кактусы и занимается защитой прав животных. Даже в чем мать родила в социальной рекламе против шуб - "я лучше буду так ходить, чем мех носить".

Но, что интересно, мясо кушать актриса не отказывается - говорит: шкуры шкурами, а животные созданы, чтоб их ели...


А вот так сегодня выглядит некогда знаменитая исполнительница роли Лолиты. Видно, что актриса сохранила приятную внешность и прежнюю стройность:

Доминик много путешествует по всему миру. И ведет соцсети, где регулярно выкладывает фотографии своих многочисленных собак.

Как признается сама Доминик, о съемках в "Лолите" она особо вспоминать не любит...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Доминик Суэйн   Жизнь   актриса   кино   роль   судьба   фильм   фото   
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3  комментария
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57
eutace 16 минут назад
про роман: похоть и извращение.
про актрису: ну собственно как многие бабы на большее она не способна, да и не нужна кроме как сексуальный объект
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496
Мария Коненкова 5 минут назад
...режиссера Эдриана Лайна, прежде снявшего "Основной инстинкт" и "9 1/2 недель"... - "Основной инстинкт снял Пол Верховен.
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12
Lexx 8 минут назад
В книжке Лолите 12 лет, они для съёмок по-старее никого не нашли?
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