Самая знаменитая Лолита в кино: как сложилась судьба скандально известной Доминик Суэйн





Книга в конце концов была опубликована и в США. А также дважды экранизирована. Наиболее известна ныне вторая киноверсия "Лолиты" - режиссера Эдриана Лайна, прежде снявшего "Основной инстинкт" и "9 1/2 недель". Главную мужскую роль профессора Гумберта Гумберта исполнил почти сразу прошедший кастинг британский актер Джереми Айронс.

А вот с поиском исполнительницы роли Лолиты режиссеру пришлось изрядно повозиться. Эдриан Лайн отсмотрел без малого 3 (!) тысячи кандидаток. В том числе, рассматривалась кандидатура юной Натали Портман, до того сыгравшей роль Матильды в "Леоне". Однако Натали сниматься в столь скандальной ленте просто побоялась и отправила Лайну отказ.

Однако режиссер все же выбрал 15-летнюю начинающую актрису Доминик Суэйн, прежде снимавшейся в кино лишь в качестве дублерши.