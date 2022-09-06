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Просто бесит: подборка фотографий с ситуациями, выбивающими из равновесия даже самых спокойных

Просто бесит: подборка фотографий с ситуациями, выбивающими из равновесия даже самых спокойных

Автор:
06 сентября 2022 23:06
Сообщество : Юмор
Метки: Вывести из себя   Юмор   неприятные ситуации   подборка   фотографии   это бесит   
1025
18

Существует множество вещей и ситуаций, способных вывести из себя человека. По крайней мере, следующие ситуации способны вывести из равновесия даже тех, у кого, казалось бы, стальные нервы.

В этой подборке вы наверняка встретите вещи, которые хотя бы раз бесили и вас.

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Источник:

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Метки: Вывести из себя   Юмор   неприятные ситуации   подборка   фотографии   это бесит   
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2  комментария
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Квантовый переход 49 минут назад
Опять эта помойка рэддит.Там что,вся рукожопая пиндосия собирается?
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365
Seryi_spb Минуту назад
Не люблю занимать лишнее место в кармане ключницей поэтому с ключами такое случается, с кофтами тоже ничего не поделаешь. Всё остальное - тупые, ленивые, жадные рукожопы.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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