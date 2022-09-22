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Когда прогуливал маркетинг: подборка фотографий крайне неудачной, но забавной рекламы

Когда прогуливал маркетинг: подборка фотографий крайне неудачной, но забавной рекламы

Автор:
22 сентября 2022 22:15
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   веселая реклама   подборка   фотографии   хорошее настроение   
1419
18

Говорят, что плохой рекламы нет, однако неудачной – вполне хватает. И по иронии судьбы, именно она чаще всего привлекает наше внимание. Ведь как пройти мимо того, что кажется забавным и способно поднять настроение?

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Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   веселая реклама   подборка   фотографии   хорошее настроение   
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1  комментарий
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14k
ss 45 минут назад
Не пойдут тупые школяры и латентные πидорасы, которым постоянно мерещится родное. Все остальные со школьной скамьи знают, что Гея - это древнегреческая богиня земли.
_____________________________

Кажется, в этот магазин пойдёт далеко не каждый
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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