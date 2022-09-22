Когда прогуливал маркетинг: подборка фотографий крайне неудачной, но забавной рекламы

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Говорят, что плохой рекламы нет, однако неудачной – вполне хватает. И по иронии судьбы, именно она чаще всего привлекает наше внимание. Ведь как пройти мимо того, что кажется забавным и способно поднять настроение?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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