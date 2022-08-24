15 людей, которые придумали простые и гениальные решения в быту

Что только люди ни делают, чтобы облегчить жизнь и повседневные задачи! Иногда наша изобретательность проявляется в самых неожиданных ситуациях. Посмотрим на несколько таких бытовых идей, которыми поделились пользователи на просторах сети.

0

"Моя девушка случайно придумала этот способ разогревать еду в микроволновке. Зато всё разогревается равномерно!" 0 Источник:

×

×

Девушка использовала воздуходувку для листьев и воронку, чтобы быстро надуть бассейн 0 Источник:

"Защита моих свежих рёбрышек от кошачьих лап" 0 Источник:

"Вот как я решил почистить клавиатуру ноутбука" 0 Источник:

Если нет столика для ноутбука дома, но очень хочется работать с комфортом 0 Источник:

"Нашла применение наклейкам на таблетницу" 0 Источник:

Нашли способ прикрепить планшет в машине 0 Источник:

"Храню мороженое в пакете с молнией. Так оно не застывает слишком сильно, и его даже легче взять ложкой" 0 Источник:

Было трудно зажечь свечу в стакане, и на помощь пришла паста.. 0 Источник:

Пару листов бумажного полотенца можно сложить в отверстие - на случай, если у вас будут грязные руки 0 Источник:

"Триммером для бороды можно убрать катышки и нитки с дивана, которые оставил ваш любимый кот" 0 Источник:

Подставка для зубной пасты из клипсы 0 Источник:

"Приклеил миниатюрный светильник, реагирующий на движение. Теперь не врезаюсь никуда во время ночных походов в туалет" 0 Источник:

"Шторы в отеле никак не закрывались полностью. Нашёл решение" 0 Источник: