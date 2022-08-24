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15 людей, которые придумали простые и гениальные решения в быту

15 людей, которые придумали простые и гениальные решения в быту

Автор:
24 августа 2022 19:03
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   идеи   люди   подборка   решения   смешно   фото   фотографии   
1133
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Что только люди ни делают, чтобы облегчить жизнь и повседневные задачи! Иногда наша изобретательность проявляется в самых неожиданных ситуациях. Посмотрим на несколько таких бытовых идей, которыми поделились пользователи на просторах сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   идеи   люди   подборка   решения   смешно   фото   фотографии   
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11  комментариев
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Срочно нобелевку этим "гениям"!!!!!!!!!!!!!
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10k
a_komolow 45 минут назад
Комментарий к фото
Ну и гнида ты, Наташа!
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 57 минут назад
Сказочно умные!
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3k
александр Час назад
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46k
Прораб Час назад
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5k
sedoisever Час назад
Человек "придумал" повесить светильник с датчиком движения? Чтобы он загорался в темноте?Гений. Так-то светильник совсем для другого предназначен...
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62k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Про мороженое не поняла...
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mercure

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