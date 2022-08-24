15 людей, которые придумали простые и гениальные решения в быту

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Что только люди ни делают, чтобы облегчить жизнь и повседневные задачи! Иногда наша изобретательность проявляется в самых неожиданных ситуациях. Посмотрим на несколько таких бытовых идей, которыми поделились пользователи на просторах сети.
"Моя девушка случайно придумала этот способ разогревать еду в микроволновке. Зато всё разогревается равномерно!"
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"Храню мороженое в пакете с молнией. Так оно не застывает слишком сильно, и его даже легче взять ложкой"
Пару листов бумажного полотенца можно сложить в отверстие - на случай, если у вас будут грязные руки
"Триммером для бороды можно убрать катышки и нитки с дивана, которые оставил ваш любимый кот"
"Приклеил миниатюрный светильник, реагирующий на движение. Теперь не врезаюсь никуда во время ночных походов в туалет"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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