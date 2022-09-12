«Защита +»: подборка фотографий «профессионального» подхода к безопасности

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Человеку присущ инстинкт самосохранения (правда, далеко не всем), поэтому люди стремятся защитить себя, своё имущество или границы. Однако некоторые подходят к этому настолько «профессионально», что диву даёшься.
Видимо, они плохо понимают, что всё-таки такое безопасность, и с чем её едят.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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