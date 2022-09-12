«Защита +»: подборка фотографий «профессионального» подхода к безопасности

Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140

15 людей, которые придумали простые и гениальные решения в быту

И смех и грех: дурашливые животные, которые застряли в неожиданных местах

Техника безопасности для слабаков: подборка фотографий очень смелых или слишком глупых людей

20+ отборных шедевров, созданных в битвах фотошоперов

10+ людей, которые придумали нестандартные решения бытовых проблем