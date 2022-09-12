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«Защита +»: подборка фотографий «профессионального» подхода к безопасности

«Защита +»: подборка фотографий «профессионального» подхода к безопасности

Автор:
12 сентября 2022 22:43
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   защита   подборка   техника безопасности   фотографии   
2269
16

Человеку присущ инстинкт самосохранения (правда, далеко не всем), поэтому люди стремятся защитить себя, своё имущество или границы. Однако некоторые подходят к этому настолько «профессионально», что диву даёшься.

Видимо, они плохо понимают, что всё-таки такое безопасность, и с чем её едят.

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Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   защита   подборка   техника безопасности   фотографии   
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2  комментария
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6k
hhwost 50 минут назад
турникетик, кстати, под 200к стоит. стопудово госчиновнички бабло бюджетное отмыли-попилили. или просрали впустую.
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137
deday hhwost Полчаса назад
Теоретически, у стены напротив должен быть пост охраны. Если поставят, как раз пол коридора перекроет.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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